Người mắc đái tháo đường dễ nhập viện hơn khi nhiễm RSV

Hội nghị Nội tiết ASEAN lần thứ 23 (AFES 2025) vừa diễn ra tại Đà Nẵng với chủ đề "Bệnh Nội tiết, Đái tháo đường, Rối loạn chuyển hoá và Công nghệ số", thu hút hơn 500 đại biểu quốc tế và hơn 1.200 đại biểu trong nước.

GS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam, phát biểu tại hội nghị

Sự kiện là diễn đàn khoa học lớn, cập nhật nhiều vấn đề nổi bật trong chăm sóc và điều trị các bệnh nội tiết – chuyển hoá hiện nay. Trong khuôn khổ hội nghị, GSK Việt Nam đồng hành cùng Hội Nội tiết – Đái tháo đường trong các phiên thảo luận chuyên đề.

Trước gánh nặng bệnh tật ngày càng gia tăng ở người lớn tuổi, đặc biệt là sự hiện diện của nhiều bệnh đồng mắc, các chuyên gia cho rằng nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm, trong đó có RSV, đang trở thành thách thức đáng lo ngại đối với người bệnh đái tháo đường.

Việc tích hợp tiêm chủng phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm vào chiến lược chăm sóc toàn diện. RSV là virus đường hô hấp có tính lây lan cao theo mùa, chủ yếu qua giọt bắn khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc với dịch tiết hô hấp của người nhiễm.

Virus này dễ lây trong gia đình, với ước tính một người nhiễm có thể lây cho ba người khác. Ở người trưởng thành có bệnh nền như đái tháo đường, RSV có thể gây biến chứng nặng, làm tăng nguy cơ nhập viện, trong khi đó bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu.

GS-TS-BS Trần Hữu Dàng, Chủ tịch Hội Nội tiết – Đái tháo đường Việt Nam, cho biết những tiến bộ trong công nghệ vắc-xin đã giúp tăng cường đáp ứng miễn dịch và có thể mang lại lợi ích rõ rệt cho người lớn tuổi. Theo ông, hiệu quả phòng ngừa bệnh truyền nhiễm phụ thuộc lớn vào vai trò của bác sĩ điều trị – những người đồng hành giúp bệnh nhân hiểu rõ lợi ích của vắc-xin, nhận diện rủi ro bệnh tật và chủ động tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe lâu dài.