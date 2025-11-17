Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Chương trình đã huy động được hơn 2.000 người dân ở 31 khu phố; cán bộ, đoàn viên, người lao động tại các đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia mua vé ủng hộ.

Đêm hội Ẩm thực chay phường Đức Nhuận, TP HCM huy động chăm lo Tết cho lao động nghèo

Ban tổ chức đã thu được hơn 300 triệu đồng để chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho người nghèo trên địa bàn. Tham gia đêm ẩm thực, người dân, đoàn viên - lao động còn thưởng thức chương trình văn nghệ đến từ văn nghệ, mua hàng giảm giá, bốc thăm may mắn…

Gian hàng giảm giá tại đêm hội

Trong nhiều năm qua, Đảng ủy và chính quyền phường Đức Nhuận luôn quan tâm, dành nguồn lực đáng kể để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

Từ đó, nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, hiệu quả đã được triển khai, kịp thời giúp đỡ các hộ có hoàn cảnh khó khăn, hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động.