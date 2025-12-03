New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

Chọn New Zealand là điểm đến chủ đạo sau khi quốc gia này nhận được số phiếu bầu cao nhất trong 35.000 lượt khảo sát khách hàng do công ty thực hiện.

Tour of the Year là chuỗi sản phẩm du lịch đặc biệt của BenThanh Tourist, được phát triển dựa trên bình chọn trực tiếp của du khách Việt Nam. Hàng năm, công ty tiến hành khảo sát quy mô lớn nhằm xác định những điểm đến yêu thích, từ đó xây dựng các hành trình đáp ứng đúng mong đợi của khách. Năm 2025 là năm thứ ba liên tiếp chương trình được duy trì với mục tiêu tạo ra sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang đậm dấu ấn thương hiệu nhưng vẫn gần gũi với thị hiếu của du khách Việt Nam.

Chương trình khảo sát kéo dài hơn 11 tháng, thu hút hơn 35.000 lượt tham gia. Kết quả chung cuộc, New Zealand dẫn đầu với 4.932 lượt bình chọn, tiếp theo là Nhật Bản với 4.388 lượt, Pháp 4.079 lượt, Hàn Quốc 3.562 lượt và Trung Quốc 3.280 lượt. Các vị trí tiếp theo thuộc về Singapore, Nam Phi…

Dựa trên kết quả này, BenThanh Tourist phát triển Tour of the Year 2026 – New Zealand gồm hai hành trình đặc sắc. Hành trình Bắc New Zealand kéo dài 6 ngày 5 đêm từ Auckland, Waitomo Cave, Rotorua, Làng Hobbiton đến Hamilton, có giá 94,99 triệu đồng. Hành trình Bắc – Nam New Zealand kéo dài 8 ngày 7 đêm từ Auckland, Rotorua, Queenstown đến Christchurch, có giá 130,99 triệu đồng.

Các tour sử dụng dịch vụ China Southern Airlines và lưu trú tại khách sạn 4 - 5 sao, được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, trải nghiệm toàn diện về văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và nhịp sống bản địa của đất nước Kiwi.

BenThanh Tourist mang đến những hành trình khám phá trọn vẹn bản sắc đặc trưng của New Zealand. Du khách trải nghiệm hang Glowworm Waitomo huyền ảo, Rotorua địa nhiệt độc đáo, rừng redwood hùng vĩ, Christchurch thanh bình, Milford Sound ngoạn mục và các hoạt động phiêu lưu tại Queenstown. Hành trình còn đưa khách hòa mình vào đời sống nông trại, nghi thức văn hóa Maori, và các trải nghiệm mang tính "signature" của quốc gia được mệnh danh "Vùng đất của dải mây trắng dài".

"Việc New Zealand dẫn đầu bình chọn cho thấy du khách Việt Nam ưu tiên những điểm đến nguyên bản và độc nhất vô nhị. Xu hướng rời xa các đô thị đông đúc để tìm về thiên nhiên và chiều sâu văn hóa đang trở thành chuẩn mực mới của du khách. New Zealand còn được yêu thích nhờ giá trị của những hành trình thực sự 'đáng chi', nơi mỗi trải nghiệm đều khác biệt và gần như không thể tìm thấy ở bất kỳ điểm đến nào khác" - đại diện BenThanh Tourist nhận định.

Các tour New Zealand được dự đoán sẽ trở thành một trong những sản phẩm chủ lực cao cấp Outbound của BenThanh Tourist trong năm 2026, tiếp nối thành công của Tour of the Year 2024 – Bắc Âu và Tour of the Year 2025 – Nam Âu trước đó.

Để kích cầu, BenThanh Tourist triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho Tour of the Year 2026 – New Zealand. Theo đó, khách mua tour ngay tại lễ công bố được giảm 15 triệu đồng/khách, trong khi ưu đãi mua sau sự kiện vẫn được giảm 10 triệu đồng/khách, áp dụng đến hết 31-12-2025. Số lượng tour khuyến mãi có hạn, ưu tiên cho các khách hàng đặt dịch vụ sớm nhất.



