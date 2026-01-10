Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI tài trợ khám và phẫu thuật mắt 700 triệu đồng

Nhân dịp khai trương, Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI triển khai chương trình khám mắt miễn phí cho hơn 2.000 người dân trên địa bàn TP Thủ Đức (cũ), tập trung vào tầm soát các bệnh lý nhãn khoa thường gặp như tật khúc xạ, đục thủy tinh thể, glôcôm (thiên đầu thống), bệnh lý đáy mắt ở người cao tuổi. Chương trình hướng đến mục tiêu giúp người dân được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại địa phương, đồng thời nâng cao ý thức chủ động chăm sóc và bảo vệ.

Song song với hoạt động khám miễn phí, trung tâm dành tặng 40 suất phẫu thuật PHACO không đau hoàn toàn miễn phí cho các cụ già có hoàn cảnh khó khăn, neo. Đây là nhóm đối tượng dễ bị bỏ sót trong tiếp cận y tế chuyên sâu, trong khi đục thủy tinh thể lại là nguyên nhân hàng đầu gây suy giảm thị lực và mù lòa có thể phòng tránh.

Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI chính thức đi vào hoạt động

Trong giai đoạn khai trương từ 9-1 đến 31-1, Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI đồng thời triển khai nhiều chính sách trợ giá và hỗ trợ y tế thiết thực, bao gồm: Miễn phí khám mắt và đo khúc xạ cho người dân đến thăm khám; Chương trình xóa cận với mức ưu đãi đặc biệt, giảm giá lên đến hơn 57%, dành cho học sinh, sinh viên và người trẻ; Hỗ trợ phẫu thuật điều trị lác – lé phức tạp cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn; Tư vấn, sàng lọc và định hướng điều trị cá thể hóa cho các bệnh lý nhãn khoa chuyên sâu… Tổng kinh phí tài trợ phẫu thuật mắt của trung tâm là 700 triệu đồng.

Chia sẻ tại lễ khai trương, Phạm Thanh Danh – Tổng Giám đốc Điều hành Tập đoàn Y khoa VISI – nhấn mạnh: “Trung tâm Mắt Kỹ thuật cao VISI được định hướng phát triển không chỉ là một cơ sở khám chữa bệnh, mà sẽ sớm trở thành một bệnh viện nhãn khoa trọng yếu, có vai trò then chốt về chuyên môn, công nghệ và chất lượng điều trị nhãn khoa tại TPHCM và khu vực miền Đông Nam Bộ. Chúng tôi kiên định theo đuổi mục tiêu mang y học hiện đại đến gần hơn với cộng đồng, song hành giữa phát triển chuyên môn xuất sắc và trách nhiệm xã hội bền vững”.

BS.CKI Trần Bá Kiền (Giám đốc chuyên môn tập đoàn y khoa VISI) trực tiếp thăm khám và phẫu thuật xóa cận phương pháp SILK cho người bệnh



