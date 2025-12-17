Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Những "ông chồng" vô tư làm khổ vợ

Tâm sự 13:44

Chồng tôi nhờ nhà vợ rất nhiều và chỉ vừa thành đạt một chút đã công khai ngoại tình, còn trắng trợn bảo rằng chính tôi ép anh vào con đường phản bội; Theo tôi, trên đời này không có tình bạn khác giới. Nhưng chồng tôi lại đòi đi du lịch riêng với hội bạn thân có phụ nữ...

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Hôn nhân trắc trở, tan vỡ: nhiều lý do không ai tin nổi!

Tâm sự 15:01

Sau 15 năm chung sống và có hai con, cô vợ yêu người khác nhưng quyết không ly hôn; "Ly hôn hoa râm" chỉ những cuộc hôn nhân đổ vỡ khi vợ chồng ngoài 50 tuổi; Bất ngờ phát hiện chồng ngoại tình qua một ứng dụng chạy bộ...

Làm gì để hôn nhân không... dễ vỡ?

Làm gì để hôn nhân không... dễ vỡ?

Tâm sự 14:01

8 điều 'Không' của các cặp vợ chồng hạnh phúc; “Ly hôn xanh” là cụm từ rất phổ biến mô tả hiện tượng ly hôn của các cặp đôi mới kết hôn trong vòng 5 năm; Một số điều nhỏ nhặt, thậm chí ngớ ngẩn đều có thể làm để củng cố mối quan hệ và thậm chí giúp giảm nguy cơ ly hôn...

Biết làm sao cho phải phép đây...

Biết làm sao cho phải phép đây...

Tâm sự 15:36

Tôi lập bàn thờ bố nhưng không ngờ lại bị mẹ vợ nói lời cay đắng; tình cảm giữa tôi và đồng nghiệp từ thân thiết thành mối thâm thù; Chồng nhận 1 tỷ từ tình cũ của vợ rồi nhất mực đòi ly hôn... Người trong cuộc biết phải làm sao đây?

Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục

Những sai lầm biến hôn nhân thành... địa ngục

Tâm sự 09:37

Tôi thuê một căn hộ sang trọng để bao nuôi Hồng, còn hứa hẹn nếu Hồng sinh cho tôi một đứa con trai, tôi sẽ mua luôn căn hộ này tặng cô ấy....Tôi đã quá sốc khi anh thú nhận với tôi rằng anh có con riêng với một người phụ nữ tận trong Nam... Đó là ngững sai lầm đã biến hôn nhân thành địa ngục.

Ly hôn... lãng xẹt!

Ly hôn... lãng xẹt!

Tâm sự 14:19

Hôn nhân ngày nay khá mong manh, không được xem là dấu son hạnh phúc cho tình yêu. Mới cưới nhau chừng vài tháng đã có thể chia tay; đủ thứ lý do để sẵn sàng xé nát hôn thú; có những lý do rất... lãng xẹt, tưởng như không thể xuất hiện trong cuộc sống...

Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng

Hôn nhân không phải lúc nào cũng màu hồng

Tâm sự 08:48

Sau khi kết hôn, rất nhiều người cho rằng đó là dấu mốc đẹp nhất của tình yêu. Nhưng 1.001 chuyện có thể xảy ra như ngoại tình, xung đột, mâu thuẫn... Nghiệm trọng đến mức sẵn sàng chia tay, không cách gì hàn gắn.

Các nàng dâu sợ... Tết

Các nàng dâu sợ... Tết

Tâm sự 06:52

Tôi từng sợ hãi cái Tết đầu tiên ở nhà chồng và rồi cũng phạm rất nhiều "lỗi lầm" trong ngày đầu năm mới. Nhưng tôi không ngờ mình lại nhận được sự ngọt ngào đến vậy. Năm sau, tôi đề xuất bố mẹ chồng chỉ cúng cơm đúng 3 món, còn lại cả nhà ăn Tết bằng cá kho, thịt kho như thường ngày.

Có tiền chưa chắc có hạnh phúc

Có tiền chưa chắc có hạnh phúc

Tâm sự 07:52

Không ít trường hợp, chỉ vì sự xuất hiện của đồng tiền đã khiến nhiều cuộc hôn nhân tan vỡ, nhiều đôi lứa phải chia xa...

