3.000 cửa hàng gạo sạch đến với người tiêu dùng

Toàn Cầu Group khai trương chuỗi 3.000 cửa hàng gạo sạch trên toàn quốc

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Văn Hài – Phó Giám đốc Toàn Cầu Group, cho hay trong bối cảnh ngành nông nghiệp Việt Nam chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng xanh và phát thải thấp, Toàn Cầu Group tiếp tục là doanh nghiệp tiên phong trong nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao, với năng lực tài chính minh bạch và định hướng phát triển gắn với chuẩn mực quốc tế. Với sứ mệnh "Gạo sạch cho mọi nhà" và Toàn Cầu Group phủ sóng 3.000 điểm bán trên toàn quốc.

Năm 2025, Toàn Cầu Group đã khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao thông qua việc củng cố nền tảng tài chính và thực hiện tái cấu trúc chuỗi giá trị xanh tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tập đoàn đã hiện thực hóa mô hình sản xuất liên kết chặt chẽ với hơn 3.000 hộ nông dân và 25 hợp tác xã, triển khai vùng nguyên liệu lúa chất lượng cao, phát thải thấp trên quy mô xấp xỉ 2.800 ha tại các địa bàn trọng điểm.

Bà Nguyễn Việt Chinh - Chủ tịch Toàn Cầu Group, nhấn mạnh chuyển đổi xanh là một hành trình hệ thống đòi hỏi sự đồng hành của "bốn nhà": Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân. Với cam kết nâng tỷ lệ sử dụng vật tư sinh học lên trên 70% và số hóa hoàn toàn vùng liên kết, tập đoàn hướng tới việc biến hạt gạo Việt Nam không chỉ là hàng hóa đơn thuần mà trở thành một thương hiệu quốc gia gắn liền với trách nhiệm và sự minh bạch trong kỷ nguyên tăng trưởng xanh.

Chương trình còn có sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ: Đàm Vĩnh Hưng, Hồng Mơ, Huy Luân, Mai Huy, Nguyên Minh, Thanh Vy, Tuấn Anh, Việt Anh và Ban nhạc TAB&Friends…