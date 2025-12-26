PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam





Đây là bước ngoặt đánh dấu lần đầu tiên khách hàng Việt có thể trải nghiệm trực tiếp các thiết kế thời trang nam tinh tế, từ suit, áo khoác, sơ mi đến phụ kiện, của CANALI - một biểu tượng toàn cầu về phong cách menswear lịch lãm và tinh tế suốt hơn 90 năm qua.

Sự kết hợp giữa CANALI và PNJ không chỉ mở ra trang mới cho thị trường thời trang nam cao cấp tại Việt Nam, mà còn phản ánh tầm nhìn chiến lược của PNJ trong việc mang đến trải nghiệm phong cách sống đẳng cấp cho giới tinh hoa Việt. PNJ - doanh nghiệp nội địa dẫn đầu lĩnh vực kim hoàn và phụ kiện xa xỉ. Việc bắt tay cùng CANALI được kỳ vọng sẽ tạo nên sự cộng hưởng tích cực giữa các sản phẩm trang sức và thời trang nam cao cấp mà PNJ đang phát triển.

Di sản gần một thế kỷ và triết lý "Whispered Luxury" tinh tế

Hơn 90 năm theo đuổi nghệ thuật may đo thủ công, CANALI đã trở thành biểu tượng kinh điển của phong thái lịch lãm tinh tế, được giới mộ điệu, doanh nhân và chính khách trên toàn cầu tin chọn. Hiện diện tại hơn 100 quốc gia với khoảng 200 cửa hàng và 1.000 đối tác bán lẻ, CANALI là minh chứng cho sức hút bền bỉ của một thương hiệu vượt thời gian.

Sự hợp tác giữa CANALI và PNJ - Doanh nghiệp dẫn đầu ngành bán lẻ trang sức tại Việt Nam chính là sự cộng hưởng của những giá trị ấy. Cả hai đều tin rằng, xa xỉ thực sự không nằm ở sự hào nhoáng bên ngoài, mà ở sự tận tâm trong chế tác và tính bền vững của các mối quan hệ con người.

Chất lượng thượng hạng và nghệ thuật chế tác thủ công Italy

Nhắc đến CANALI là nhắc đến những bộ âu phục được chế tác với chất lượng xuất sắc và tay nghề thủ công đỉnh cao Italy. Mỗi sản phẩm CANALI được ví như một kiệt tác được hình thành qua hàng trăm công đoạn công phu. Từ khâu chọn vải, cắt may cho đến hoàn thiện, một bộ suit CANALI phải trải qua hơn 300 bước sản xuất thủ công, tất cả đều được thực hiện hoàn toàn tại các xưởng may của hãng ở Italy.

"Me by CANALI" - cá nhân hóa trải nghiệm sartorial cho quý ông Việt

Sự hiện diện của CANALI tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh thị trường xa xỉ đang chuyển mình rõ nét, khi một thế hệ doanh nhân và lãnh đạo mới dần rời xa sự phô trương để tìm về những giá trị nội tại, bền vững và giàu chiều sâu.

Bên cạnh các dòng ready-to-wear trứ danh, CANALI mang đến Việt Nam dịch vụ cá nhân hóa cao cấp "Me by CANALI" – thể hiện sự thấu hiểu tinh tế đối với văn hóa Việt, nơi đề cao "Lễ", sự chỉn chu và phong thái trong từng nghi thức giao tiếp. Đặt khách hàng vào trung tâm của quá trình sáng tạo, "Me by CANALI" cho phép mỗi quý ông tự thiết kế bộ trang phục độc bản, từ chất liệu, phom dáng đến những chi tiết tinh xảo mang dấu ấn cá nhân. Mỗi bộ suit là sự kết hợp hài hòa giữa kỹ thuật thủ công di sản Italy và gu thẩm mỹ riêng biệt của người mặc.

Chia sẻ về thị trường Việt Nam, ông Stefano CANALI – Chủ tịch kiêm CEO thế hệ thứ ba – cho biết:"Việt Nam là nơi thấu hiểu vẻ đẹp của sự giản đơn, tinh tế trong những cử chỉ thầm lặng và sức mạnh của đức khiêm cung. Những giá trị ấy đồng điệu sâu sắc với triết lý của CANALI. Chúng tôi nhìn thấy tại đây một thế hệ quý ông mới – trân trọng truyền thống, giàu cá tính và tìm kiếm một thứ xa xỉ chân thực, đầy ý nghĩa. Với CANALI, hành trình tại Việt Nam không chỉ là mang đến một chuẩn mực thẩm mỹ, mà là khởi nguồn cho một cuộc đối thoại tinh tế giữa di sản may đo Italy và chiều sâu văn hóa Việt".

Sự kiện "Dấu ấn dẫn lối" - cột mốc ra mắt CANALI tại Việt Nam

Đánh dấu sự hiện diện chính thức tại Việt Nam, CANALI phối hợp cùng PNJ tổ chức sự kiện ra mắt mang tên "Dấu ấn dẫn lối" vào ngày 5 tháng 12 năm 2025 tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện được thiết kế như một hành trình trải nghiệm tinh tế, nơi di sản gần một thế kỷ và tinh thần whispered luxury của CANALI được tái hiện một cách sống động.

Điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của những "Dấu Ấn Dẫn Lối" – các cá nhân đang kiến tạo ảnh hưởng bền vững trong nhiều lĩnh vực. Thông qua các màn trình diễn và đối thoại truyền cảm hứng, CANALI tôn vinh tinh thần người dẫn đầu thầm lặng: kiên định với giá trị riêng, tiên phong nhưng không phô trương – cũng chính là cốt lõi trong triết lý thương hiệu.