Làm dâu, ở rể không dễ chút nào

Làm dâu, ở rể không dễ chút nào

Tâm sự 13:40

Nghiên cứu của công ty luật Slater and Gordon (Mỹ) cho thấy, gần 1/3 người được khảo sát xác nhận rằng mâu thuẫn với gia đình chồng là lý do dẫn đến ly hôn. Nhưng mâu thuẫn của các chàng "ở rể" gia đình vợ cũng có thể dẫn đến "tan nhà, nát cửa". Mời bạn theo dõi những mẫu chuyện dưới đây.

Gặp nghịch cảnh éo le, biết xử sao cho phải?

Gặp nghịch cảnh éo le, biết xử sao cho phải?

Tâm sự 15:49

Chạm mặt vợ mới của chồng cũ; chồng đi làm ăn xa, gửi về hộp quà gây sốc; cô dâu trước mặt là... chị dâu của tôi!... Tất cả buộc người trong cuộc phải giải quyết, nhưng cách nào chăng nữa cũng để lại nhiều trái ngang, tan vỡ...

Trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn, vậy mà ai cũng nói... quá may!

Trả lại váy cưới ngay trước ngày tái hôn, vậy mà ai cũng nói... quá may!

Tâm sự 07:49

Dù là cưới lần 2 ở lưng chừng cuộc đời nhưng mẹ tôi cũng nhất quyết không để mình mất thể diện. Vậy mà cuối cùng, phút 89, mọi chuyện lại tan thành mây khói!

Ly hôn dưới góc nhìn của vợ và chồng

Ly hôn dưới góc nhìn của vợ và chồng

Tâm sự 14:06

Chồng: Vợ đòi ly hôn liên tục, tôi phải làm sao? Sao mà hai tiếng “ly hôn” được cô ấy nói đơn giản và dễ dàng như hai tiếng “chia tay” của đám trẻ mới yêu. Vợ: Tôi và chồng đã có 8 năm gắn bó bên nhau. Tình cảm của chúng tôi ban đầu rất tốt nhưng ngày càng đi xuống.

Ba thói quen khiến bạn kém hấp dẫn và 6 lý do chia tay phổ biến

Ba thói quen khiến bạn kém hấp dẫn và 6 lý do chia tay phổ biến

Tâm sự 15:40

Một số thói quen có thể nâng hoặc làm giảm sức hấp dẫn của một người, dù ngoại hình họ thế nào. Nhiều cặp vợ chồng không biết vì sao cuộc hôn nhân của họ tan vỡ. Hãy nghe các chuyên gia chia sẻ.

Bạn thân của chồng khuyên tôi ly dị, phải làm sao?

Bạn thân của chồng khuyên tôi ly dị, phải làm sao?

Tâm sự 19:34

Người bạn thân của chồng tôi khuyên tôi nên nghĩ đến chuyện ly dị, vì nếu gắn bó cả đời với người chồng ghen tuông, vũ phu thì tôi sẽ rất khổ, chưa kể các con, chúng sẽ bị tổn thương tâm lý nặng nề. Nhưng thực sự tôi chưa nghĩ đến, tôi phải làm gì lúc này?

Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn...

Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn...

Tâm sự 08:54

Không phải ai lấy chồng sớm cũng đều gặp cảnh đau buồn, nhưng đại đa số các cuộc hôn nhân chóng vánh, tiếng sét... khi tuổi còn quá trẻ đều kết thúc tan vỡ, không hạnh phúc.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

17 tháng 12, 2025 | 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Khai màn cho hành trình đổi mới, Passio Coffee triển khai chương trình tri ân khách hàng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hợp tác cùng VPBank để trao tặng 20.000 phần quà phiên bản giới hạn - bình giữ nhiệt dành cho toàn bộ thành viên Passio trên OA chính thức. Sản phẩm quà tặng gây ấn tượng với thiết kế trẻ trung, bảng màu thời thượng xanh - trắng - hồng, đề cao tính tiện dụng, phù hợp với nhịp sống năng động của giới văn phòng hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee - Ảnh 1.

