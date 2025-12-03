New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Tiêu dùng thông minh 12:40

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Điểm đến 12:36

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Bản lĩnh sống 17:22

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Điểm đến 16:20

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp cung cấp các giải pháp sạc thông minh cho xe điện vừa ký biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Bản lĩnh sống 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Bản lĩnh sống 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Chuyện của Sao 10:22

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Tiêu dùng thông minh 10:07

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Agoda công bố Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026

Tiêu dùng thông minh 10:07

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, yếu tố để thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:56

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

3 tháng 12, 2025 | 12:47

BenThanh Tourist, một trong 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố sản phẩm Tour of the Year 2026, với điểm đến chủ đạo là New Zealand.

Chọn New Zealand là điểm đến chủ đạo sau khi quốc gia này nhận được số phiếu bầu cao nhất trong 35.000 lượt khảo sát khách hàng do công ty thực hiện.

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026 - Ảnh 1.

Tour of the Year là chuỗi sản phẩm du lịch đặc biệt của BenThanh Tourist, được phát triển dựa trên bình chọn trực tiếp của du khách Việt Nam. Hàng năm, công ty tiến hành khảo sát quy mô lớn nhằm xác định những điểm đến yêu thích, từ đó xây dựng các hành trình đáp ứng đúng mong đợi của khách. Năm 2025 là năm thứ ba liên tiếp chương trình được duy trì với mục tiêu tạo ra sản phẩm du lịch chất lượng cao, mang đậm dấu ấn thương hiệu nhưng vẫn gần gũi với thị hiếu của du khách Việt Nam.

Chương trình khảo sát kéo dài hơn 11 tháng, thu hút hơn 35.000 lượt tham gia. Kết quả chung cuộc, New Zealand dẫn đầu với 4.932 lượt bình chọn, tiếp theo là Nhật Bản với 4.388 lượt, Pháp 4.079 lượt, Hàn Quốc 3.562 lượt và Trung Quốc 3.280 lượt. Các vị trí tiếp theo thuộc về Singapore, Nam Phi…

Dựa trên kết quả này, BenThanh Tourist phát triển Tour of the Year 2026 – New Zealand gồm hai hành trình đặc sắc. Hành trình Bắc New Zealand kéo dài 6 ngày 5 đêm từ Auckland, Waitomo Cave, Rotorua, Làng Hobbiton đến Hamilton, có giá 94,99 triệu đồng. Hành trình Bắc – Nam New Zealand kéo dài 8 ngày 7 đêm từ Auckland, Rotorua, Queenstown đến Christchurch, có giá 130,99 triệu đồng.

Các tour sử dụng dịch vụ China Southern Airlines và lưu trú tại khách sạn 4 - 5 sao, được thiết kế theo tiêu chuẩn cao cấp, trải nghiệm toàn diện về văn hóa, thiên nhiên, ẩm thực và nhịp sống bản địa của đất nước Kiwi.

BenThanh Tourist mang đến những hành trình khám phá trọn vẹn bản sắc đặc trưng của New Zealand. Du khách trải nghiệm hang Glowworm Waitomo huyền ảo, Rotorua địa nhiệt độc đáo, rừng redwood hùng vĩ, Christchurch thanh bình, Milford Sound ngoạn mục và các hoạt động phiêu lưu tại Queenstown. Hành trình còn đưa khách hòa mình vào đời sống nông trại, nghi thức văn hóa Maori, và các trải nghiệm mang tính "signature" của quốc gia được mệnh danh "Vùng đất của dải mây trắng dài".

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026 - Ảnh 2.

"Việc New Zealand dẫn đầu bình chọn cho thấy du khách Việt Nam ưu tiên những điểm đến nguyên bản và độc nhất vô nhị. Xu hướng rời xa các đô thị đông đúc để tìm về thiên nhiên và chiều sâu văn hóa đang trở thành chuẩn mực mới của du khách. New Zealand còn được yêu thích nhờ giá trị của những hành trình thực sự 'đáng chi', nơi mỗi trải nghiệm đều khác biệt và gần như không thể tìm thấy ở bất kỳ điểm đến nào khác" - đại diện BenThanh Tourist nhận định.

Các tour New Zealand được dự đoán sẽ trở thành một trong những sản phẩm chủ lực cao cấp Outbound của BenThanh Tourist trong năm 2026, tiếp nối thành công của Tour of the Year 2024 – Bắc Âu và Tour of the Year 2025 – Nam Âu trước đó.

Để kích cầu, BenThanh Tourist triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành riêng cho Tour of the Year 2026 – New Zealand. Theo đó, khách mua tour ngay tại lễ công bố được giảm 15 triệu đồng/khách, trong khi ưu đãi mua sau sự kiện vẫn được giảm 10 triệu đồng/khách, áp dụng đến hết 31-12-2025. Số lượng tour khuyến mãi có hạn, ưu tiên cho các khách hàng đặt dịch vụ sớm nhất.


T.Phương

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Điểm đến 12:36

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Điểm đến 16:20

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Điểm đến 12:18

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

Điểm đến 08:44

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc). Dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18-11.

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Điểm đến 14:53

Trong dòng chảy toàn cầu hóa ngày nay, hiểu người khác cũng là một cách để hiểu chính mình.

Phụ nữ

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Tiêu dùng thông minh 12:40

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Điểm đến 12:36

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Bản lĩnh sống 17:22

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

TÁM

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Tiêu dùng thông minh 12:40

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Điểm đến 12:36

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Bản lĩnh sống 17:22

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Điểm đến 16:20

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp cung cấp các giải pháp sạc thông minh cho xe điện vừa ký biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Bản lĩnh sống 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.