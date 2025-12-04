Độc đáo bẫy muỗi Mosla

Ngày 3-12, tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP HCM, lễ ra mắt sáng chế Bẫy muỗi Mosla và công bố dự án "Có Mosla - Không lo sốt xuất huyết" được tổ chức.

Mosla được khởi nguồn từ năm 2015 khi ông Nguyễn Văn Khoẻ, chủ doanh nghiệp Nhiệt Mặt Trời, chứng kiến muỗi sinh sôi và truyền bệnh, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Ông nảy ý tưởng: "Sốt xuất huyết bắt nguồn từ muỗi thì phải giải quyết ngay từ con muỗi. Nếu tạo môi trường cho nó đẻ trứng rồi ngăn không cho quay lại môi trường thì sao?".

Từ phải qua - Bác sĩ Trương Hữu Khanh, TS Bùi Văn Quyền và ông Mai Đức Hoà đang trao đổi về bẫy muỗi Mosla 3-12

Sau nhiều lần thử nghiệm, ông Khoẻ hoàn thiện bẫy muỗi Mosla với cấu tạo đặc biệt thu hút muỗi đến đẻ trứng. Trứng nở thành lăng quăng phát triển trong bẫy nhưng không thể thoát ra ngoài, giúp giảm mật độ muỗi mà không cần hóa chất, thân thiện môi trường. Sản phẩm phù hợp khu vực ẩm thấp, cần hạn chế muỗi.

Năm 2024, thiết bị này đoạt giải Ba cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới Sáng tạo tỉnh Đồng Nai. Sau đó, ông Khoẻ tiếp tục thử nghiệm, cải tiến. Hồ sơ bằng sáng chế Bẫy muỗi Mosla đã được Cục Sở hữu trí tuệ chấp thuận.

Tính đến 2025, Mosla trải qua 10 năm nghiên cứu với hơn 2 tỉ đồng đầu tư, thể hiện sự kiên trì và tâm huyết trong việc cùng cộng đồng phòng chống sốt xuất huyết.

Ông Nguyễn Văn Khoẻ giới thiệu cơ chế hoạt động của bẫy muỗi Mosla

Dự án "Có Mosla - Không lo sốt xuất huyết" là bước khởi đầu đưa sản phẩm ra thị trường, hướng đến sức khỏe cộng đồng và hiệu quả bền vững. Mosla sẽ tặng 1.000 bẫy muỗi cho các hộ gia đình, đơn vị ở khu vực có nguy cơ cao như vùng ngập lụt, gần sông suối, bệnh viện, trường học, nhà xưởng..., phối hợp với Đoàn Thanh niên và các tổ chức địa phương để trao tặng.

Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, cho rằng sáng chế phải giải quyết vấn đề thực tế và tạo ra giá trị kinh tế. Ông đánh giá bẫy muỗi Mosla đơn giản, dễ sử dụng, phù hợp điều kiện kinh tế của người dân và là sáng tạo xuất phát từ thực tiễn, có hàm lượng chất xám và sự đầu tư nghiêm túc.