Khai màn cho hành trình đổi mới, Passio Coffee triển khai chương trình tri ân khách hàng với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, hợp tác cùng VPBank để trao tặng 20.000 phần quà phiên bản giới hạn

Không dừng lại ở ý nghĩa tri ân, chương trình còn lan tỏa mạnh mẽ thông điệp sống xanh. Theo đó, khách hàng mang bình giữ nhiệt phiên bản quà tặng đến cửa hàng Passio sẽ được giảm giá khi mua sản phẩm. Hoạt động này được kỳ vọng góp phần khuyến khích thói quen sử dụng đồ tái chế, hạn chế rác thải nhựa và thúc đẩy tiêu dùng bền vững trong cộng đồng người yêu cà phê.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee - Ảnh 2.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày, chiếc bình giữ nhiệt còn trở thành tuyên ngôn phong cách sống

Ông Nguyễn Văn Quỳnh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Passio cho biết: "Chúng tôi mong muốn món quà tri ân không chỉ đẹp, tiện dụng mà còn mang giá trị lâu dài. Việc kết hợp cùng VPBank để trao tặng bình giữ nhiệt là cách Passio cổ vũ lối sống xanh, đồng thời tạo thêm động lực để khách hàng cùng chúng tôi lan tỏa thói quen tiêu dùng bền vững mỗi ngày".

Chương trình tri ân sẽ chính thức khởi động từ ngày 08.12.2025 đến ngày 15.02.2025, hứa hẹn tạo nên làn sóng tương tác mạnh mẽ trong cộng đồng giới trẻ văn phòng, đồng thời mở màn cho giai đoạn phát triển mới được đầu tư bài bản và dài hơi của Passio Coffee.

L.Phạm

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Phụ nữ

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Chữ "Nghệ" trong bán hàng

Bản lĩnh sống 20:14

Tác phẩm "Nghệ thuật bán hàng": Khám phá giá trị và sức mạnh bản thân" đúc kết từ trải nghiệm thực tế của tác giả Thu Minh Lâm.

Khoẻ - Đẹp

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Khoẻ - Đẹp 10:56

Dự án “Mắt sáng cộng đồng” do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025.

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Vaccine phòng cúm mùa cho người lớn

Khoẻ - Đẹp 14:03

Cúm mùa ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, gây bệnh nguy hiểm, thậm chí đe dọa tính mạng đặc biệt là trẻ em và người lớn tuổi, người có bệnh nền.

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế: Đẩy mạnh tiếp cận y tế thông qua đổi mới sáng tạo

Khoẻ - Đẹp 19:14

Ra mắt Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Y tế tại Viện nghiên cứu và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI4LIFE) thuộc ĐHBK Hà Nội.

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Dai-ichi Life Việt Nam triển khai chương trình Hiến máu nhân đạo 2025

Khoẻ - Đẹp 23:18

Quỹ "Vì cuộc sống tươi đẹp" của Dai-ichi Life Việt Nam đã phối hợp với Công đoàn phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện.

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Tập đoàn VISI theo đuổi giá trị y đức, sự tử tế

Khoẻ - Đẹp 23:16

Ngày 13-12, tại Trung tâm Hội nghị Unique (TPHCM), Tập đoàn Y khoa VISI tổ chức Hội nghị Khoa học Kỹ thuật thường niên 2025 và Lễ kỷ niệm 5 năm thành lập.

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

Khoẻ - Đẹp 16:00

Cuộc thi INCA Vietnam 2025 đã diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Grand Palace (TPHCM) vào ngày 4-12.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Khoẻ - Đẹp 07:29

Chuỗi nhà thuốc Tây Tường Vy Đam Rông (Lâm Đồng) không chỉ là nơi cung cấp dược phẩm, còn là "điểm tựa" sức khỏe tin cậy cho hàng ngàn bà con dân tộc thiểu số.

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Khoẻ - Đẹp 07:28

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Khoẻ - Đẹp 15:16

Ngôi nhà LEGO mang mọi người lại gần nhau hơn trong ánh đèn giáng sinh - nơi yêu thương trở thành món quà ý nghĩa nhất

Nhiều kỹ thuật mới, an toàn trong phẫu thuật khúc xạ

Nhiều kỹ thuật mới, an toàn trong phẫu thuật khúc xạ

Khoẻ - Đẹp 10:08

Hội thảo quốc tế "Tối ưu hóa kết quả và mở rộng chỉ định điều trị trong phẫu thuật khúc xạ" được tổ chức ngày 6-12.

Grab tặng hơn 40.000 đồng phục mới cho đối tác tài xế

Grab tặng hơn 40.000 đồng phục mới cho đối tác tài xế

Khoẻ - Đẹp 16:39

Grab Việt Nam vừa bắt đầu triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục mới cho hơn 40.000 đối tác tài xế hai bánh của Grab trên khắp cả nước.

Ra mắt trung tâm tầm soát sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center

Ra mắt trung tâm tầm soát sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center

Khoẻ - Đẹp 16:37

Tập đoàn GC (Hàn Quốc) ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) thành lập Trung tâm khám sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.