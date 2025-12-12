Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

Với những ngành hàng đòi hỏi tiêu chuẩn nghiêm ngặt như sữa trẻ em, nền tảng này triển khai chương trình "Cam kết sữa chính hãng" phối hợp cùng các thương hiệu dinh dưỡng uy tín toàn cầu, trong đó có Friso, nhằm đảm bảo nguồn sản phẩm chất lượng cao cho hàng triệu gia đình Việt.

Sự kết hợp giữa thương hiệu dinh dưỡng hàng đầu và Lazada đã tạo nên hiệu ứng nhân đôi đáng chú ý.Trong suốt hành trình lên sàn TMĐT, Friso luôn nằm trong top thương hiệu sữa bán chạy trên Lazada. Trong năm 2025, tỉ lệ khách hàng trung thành và khách hàng mới của Friso đều tăng trưởng vượt bậc: 150% so với đợt sale 9.9 và 375% so với đợt sale 10.10. Đây không chỉ là con số tăng trưởng thông thường, mà phản ánh sự thay đổi về chất trong cách thương hiệu tiếp cận và chinh phục khách hàng.

Đặc biệt, lưu lượng truy cập dịp 11-11 tăng 30-40% so với đợt sale 9.9, cho thấy Friso đã trở thành thương hiệu sữa có độ yêu thích cao trên nền tảng. Quan trọng hơn, tỉ lệ khách hàng mới lựa chọn Friso lần đầu tiên qua Lazada tăng đáng kể - minh chứng cho hiệu quả của chiến lược hợp tác không chỉ giữ chân khách hàng cũ mà còn mở rộng thị phần.

Những con số này không đến từ việc chạy đua khuyến mãi mà từ sự đồng điệu về giá trị: chất lượng sản phẩm, trải nghiệm khách hàng và cam kết phục vụ lâu dài. Đây chính là điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt của tăng trưởng vững chắc dựa trên niềm tin của người tiêu dùng.

Nối tiếp những thành công ấy, Friso công bố loạt chương trình khuyến mãi đặc biệt trên Lazada dịp sale 12-12. Khách hàng được hưởng voucher giảm đến 100.000đ cho đơn hàng từ 999.000đ, cùng nhiều quà tặng hấp dẫn giá trị lên đến 650.000đ. Đây là cơ hội cho khách hàng nhờ mức giá ưu đãi nhất năm.

"Friso không chỉ là công thức dinh dưỡng tiên tiến, mà còn thể hiện cam kết toàn cầu trong việc tiên phong mang đến giải pháp hỗ trợ sức khỏe đường ruột cho trẻ. Chúng tôi hướng đến xây nền tảng vững vàng từ bên trong cho trẻ em Việt Nam" - bà April Inocentes, Giám đốc Marketing Toàn cầu kiêm Trưởng ngành hàng Dinh dưỡng Chuyên biệt Friso tại Việt Nam chia sẻ.

Đến nay, Friso đã có mặt tại hơn 20 quốc gia và tại Việt Nam, tiếp tục viết tiếp hành trình cùng các bậc cha mẹ vun đắp một thế hệ trẻ khỏe mạnh, tự tin và phát triển toàn diện.

Đại diện Lazada khẳng định Lazada cam kết trở thành nền tảng hàng đầu cho hàng hóa chính hãng, chất lượng cao và trải nghiệm nâng tầm cho người dùng.