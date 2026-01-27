8 năm mòn mỏi tìm con sau 7 lần IUI, IVF thất bại

Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội vừa chia sẻ một câu chuyện cảm động về hành trình "tìm con" dài đằng đẵng suốt 8 năm của cặp vợ chồng anh Lê Duy Hải - chị Đặng Thị Thùy Tr., đến từ Ninh Bình (Nam Định cũ).

Gia đình hạnh phúc 4 người của anh Hải và chị Trang

Anh chị kết hôn năm 2012. Sau đám cưới một năm vẫn chưa có tin vui, hai vợ chồng bắt đầu sốt ruột, tìm đến thuốc nam, thuốc bắc. Đến viện thăm khám, bác sĩ kết luận Tr. bị "vòi trứng thông hạn chế", khó có con.

Chị Tr,. được bác sĩ chỉ định thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Tiếp tục thực hiện lần thứ 2 rồi thứ 3, kết quả vẫn thất bại. Không đầu hàng, bệnh nhân thực hiện phẫu thuật thông vòi trứng, hy vọng sẽ mở ra một con đường mới. Sau phẫu thuật, chị tiếp tục kiên trì thêm hai lần IUI nữa, song cả 5 lần thực hiện IUI vẫn không mang lại kết quả nào.

Thất bại nối tiếp thất bại khiến chị Tr. suy sụp, thậm chí chị chủ động đề nghị chồng ly hôn để anh đi tìm hạnh phúc mới. Người chồng thấu hiểu và động viên vợ tiếp tục cố gắng, không bỏ cuộc.

Hai vợ chồng quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Tại Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, kết quả IVF không như mong đợi, bệnh nhân phải phẫu thuật kẹp vòi trứng. Với khát vọng cháy bỏng được làm cha, hai anh chị lại đến bệnh viện một lần nữa.

BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn bệnh viện tư vấn cho bệnh nhân. Ảnh- Bệnh viện cung cấp

Lần này, bác sĩ xây dựng phác đồ mới, giúp anh chị thu được nhiều phôi ngày 5 chất lượng. Sau thời gian chờ đợi chuyển phôi, niềm vui cuối cùng cũng đã tìm đến, chị Tr. đậu thai đôi. Cặp sinh sinh trai - gái chào đời khỏe mạnh. Gia đình vỡ òa trong hạnh phúc.

Theo đại diện Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, nhằm hỗ trợ các cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trên hành trình tìm con, bệnh viện đã triển khai chương trình "Hạnh phúc chào Xuân 2026" từ ngày 8-1 đến 8-3-2026, áp dụng cho tất cả các bệnh nhân thực hiện chọc hút noãn hoặc rã noãn. Theo đó, người bệnh sẽ được hỗ trợ 50% chi phí kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm...