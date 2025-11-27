Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Bằng giọng ca giàu cảm xúc cùng phong thái biểu diễn mộc mạc, gần gũi, anh đã xuất sắc chinh phục Ban giám khảo và khán giả để bước lên vị trí cao nhất của mùa giải.

Giọng ca dân ca – trữ tình giàu nội lực

Đức Tài chia sẻ dòng nhạc sở trường của mình chính là dân ca, trữ tình và bolero – những giai điệu mộc mạc, sâu lắng phản ánh đúng tính cách nhẹ nhàng, chân thành của anh. Chính sự giản dị này đã tạo nên nét riêng biệt mà ít thí sinh nào có được.

"Những giai điệu dân ca khiến tôi tìm thấy chính mình. Chúng gần gũi, chân tình và giống như lời tâm sự từ trái tim", anh bày tỏ.

Từ giáo viên tiểu học đến hiệu trưởng – và Quán quân âm nhạc

Ít ai biết rằng tân Quán quân của Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 hiện đang là một Hiệu trưởng tiểu học. Xuất thân là giáo viên, với anh, giáo dục là một sứ mệnh cao đẹp. Dù lịch công tác dày đặc, Đức Tài vẫn kiên trì dành thời gian cho âm nhạc – đam mê mà anh nuôi dưỡng từ rất lâu.

"Đứng trên bục giảng hay trên sân khấu, điều quan trọng nhất là mình có thể lan tỏa điều tích cực đến mọi người", anh chia sẻ.

Gia đình – điểm tựa và là nguồn năng lượng lớn nhất

Trên hành trình nghệ thuật, Đức Tài luôn nhắc đến gia đình với lòng biết ơn sâu sắc. Anh xem người thân là hậu phương vững chắc, bên cạnh đó là sự động viên của thầy cô, đồng nghiệp và học trò – những người đã tiếp thêm cho anh nghị lực để bước tiếp.

Đức Tài cũng tiết lộ anh vô cùng ngưỡng mộ ca sĩ Đan Trường và Cẩm Ly, những thần tượng đã ảnh hưởng đến phong cách và thái độ làm nghề của anh: nghiêm túc, tử tế và đầy trách nhiệm.

Định hướng tương lai: Làm nghề nghiêm túc và lan tỏa giá trị đẹp.

Sau đăng quang, Đức Tài xác định con đường âm nhạc của mình sẽ tiếp tục theo hướng chuyên nghiệp và bài bản. Anh dự định: trau dồi thêm kỹ thuật thanh nhạc tham gia nhiều sân khấu âm nhạc trong và ngoài tỉnh thực hiện các sản phẩm cá nhân đăng tải trên kênh Âm Nhạc Tình Quê Channel duy trì hình ảnh một người thầy chỉn chu, tận tâm trong công tác giáo dục.