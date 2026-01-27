Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"





Nghệ sĩ Đức Xuân xúc động khi nhận Vinh danh Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025.

Lễ trao giải được tổ chức trang trọng tại Nhà hát Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Hồ Chí Minh, nhằm ghi nhận và tôn vinh những cá nhân hoạt động nghệ thuật có nhiều cống hiến thiết thực cho cộng đồng và xã hội. Trong số các gương mặt được vinh danh, Hoa hậu- Nghệ sĩ Đức Xuân để lại dấu ấn đặc biệt bởi hành trình hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật song song với những hoạt động thiện nguyện bền bỉ, không phô trương.

Giọng ca nhân ái lan tỏa yêu thương

Nghệ sĩ – Ca sĩ Đức Xuân không chỉ được biết đến là một giọng ca giàu cảm xúc, mà còn là hình ảnh tiêu biểu của người nghệ sĩ luôn hướng trái tim về cộng đồng. Hơn một thập kỷ qua, chị đều đặn tham gia các chương trình thiện nguyện trên khắp mọi miền đất nước, từ vùng đồng bằng đến biên giới, vùng sâu, vùng xa.

Nữ nghệ sĩ Đức Xuân phân quà, trực tiếp tận tay gửi tặng đến bà con và học sinh nghèo.

Trong các dịp lễ, Tết, chị cùng các đoàn thiện nguyện đã trao hàng trăm phần quà, tiền mặt và nhu yếu phẩm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại An Giang, Quảng Ngãi, các khu vực biên giới Việt Nam- Campuchia. Không chỉ trao đi sự hỗ trợ vật chất, nghệ sĩ Đức Xuân còn mang tiếng hát phục vụ tại nhiều chương trình như "Gắn kết yêu thương- sẻ chia cùng người khuyết tật", góp phần mang đến niềm vui, sự động viên tinh thần và thắp lên hy vọng cho những mảnh đời kém may mắn.

Nghệ sĩ Đức Xuân trao xe đạp cho các em học sinh nghèo tại địa phương.

Hành động ý nghĩa ngay sau lễ vinh danh

Ngay sau khi đón nhận giải thưởng giàu ý nghĩa về mặt xã hội, Hoa hậu- Nghệ sĩ Đức Xuân đã tiếp tục lên đường đến Kontum tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 13-25/1/2026 để thực hiện chuyến trao quà Tết cho bà con vùng cao. Tại đây, chị và đoàn đã tận tay trao tặng bánh kẹo, giày dép, Áo lạnh, quạt máy, nấu tặngbữa ăn ngon và 15 chiếc xe đạp … cho các em học sinh.

Những điểm nữ nghệ sĩ và đoàn đến trao cho Vinh Sơn 1 đến Vinh Sơn 6 tổng hơn 600 phần quà cho hơn 600 cháu. Ngoài ra đoàn còn đến trao cho cộng đoàn Kon Sơ Lăng: 32 bé, cộng đoàn Kon Bơ Băn: 20 bé, cộng Đoàn Kon Hring: 25 bé. Làng Kon Pia - Tumorông: 600 bé. Cộng đoàn Teresa Văn Lem: 20 bé….

Tham gia nấu và dùng bữa cơm nghĩa tình cùng các em học sinh nghèo

Nghệ sĩ cùng Viện Đào Tạo Phong Thủy Sư thực hiện chương trình: Khoan giếng nước sạch, xây dựng bếp ăn cho cộng đoàn… Góp phần giúp người dân đón Tết Nguyên đán 2026 trong không khí ấm áp, đủ đầy hơn.

Không chỉ dừng lại ở việc trao quà, Hoa hậu - Nghệ sĩ Đức Xuân còn giao lưu văn nghệ, đốt lửa trại cùng bà con địa phương, tạo nên không gian chan chứa nghĩa tình giữa núi rừng Tây Nguyên còn nhiều khó khăn. Chuyến đi được xem là minh chứng sinh động cho tinh thần "hành động ngay" của người nghệ sĩ sau khi được xã hội ghi nhận và vinh danh.