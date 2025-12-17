Bosch Việt Nam ra mắt dòng khóa điện tử thế hệ mới

Đây là giải pháp nhà ở thông minh kết hợp hoàn hảo giữa kỹ thuật cơ khí chính xác của Đức, chất lượng chính hãng và công nghệ tiên tiến, được thiết kế nhằm nâng tầm trải nghiệm về an ninh, sự tiện nghi và phong cách sống hiện đại cho người tiêu dùng Việt.

Trong bối cảnh thị trường đang phát triển nhanh chóng nhưng người tiêu dùng thường xuyên phải đối mặt với rủi ro từ "hàng trôi nổi/hàng xách tay" không rõ nguồn gốc và chất lượng thiếu đồng nhất, Bosch hướng tới việc xây dựng niềm tin vững chắc bằng cách cung cấp các sản phẩm chính hãng với hiệu suất cao.

Ông Andre de Jong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Bosch Việt Nam, chia sẻ tại sự kiện: "Sự kiện ra mắt khóa thông minh Bosch mang ý nghĩa lớn hơn việc giới thiệu một sản phẩm mới; đó là nỗ lực mang đến phong cách sống thông minh hơn, thuận tiện hơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Chúng tôi mong muốn góp phần tái định hình trải nghiệm "cuộc sống thông minh", nâng cao giá trị vòng đời sản phẩm mà khách hàng nhận được bằng cách gia tăng khả năng sử dụng lâu dài nhờ vào chất lượng chế tác vượt trội và thiết kế tối giản".

Danh mục sản phẩm mới ra mắt này cho thấy thế mạnh của Bosch trong đổi mới sáng tạo và tư duy thiết kế lấy người dùng làm trung tâm, với ba dòng sản phẩm chủ lực: ID (Ideal) Series và EL (Elite) Series và FU (Fusion), với mỗi dòng được tạo ra để phục vụ các nhu cầu lối sống cụ thể.

Sự ra mắt của khóa thông minh Bosch không chỉ là sự đáp ứng chuẩn mực cho nhu cầu về giải pháp an ninh bền bỉ, mà còn thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc bối cảnh văn hóa bản địa. Điểm đặc biệt của các dòng khóa Bosch chính hãng tại Việt Nam là việc tích hợp ngôn ngữ hướng dẫn giọng nói hoàn toàn bằng Tiếng Việt. Tính năng này xóa bỏ rào cản công nghệ, giúp mọi thành viên trong gia đình, từ người già đến trẻ nhỏ, đều có thể sử dụng thiết bị một cách dễ dàng và thân thiện.

Dòng sản phẩm Khóa thông minh Bosch hiện đã sẵn sàng để khách hàng trải nghiệm và đặt mua tại sự kiện Bosch Tech Tour (AEON Mall Hà Đông) diễn ra từ ngày 12 đến 14-12, cũng như trên toàn quốc thông qua các đại lý ủy quyền chính thức.