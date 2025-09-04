Sale thương hiệu Lazada 9.9: Hàng loạt ưu đãi hấp dẫn

Chuẩn bị bước vào quý IV/2025 – mùa cao điểm tiêu dùng với các sự kiện mua sắm lớn cuối năm, lượng truy cập và đơn hàng trên Lazada dự kiến tăng mạnh. Để đón đầu nhu cầu này, Lazada đã tổng hợp một số tiêu điểm hoạt động hứa hẹn mang lại giá trị thiết thực cho cả người mua và nhà bán hàng.





Tiêu điểm tháng 9: Siêu sale 9.9 và gian hàng chính hãng LazMall

- Từ “giá rẻ” sang “giá trị” – cuộc đua mới của thương mại điện tử (TMĐT) Việt

TMĐT Việt Nam đang bước vào giai đoạn mới: không chỉ còn là “ai rẻ hơn thì thắng”, mà là “ai mang lại nhiều giá trị hơn".

Và trong cuộc đua này, những nền tảng biết cân bằng giữa giá cả, chất lượng và niềm tin sẽ luôn có chỗ đứng bền vững trên thị trường.

- Những chính sách chiều người tiêu dùng của gian hàng chính hãng LazMall:

Đổi trả tùy ý trong 30 ngày, thậm chí hoàn tiền gấp đôi nếu phát hiện hàng giả.

Freeship cho hàng dưới 15kg. Chất lượng hàng hóa được kiểm soát, Thực tế, để đạt tiêu chuẩn trở thành gian hàng LazMall, nhà bán phải trải qua quy trình kiểm duyệt hồ sơ nghiêm ngặt, cung cấp gần 15 loại giấy tờ như giấy đăng ký kinh doanh, giấy đăng kí thương hiệu, giấy công bố sản phẩm và chứng từnhập khẩu, hóa đơn đầu vào đầu ra...

Sàn có công cụ và đội ngũ quét các shop bán các sản phẩm giả nhái và các gian hàng vi phạm sẽ bị khóa.

Một số dữ liệu về LazMall:

Theo dữ liệu nền tảng Lazada nửa đầu năm 2025, Giá trị đơn hàng trung bình của LazMall cao gấp đôi toàn sàn. Tỉlệ chuyển đổi ra mua hàng của LazMall cũng cao hơn so với toàn sàn. Những con số này cho thấy niềm tin vào các gian hàng chính hãng đang tăng đáng kể, đồng thời chứng minh các ưu đãi, chính sách đổi trả và cam kết hàng chính hãng có tác động rõ rệt đến quyết định mua sắm.





Về sale thương hiệu Lazada 9.9 (20h 8/9 - 11/9): siêu sale thương hiệu với hàng loạt ưu đãi như:

- Voucher thương hiệu giảm đến 30%

‒ Deal đồng giá 99.000 đồng mỗi ngày

- Miễn phí vận chuyển toàn sàn

- Trợ giá lên đến 3 triệu đồng

- Giảm thêm với Xu lên đến 50%, săn deal trên LazLive etc

Xu hướng ứng dụng AI của người tiêu dùng và nhà bán hàng: Với nhà bán hàng, AI hỗ trợ tạo và tối ưu nội dung sản phẩm, phân tích dữ liệu bán hàng, dự báo nhu cầu, quản lý tồn kho, tối ưu giá bán và chăm sóc khách hàng 24/7 qua chatbot, giúp tăng hiệu quả vận hành và tỷ lệ chuyển đổi.

Một số nhà bán hàng tiêu biểu và truyền cảm hứng trên Lazada: Đơn cử như Thiên Long, Yến Sào The Nest House, Nông Trại Thú Cưng, Mickey Shop… đã trở thành minh chứng sống động cho việc kết hợp sản phẩm chất lượng, dịch vụ uy tín và ứng dụng công nghệ AI để nâng cao hiệu quả kinh doanh, xây dựng thương hiệu và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người tiêu dùng.

