Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

Khoẻ - Đẹp 07:29

Chuỗi nhà thuốc Tây Tường Vy Đam Rông (Lâm Đồng) không chỉ là nơi cung cấp dược phẩm, còn là "điểm tựa" sức khỏe tin cậy cho hàng ngàn bà con dân tộc thiểu số.

Chuyện của Sao 07:30

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025.

Khoẻ - Đẹp 07:28

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Khoẻ - Đẹp 15:16

Ngôi nhà LEGO mang mọi người lại gần nhau hơn trong ánh đèn giáng sinh - nơi yêu thương trở thành món quà ý nghĩa nhất

Điểm đến 15:14

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

Tiêu dùng thông minh 10:01

KINGBEE nổi lên như một trong những thương hiệu mật ong uy tín hàng đầu Việt Nam.

Tiêu dùng thông minh 18:26

Ngày 8-12, Chống Lừa Đảo (Chống Lừa Đảo) chính thức công bố ra mắt công cụ Chatbot AI tích hợp ngay trên nền tảng Zalo.

Tiêu dùng thông minh 16:10

Panasonic Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc tủ lạnh nhiều cánh khi giới thiệu bộ sưu tập hơn 25 mẫu mới tại sự kiện Experience Hub.

Bản lĩnh sống 15:44

Chubb Life Việt Nam lan tỏa yêu thương từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

Khoẻ - Đẹp 10:08

Hội thảo quốc tế "Tối ưu hóa kết quả và mở rộng chỉ định điều trị trong phẫu thuật khúc xạ" được tổ chức ngày 6-12.

Chuyện của Sao 15:10

Nhà hàng Gold Fish tọa lạc tại 66 đường số 8, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM (Quận 7 cũ) giới thiệu buổi tiệc đặc biệt với chủ đề "Người đẹp và Biển cả".

Bản lĩnh sống 21:04

Mỗi dòng họ đều mang bản sắc riêng, nhưng Hoàng – Huỳnh nổi bật như một cộng đồng giàu truyền thống hiếu nghĩa, trí dũng và cống hiến trải dài qua nhiều thế hệ.

Điểm đến 21:01

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ngân hàng TMCP Nam Á phối hợp cùng ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Khoẻ - Đẹp 16:39

Grab Việt Nam vừa bắt đầu triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục mới cho hơn 40.000 đối tác tài xế hai bánh của Grab trên khắp cả nước.

Tiêu dùng thông minh 16:38

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng.

Khoẻ - Đẹp 16:37

Tập đoàn GC (Hàn Quốc) ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) thành lập Trung tâm khám sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center.

Điểm đến 11:02

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

12 tháng 12, 2025 | 07:27

Lazada định vị LazMall là hệ sinh thái hàng chính hãng dẫn đầu trong thương mại điện tử chất lượng cao.

Với những ngành hàng đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt như sữa trẻ em, nền tảng này triển khai chương trình "Cam kết sữa chính hãng" phối hợp cùng các thương hiệu dinh dưỡng uy tín toàn cầu, trong đó có Friso, nhằm đảm bảo nguồn sản phẩm chất lượng cao cho hàng triệu gia đình Việt.

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu - Ảnh 1.

Sự kết hợp giữa thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu và Lazada đã tạo nên hiệu ứng nhân đôi đáng chú ý.Trong suốt hành trình lên sàn TMĐT, Friso luôn nằm trong top thương hiệu sữa bán chạy trên Lazada. Trong năm 2025, tỉ lệ khách hàng trung thành và khách hàng mới của Friso đều tăng trưởng vượt bậc: 150% so với đợt sale 9.9 và 375% so với đợt sale 10.10. Đây không chỉ là con số tăng trưởng thông thường, mà phản ánh sự thay đổi về chất trong cách thương hiệu tiếp cận và chinh phục khách hàng.

Đặc biệt, lưu lượng truy cập dịp 11-11 tăng 30-40% so với đợt sale 9.9, cho thấy Friso đã trở thành thương hiệu sữa có độ yêu thích cao trên nền tảng. Quan trọng hơn, tỉ lệ khách hàng mới lựa chọn Friso lần đầu tiên qua Lazada tăng đáng kể - minh chứng cho hiệu quả của chiến lược hợp tác không chỉ giữ chân khách hàng cũ mà còn mở rộng thị phần.

Những con số này không đến từ việc chạy đua khuyến mãi mà từ sự đồng điệu về giá trị: chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng và cam kết phục vụ lâu dài. Đây chính là điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt của tăng trưởng vững chắc dựa trên niềm tin của người tiêu dùng.

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu - Ảnh 2.

Nối tiếp những thành công ấy, Friso công bố loạt chương trình khuyến mãi đặc biệt trên Lazada dịp sale 12-12. Khách hàng được hưởng voucher giảm đến 100.000đ cho đơn hàng từ 999.000đ, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn giá trị lên đến 650.000đ. Đây là cơ hội cho khách hàng nhờ mức giá ưu đãi nhất năm.

"Friso không chỉ là công thức dinh dưỡng tiên tiến, mà còn thể hiện cam kết toàn cầu trong việc tiên phong mang đến giải pháp hỗ trợ sức khỏe đường ruột cho trẻ. Chúng tôi hướng đến xây nền tảng vững vàng từ bên trong cho trẻ em Việt Nam" - bà April Inocentes, Giám đốc Marketing Toàn cầu kiêm Trưởng ngành hàng Dinh dưỡng Chuyên biệt Friso tại Việt Nam chia sẻ.

Đến nay, Friso đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và tại Việt Nam, tiếp tục viết tiếp hành trình cùng các bậc cha mẹ vun đắp một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và phát triển toàn diện.

Đại diện Lazada khẳng định Lazada cam kết trở thành nền tảng hàng đầu cho hàng hóa chính hãng, chất lượng cao và trải nghiệm nâng tầm cho người dùng.

Hoài Thanh

Tiêu dùng thông minh 10:01

KINGBEE nổi lên như một trong những thương hiệu mật ong uy tín hàng đầu Việt Nam.

Tiêu dùng thông minh 18:26

Ngày 8-12, Chống Lừa Đảo (Chống Lừa Đảo) chính thức công bố ra mắt công cụ Chatbot AI tích hợp ngay trên nền tảng Zalo.

Tiêu dùng thông minh 16:10

Panasonic Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc tủ lạnh nhiều cánh khi giới thiệu bộ sưu tập hơn 25 mẫu mới tại sự kiện Experience Hub.

Tiêu dùng thông minh 16:38

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng.

Tiêu dùng thông minh 09:16

Bẫy muỗi Mosla góp phần ngăn muỗi sinh sôi mà vẫn thân thiện, bảo vệ hệ sinh thái.

Tiêu dùng thông minh 12:40

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp cung cấp các giải pháp sạc thông minh cho xe điện vừa ký biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.