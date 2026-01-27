8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Long Phụng Lầu: Giữ vị gốc Hoa, nâng tầm tinh túy ẩm thực Việt

Long Phụng Lầu tọa lạc tại số 18 đường số 24, phường Bình Phú, TPHCM. Không đèn LED chớp nháy, không ồn ào, nhưng lúc nào cũng đông khách…

Món ngon ở Cao Bằng, Lạng Sơn: dân dã, đậm đà bản sắc dân tộc

Trong những ngày đông lạnh giá, những món ăn làm ấm lòng người trong từng buổi sáng se lạnh, buổi chiều bảng lảng sương rơi hay những đêm ngọt.

Thưởng thức hương vị Tết ba miền với mâm cơm "Tết sum vầy"

Với mâm cơm "Tết sum vầy" của Quán ăn Ngon, hương vị đã trở thành điểm nhấn để kết nối ký ức, văn hoá và cảm xúc sum họp.

Tết Bính Ngọ 2026: Đi tìm "di sản" trong mâm cỗ ba miền giữa lòng Thảo Điền

Người Việt ở lại TPHCM ăn Tết, bà con Việt kiều xa quê có thể thưởng mâm Tết cổ truyền đậm chất di sản tại Hidden Charm (Thảo Điền)

3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Công ty TNHH Tập đoàn Nông nghiệp Sạch Hữu cơ Toàn Cầu (Toàn Cầu Group) đã khai trương chuỗi gạo sạch vào chiều 9-1 tại Xuân Thới Sơn, TPHCM.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

27 tháng 1, 2026 | 14:44

Vô sinh, hiếm muộn đang có xu hướng gia tăng và trở thành nỗi ám ảnh của hàng nghìn gia đình.

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vừa chia sẻ một câu chuyện cảm động về hành trình "tìm con" dài đằng đẵng suốt 8 năm của cặp vợ chồng anh Lê Duy Hải - chị Đặng Thị Thùy Tr., đến từ Ninh Bình (Nam Định cũ).

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại - Ảnh 1.

Gia đình hạnh phúc 4 người của anh Hải và chị Trang

Anh chị kết hôn năm 2012. Sau đám cưới một năm vẫn chưa có tin vui, hai vợ chồng bắt đầu sốt ruột, tìm đến thuốc nam, thuốc bắc. Đến viện thăm khám, bác sĩ kết luận Tr. bị "vòi trứng thông hạn chế", khó có con.

Chị Tr,. được bác sĩ chỉ định thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Tiếp tục thực hiện lần thứ 2 rồi thứ 3, kết quả vẫn thất bại. Không đầu hàng, bệnh nhân thực hiện phẫu thuật thông vòi trứng, hy vọng sẽ mở ra một con đường mới. Sau phẫu thuật, chị tiếp tục kiên trì thêm hai lần IUI nữa, song cả 5 lần thực hiện IUI vẫn không mang lại kết quả nào.

Thất bại nối tiếp thất bại khiến chị Tr. suy sụp, thậm chí chị chủ động đề nghị chồng ly hôn để anh đi tìm hạnh phúc mới. Người chồng thấu hiểu và động viên vợ tiếp tục cố gắng, không bỏ cuộc.

Hai vợ chồng quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, kết quả IVF không như mong đợi, bệnh nhân phải phẫu thuật kẹp vòi trứng. Với khát vọng cháy bỏng được làm cha, hai anh chị lại đến bệnh viện một lần nữa.

8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại - Ảnh 2.

BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn bệnh viện tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh- Bệnh viện cung cấp

Lần này, bác sĩ xây dựng phác đồ mới, giúp anh chị thu được nhiều phôi ngày 5 chất lượng. Sau thời gian chờ đợi chuyển phôi, niềm vui cuối cùng cũng đã tìm đến, chị Tr. đậu thai đôi. Cặp sinh sinh trai - gái chào đời khỏe mạnh. Gia đình vỡ òa trong hạnh phúc.

Theo đại diện Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trên hành trình tìm con, bệnh viện đã triển khai chương trình "Hạnh phúc chào Xuân 2026" từ ngày 8-1 đến 8-3-2026, áp dụng cho tất cả các bệnh nhân thực hiện chọc hút noãn hoặc rã noãn. Theo đó, người bệnh sẽ được hỗ trợ 50% chi phí kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm...

D.Thu

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

NTK - họa sĩ Hiente Nguyen được đề cử "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng"

NTK-Họa sĩ quốc tế Hiente Nguyen được Hội Trí Thức Việt Nam – Tạp Chí Phụ Nữ Mới đề cử danh hiệu cao quý "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng".

