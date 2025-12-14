Á quân Tân Nguyễn ra mắt 35 MV ca nhạc

Tối 13-12, tại phim trường Kim Thế Hoàng, Á quân Tân Nguyễn, Á quân 1 cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt đã tổ chức đêm tiệc kỷ niệm tròn một năm sau ngày đăng quang, đồng thời ra mắt loạt album và MV do chính anh thể hiện và thực hiện.

Sự kiện không chỉ ghi dấu chặng đường nghệ thuật đầy nỗ lực của nam ca sĩ mà còn cho thấy tinh thần lao động nghiêm túc, bền bỉ hiếm thấy trong giới nghệ sĩ đa năng.

Sau một năm kể từ ngày bước ra từ cuộc thi, Tân Nguyễn được xem là một trong những gương mặt hoạt động nổi bật và tích cực nhất. Nam ca sĩ cho biết tính đến thời điểm hiện tại, anh đã ra mắt tổng cộng 35 MV ca nhạc. Mỗi sản phẩm đều được đầu tư chỉn chu về hình ảnh lẫn âm nhạc, thể hiện rõ cá tính nghệ thuật và niềm đam mê sâu sắc với con đường ca hát mà anh đã chọn.

Đêm tiệc có sự tham dự của nhiều gương mặt thân thiết từng đồng hành cùng Tân Nguyễn trong suốt cuộc thi và hành trình hậu đăng quang như nhạc sĩ Thái Hùng, giảng viên thanh nhạc Minh Lộc, giảng viên Kim Mỹ, đạo diễn – ca sĩ Thái Hoàng và Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa. Sự hiện diện của các khách mời không chỉ mang ý nghĩa chúc mừng mà còn là minh chứng cho sự gắn bó, nâng đỡ giữa các thế hệ nghệ sĩ.

Chia sẻ tại sự kiện, Á quân Tân Nguyễn xúc động nói: "Tôi rất may mắn khi luôn nhận được sự đồng hành, giúp đỡ của các anh chị, thầy cô trong lĩnh vực âm nhạc. Đặc biệt là nhạc sĩ Thái Hùng – người luôn ở bên hướng dẫn tôi về chuyên môn thanh nhạc. Tôi vô cùng biết ơn sự chân tình của anh. Anh đã hỗ trợ tôi bằng những sáng tác đầy ý nghĩa, không đặt nặng tác quyền mà chỉ mong tôi hát và lan tỏa được giá trị của âm nhạc".

Theo Tân Nguyễn, thành quả ngày hôm nay không thể có được nếu thiếu sự dìu dắt của các bậc đàn anh, nghệ sĩ đi trước và những nhà sản xuất đã tin tưởng, hỗ trợ anh trong suốt thời gian qua. Chính sự đồng hành đó đã giúp anh tự tin hơn để không ngừng sáng tạo và bền bỉ với nghề.

Đặc biệt, đêm kỷ niệm một năm đăng quang còn mang ý nghĩa riêng tư khi Tân Nguyễn chính thức chia sẻ đây cũng là dịp kỷ niệm 32 năm ngày cưới của anh và người vợ. Trên sân khấu, trong sự chứng kiến của bạn bè, đồng nghiệp và người thân, nam ca sĩ hạnh phúc trao tặng vợ chiếc nhẫn như một món quà kỷ niệm cho hành trình hơn ba thập kỷ đồng hành bên nhau. Nhiều nghệ sĩ khách mời đã gửi lời chúc mừng đến gia đình anh, tạo nên những khoảnh khắc ấm áp và xúc động.

Có thể nói, đêm tiệc diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc, từ niềm tự hào nghề nghiệp đến hạnh phúc gia đình. Việc ra mắt 35 MV chỉ trong vòng một năm sau đăng quang được xem là dấu mốc đặc biệt, khẳng định con đường hoạt động âm nhạc nghiêm túc và dài hơi của Á quân Tân Nguyễn.

Nam ca sĩ cho biết thêm, từ nay đến cuối năm anh sẽ tiếp tục dành toàn bộ tâm huyết và kinh phí để hoàn thiện, ra mắt thêm 5 ca khúc còn lại, khép lại hành trình một năm với tổng cộng 40 MV thuộc nhiều thể loại âm nhạc khác nhau. "Đây là món quà tôi muốn gửi tặng khán giả, người hâm mộ, các thầy cô và những người đã luôn đồng hành cùng tôi suốt một năm qua, cũng như hơn 10 năm tôi gắn bó với con đường nghệ thuật", Tân Nguyễn chia sẻ.

Với tinh thần làm nghề nghiêm túc, đam mê và không ngừng cống hiến, Á quân Tân Nguyễn đang từng bước khẳng định vị trí riêng của mình trong lòng khán giả yêu nhạc