La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams giúp cơ thể có thời gian tự chữa lành, tái tạo năng lượng tại địa chỉ: 856 Sự Vạn Hanh, phường Hòa Hưng, TP. Hồ Chí Minh.

La Sams chọn lá sâm làm điểm khởi nguồn, bởi đây là món quà dân dã nhưng quý giá từ thiên nhiên. Lá sâm có tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc, hỗ trợ hệ tiêu hoá, tăng sức đề kháng và làm dịu thần kinh để giấc ngủ an yên hơn. Không chỉ tốt cho sức khoẻ, thạch lá sâm còn ít calo, lành tính, phù hợp cho mọi lứa tuổi – từ trẻ em, tuổi teen đến người trưởng thành.

Giữa nhịp sống hối hả của phố thị, đôi khi chúng ta quên lắng nghe cơ thể, quên đi cảm giác an nhiên vốn có trong từng hơi thở. Không ai hiểu và yêu thương bạn hơn chính bản thân bạn – hãy lắng nghe cơ thể bằng cả trái tim và chọn những điều lành mạnh để nuôi dưỡng sự cân bằng.

Từ nguyên liệu truyền thống ấy, La Sams pha chế đạt chuẩn, để tạo nên những ly thức uống vừa xanh sạch, vừa tinh khiết. Mỗi ngụm thạch lá sâm La Sams không chỉ mát lành nơi đầu lưỡi, mà còn khơi gợi sự thư thái, để cơ thể bạn được nghỉ ngơi và phục hồi tự nhiên.

La Sams tiên phong kết hợp thạch lá sâm cùng những thức uống hợp xu hướng như trà sữa, matcha, cà phê và các dòng trà trái cây thanh mát. Nhờ đó, từ em nhỏ đến người lớn tuổi đều có thể tìm thấy một trải nghiệm "La Sams" cho riêng mình – vừa gần gũi, vừa mới mẻ, vừa hợp vị.

La Sams sinh ra từ tình yêu, nuôi dưỡng bằng tình yêu và hướng tới trở thành người bạn đồng hành trên hành trình sống xanh – sống lành. Không chỉ là điểm đến để thưởng thức ẩm thực tinh tuý, La Sams còn mong muốn trở thành niềm tự hào của ẩm thực Việt Nam, nơi những điều giản dị được nâng niu và lan toả.

Thạc sĩ, diễn viên Đoàn Minh Tài nhà sáng lập thương hiệu Coffee & Tea La Sams

Ba giá trị cốt lõi mà La Sams luôn đồng hành cùng bạn chính là: Trở về với chính mình – an nhiên trong từng khoảnh khắc- Ăn lành – nuôi dưỡng cơ thể bằng sự tinh khiết - Phục hồi - tái tạo năng lượng và làm mới tâm hồn.