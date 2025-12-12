INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

INCA Vietnam thu hút hơn 1.000 thí sinh, chuyên gia, nghệ nhân

16:00

12 tháng 12, 2025 | 18:56

Đêm chung kết Tình Bolero 2025 khép lại với chiến thắng đầy cảm xúc của Hiền Trang, giọng ca đến từ Bến Tre từng ghi dấu ấn trên màn ảnh nhỏ qua nhiều vai diễn.

Với sự nỗ lực bền bỉ, chất giọng truyền cảm và câu chuyện nghệ sĩ đầy chân thành, Hiền Trang đã chinh phục khán giả lẫn ban giám khảo để trở thành Quán quân mùa cuối cùng của chương trình.

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025" - Ảnh 1.

Hạnh phúc vỡ òa sau đêm đăng quang

Chia sẻ ngay sau khi nhận danh hiệu cao nhất, Hiền Trang xúc động cho biết nhiều ngày liền cô "mất ăn mất ngủ" vì áp lực thi cử lẫn niềm hy vọng được khán giả đón nhận. Đến khi tên mình được xướng lên, nữ nghệ sĩ vẫn "không tin đó là sự thật", xúc động đến mức cả đêm không ngủ được.

Hành trình từ cô gái bán hàng đến gương mặt quen thuộc trên màn ảnh

Xuất thân trong gia đình lao động ở Bến Tre, tốt nghiệp lớp 12, Hiền Trang lên TPHCM phụ mẹ buôn bán. Cơ duyên nghệ thuật đến rất tình cờ khi người anh quen biết tại tỉnh mời cô đi dẫn chương trình và hát vào buổi tối.

Năm 2006, một công ty quảng cáo tình cờ nghe được giọng hát của cô và mời thu âm, quay MV để quảng bá sản phẩm. MV bất ngờ được khán giả yêu thích trong bối cảnh thời đó MV ca nhạc chưa phổ biến.

Cũng nhờ dự án này, đạo diễn Xuân Phước mời Hiền Trang tham gia phim của ông. Từ vai phụ, cô tiếp tục được đạo diễn Nguyễn Dương tin tưởng giao vai thứ chính trong Ngõ Vắng, rồi vai nữ chính trong Cổng Mặt Trời bộ phim tạo dấu ấn mạnh mẽ và đưa tên tuổi Hiền Trang đến gần khán giả cả nước.

Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, Hiền Trang vẫn được yêu mến qua nhiều ca khúc phát hành từ năm 2007. Cô từng có hai album được công ty hỗ trợ sản xuất gồm "Tình Sầu Em Mang" và "Không Thể Thiếu Anh Trong Đời". Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, cô chưa từng tự mình đầu tư bất cứ sản phẩm âm nhạc nào.

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025" - Ảnh 2.

Diễn viên Đoàn Minh Tài chúc mừng Tân quán quân "Tình bolero 2025" Hiền Trang.

Khoảng lặng và lý do quay trở lại với âm nhạc

Những áp lực, va chạm trong môi trường phim trường khiến Hiền Trang từng có thời gian muốn buông bỏ nghệ thuật vì cảm thấy bản thân không phù hợp. Cô chỉ nhận lời tham gia những dự án mang tính nghĩa tình với các cô chú, anh chị em thân thiết. "Tổ nghề thương" như lời cô chia sẻ nên Hiền Trang vẫn xuất hiện đều đặn trong các dự án nghệ thuật suốt nhiều năm.

Cơ duyên đến với Tình Bolero 2025

Người mà Hiền Trang nhắc đến với lòng biết ơn sâu sắc chính là Khải – Biên tập, Chủ nhiệm của Công ty Truyền thông Khang. Anh là người kiên trì mời cô tham gia chương trình ngay từ những mùa đầu, thời điểm cố diễn viên Quý Bình đăng quang.

Dù nhiều lần bỏ lỡ, đến năm 2025 cô mới thật sự sẵn sàng. Trong suốt hành trình thi, Hiền Trang nhận được sự hỗ trợ to lớn từ ê-kíp, các thí sinh, ban giám khảo và đặc biệt là đông đảo khán giả theo dõi chương trình. Cô cũng dành lời tri ân sâu sắc đến nghệ sĩ Đoàn Minh Tài, người âm thầm chỉ dẫn từ cách diễn xuất đến lời thoại cho từng tiết mục.

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025" - Ảnh 3.

Không chỉ đoạt ngôi vị cao nhất, Hiền Trang còn nhận thêm giải thưởng "Thí sinh được yêu thích nhất" từ cổng bình chọn minh chứng cho tình cảm mà khán giả dành cho cô. Nhân đây cho Hiền Trang gửi lời cảm ơn đến anh Đoàn Minh Tài, đạo diễn Minh Nhựt - chị Thuỷ, và Đạo diễn Ngọc Duyên đã chỉ dạy và giúp suốt chương trình. Nghệ sĩ Thanh Hằng đã nhiệt tình hỗ trợ chỉ dạy Hiền Trang trong hát ca cổ và diễn suất

Hiền Trang bất ngờ đăng quang Quán quân "Tình Bolero 2025" - Ảnh 4.

Sau khi trở thành Quán quân Tình Bolero 2025 cũng là mùa thi cuối cùng của chương trình, Hiền Trang cho biết cô sẽ tập trung trau dồi thanh nhạc và đầu tư ra mắt album đầu tay để tri ân những khán giả đã yêu thương mình nhiều năm qua. Hiền Trang mong muốn được tham gia các sân khấu âm nhạc, chương trình giải trí để tiếp tục cống hiến và xứng đáng với danh hiệu mà ban tổ chức đã trao tặng.

"Tình Bolero khép lại, và đây sẽ là kỷ niệm không bao giờ quên trong cuộc đời tôi" - Hiền Trang xúc động nói.


Ngọc Toại

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

TÁM

CLIP

TIN HOT TRONG TUẦN

