Lazada 9.9: Giảm đến 50%, freeship, vô vàn deal đồng giá 99.000 đồng

"Siêu Sale Chính Hãng 9.9" sẽ đưa các tín đồ mua sắm bước vào một vũ trụ sale "bất tận" bộ ba quyền lực: voucher giảm giá lên đến 30%, miễn phí vận chuyển toàn sàn 0 đồng, và hàng ngàn ưu đãi chớp nhoáng LazFlash đồng giá 99.000 đồng mỗi ngày.

Săn hàng hiệu giảm đến 50%

Lazada 9.9 chính thức khai tiệc sớm từ 20 giờ ngày 8-9 và kéo dài liên tục đến hết 11-9. Trong 28 giờ vàng khởi động này, các thương hiệu chính hãng hàng đầu từ mọi ngành hàng (công nghệ, thời trang, mỹ phẩm, gia dụng...) sẽ đồng loạt tung hàng loạt deal giảm giá sâu nhất vào các khung giờ vàng 0g – 12g – 20g mỗi ngày.

Deal đồng giá 99k, voucher thương hiệu giảm đến 30%, trợ giá đến 3 triệu đồng, freeship bất chấp, đổi trả dễ dàng

Người tiêu dùng có thể săn voucher độc quyền với mức giảm hấp dẫn: giảm ngay 12% cho đơn hàng từ 1,5 triệu đồng và giảm đậm 14% cho đơn hàng chỉ từ 500.000 đồng, kết hợp cùng xu để được giảm giá thêm lên đến 50% trên giá trị đơn hàng.

Siêu sale 9.9 mang đến hàng ngàn các deal chớp nhoáng chỉ 99.000 đồng mỗi ngày. Từ những món phụ kiện xinh xắn, đồ ăn vặt, đến các sản phẩm chăm sóc cá nhân thiết yếu...

Chưa dừng lại ở đó, chương trình Laz Trợ Giá với mức trợ giá lên đến 3 triệu đồng, cùng loạt voucher thương hiệu giảm sâu đến 30%. Một số ngành hàng như điện gia dụng và làm đẹp được cộng dồn ưu đãi đến 6 tầng giảm giá từ giá khuyến mãi giảm đến 50%, voucher gian hàng đến 30%, Voucher Max ngành hàng giảm sâu đến 15%, voucher freeship, giảm thêm với Xu và LazReward.

Freeship toàn sàn tiếp tục là đặc sản của mùa mega sale 9-9. Đặc biệt, trong 2 giờ vàng đầu tiên của chiến dịch (từ 20h đến 22h ngày 8-9) chính là cơ hội để thu thập voucher miễn phí vận chuyển lên đến 500.000 đồng.

Khách hàng chỉ cần hoàn trả hàng theo chính sách "Đổi ý". Lazada hỗ trợ miễn phí cả hai hình thức lấy tận nơi và gửi tại bưu cục.

Săn deal nửa giá và quà POPMART

Từ 0g ngày 6-9 đến 11-9, mở app Lazada mỗi ngày để điểm danh săn rương vàng Xu (LazCoin), rinh liền tay 99.000 đồng xu tha hồ tích lũy mua sắm trong siêu sale 9.9.

Tham gia ngay game "Đập trứng hứng POPMART" để trúng ngay Skullpanda đang làm mưa làm gió và hàng loạt quà hấp dẫn khác như son môi, phấn phủ Hoa Tây Tử, kem chống nắng Cancer Council.

Đặc biệt trong suốt thời gian siêu sale từ 20g ngày 8 đến 11-9, ghé ngay trang Xu để săn hàng loạt deal siêu hời giảm giá lên đến 50%.

Săn sale trên LazLive 20g ngày 8-9: tưng bừng giảm giá đến 30%, mua 1 tặng 5 siêu hấp dẫn

Lazada có nhiều phiên livestream đặc biệt "Bói Linh - Deal Xịn" duy nhất vào lúc 20 giờ ngày 8-9 với sự dẫn dắt của diễn viên Sam cùng dàn khách mời nổi tiếng gồm Khả Như, Phát La, MLee, Thu Thuỷ và Hạnh Sino. Tại đây, người mua sắm sẽ tận hưởng những ưu đãi như voucher giảm giá sâu đến 30%, chương trình "Mua 1 tặng 5" siêu hấp dẫn, freeship 0 đồng cho mọi đơn hàng.