Khi niềng răng Invisalign không chỉ là “Niềng cho đều răng"

Invisalign vẫn hoàn toàn có thể chinh phục được cả những ca phức tạp như lệch mặt, nghiêng mặt phẳng nhai,... mang lại sự hài hòa cho tổng thể gương mặt.

Carlsberg Việt Nam và Grab hợp tác thúc đẩy thói quen di chuyển an toàn

Carlsberg Việt Nam và Grab Việt Nam hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy thói quen uống có trách nhiệm tại Việt Nam, gắn với lựa chọn các phương án di chuyển an toàn.

Những bệnh có thể phòng ngừa bằng vắc-xin phổ biến

Có thể nói việc phát minh ra vắc-xin là một thành tựu Y học vĩ đại của nhân loại.

Phát hiện chồng ngoại tình: Có nên tiếp tục hôn nhân?

Phát hiện người bạn đời ngoại tình là cú sốc lớn. Sau nỗi đau ấy, câu hỏi đặt ra nên tha thứ hay dừng lại để giữ bình yên?

Yêu người đàn ông đã có gia đình: "Mất" nhiều mà "được" chẳng bao nhiêu!

Yêu một người đàn ông đã có gia đình là một canh bạc mà người phụ nữ gần như chắc chắn là người thua cuộc.

Ly hôn có phải là thất bại?

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Nghệ sĩ Đức Xuân được vinh danh “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025"

Hoa hậu – Nghệ sĩ Đức Xuân được Tạp chí Phụ Nữ Mới (cơ quan của Hội Nữ Trí thức Việt Nam) tặng giải thưởng "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng" năm 2025.

Chăm sóc phụ nữ mang thai ngày Tết

Tết là thời điểm sum vầy, vui tươi, nhưng với phụ nữ mang thai, đây cũng là giai đoạn cần được chăm sóc đặc biệt.

Sắp diễn ra triển lãm ảnh “Himalaya: Xứ sở thuần khiết” tại TPHCM, Hà Nội

Triển lãm ảnh “Himalaya: Xứ sở thuần khiết - Himalaya: The Pure Land”, là cuộc hội ngộ trong năng lượng thiên nhiên - văn hoá - con người Himalaya.

Grab Việt Nam hợp tác với AIZEN Việt Nam

Đối tác tài xế xe hai bánh của Grab có thể thuê xe máy điện do AIZEN cung cấp với giá ưu đãi và chính sách chăm sóc, hỗ trợ để an tâm vận hành.

Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân.

Vinh danh các bác sĩ nhãn khoa xuất sắc

Ngày 25-1, tại TPHCM, Tập đoàn Y khoa VISI đã tổ chức Hội nghị bác sĩ nhãn khoa thường niên (VISI's Doctor Workshop 2026).

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đoạt giải “Doanh nhân có trái tim nhân ái vì cộng đồng”

Doanh nhân Lê Nguyên Tùng đã vinh dự đón nhận giải thưởng cao quý dành cho những doanh nhân có nhiều đóng góp tích cực cho xã hội.

Hoa hậu, doanh nhân Hoàng Thanh Loan: Hành trình kiến tạo giá trị bền vững

Năm 2025, Hoa hậu Đại sứ Doanh nhân Toàn cầu 2023 Hoàng Thanh Loan chính thức đảm nhận cương vị Phó Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo TPHCM (HAA).

Lễ hội Sống xanh - Ẩm thực chay sắp diễn ra tại TPHCM

Lễ hội do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân thành phố (trực thuộc Thành Đoàn TPHCM) tổ chức.

Phạm Hồng Nhung và hành trình bền bỉ đồng hành cùng người Việt định cư Đài Loan (Trung Quốc)

Phạm Hồng Nhung – Giám đốc Công ty TNHH TMDV và Dịch thuật Á Châu – rất uy tín trong dịch thuật tiếng Trung, hoàn thiện hồ sơ định cư Đài Loan - Trung Quốc.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga nhận giải thưởng vinh danh vì cộng đồng năm 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga được trao Giải thưởng Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng năm 2025, ghi nhận những cống hiến của chị đối với xã hội.

Gu Vietnam ký kết hợp tác đào tạo tiếng Anh cho siêu mẫu Vũ Linh

Gu Vietnam ký kết hợp tác cùng Trung tâm Ngoại ngữ Ánh Dương (Betma English) nhằm đào tạo anh ngữ và kỹ năng lãnh đạo cho á vương, siêu mẫu Vũ Linh.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.