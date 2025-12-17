Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Khai màn cho hành trình đổi mới, Passio Coffee triển khai chương trình tri ân khách hàng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hợp tác cùng VPBank để trao tặng 20.000 phần quà phiên bản giới hạn - bình giữ nhiệt dành cho toàn bộ thành viên Passio trên OA chính thức. Sản phẩm quà tặng gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, bảng màu thời thượng xanh - trắng - hồng, đề cao tính tiện dụng, phù hợp với nhịp sống năng động của giới văn phòng hiện đại.

Không dừng lại ở ý nghĩa tri ân, chương trình còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh. Theo đó, khách hàng mang bình giữ nhiệt phiên bản quà tặng đến cửa hàng Passio sẽ được giảm giá khi mua sản phẩm. Hoạt động này được kỳ vọng góp phần khuyến khích thói quen sử dụng đồ tái chế, hạn chế rác thải nhựa và thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong cộng đồng người yêu cà phê.

Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Passio cho biết: "Chúng tôi mong muốn món quà tri ân không chỉ đẹp, tiện dụng mà còn mang giá trị lâu dài. Việc kết hợp cùng VPBank để trao tặng bình giữ nhiệt là cách Passio cổ vũ lối sống xanh, đồng thời tạo thêm động lực để khách hàng cùng chúng tôi lan tỏa thói quen tiêu dùng bền vững mỗi ngày".

Chương trình tri ân sẽ chính thức khởi động từ ngày 08.12.2025 đến ngày 15.02.2025, hứa hẹn tạo nên làn sóng tương tác mạnh mẽ trong cộng đồng giới trẻ văn phòng, đồng thời mở màn cho giai đoạn phát triển mới được đầu tư bài bản và dài hơi của Passio Coffee.