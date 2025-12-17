Coca-Cola Việt Nam khởi động chiến dịch Tết 2026

Năm nay, Coca-Cola mang đến một góc nhìn đầy cảm hứng: Tết không chỉ là những phong tục, hoạt động truyền thống, mà còn là khoảnh khắc để mọi người cùng chung tay "dệt" nên không khí lễ hội đầy sáng tạo. Lấy cảm hứng từ nét độc đáo trong văn hoá dệt may của các dân tộc Việt Nam, mỗi cá nhân với những cá tính, niềm vui riêng sẽ là một chất liệu quý giá, cùng tạo nên một bức tranh Tết rực rỡ và trọn vẹn nhất.

Tâm điểm của chiến dịch là tinh thần đồng sáng tạo đầy hứng khởi, nơi mọi khoảng cách thế hệ được xóa nhòa. Tinh thần này được truyền tải sống động qua phim Tết sắp ra mắt của chiến dịch, với công nghệ AI như một "chất xúc tác" mới lạ, giúp sáng tạo và kể lại câu chuyện sum vầy truyền thống theo cách hiện đại, cùng nhau "dệt" nên những kỷ niệm đầy ý nghĩa.

Chia sẻ về tầm nhìn của chiến dịch, đại diện Coca-Cola Việt Nam cho biết: "Chiến dịch Tết năm nay là minh chứng cho việc các hoạt động và công nghệ hiện đại hoàn toàn có thể song hành để tôn vinh những giá trị văn hoá đích thực. Với vai trò là cầu nối, chúng tôi mong muốn khơi dậy cảm hứng để mọi người cùng nhau thổi làn gió mới vào những nghi thức truyền thống, cho một mùa Tết rộn ràng và gắn kết".

Tinh thần "Dệt nên Tết mới" nổi bật trên bao bì Tết rực rỡ với hình ảnh biểu tượng Cánh Én Vàng mùa xuân, cùng hoa đào, hoa mai, xu vàng và bao lì xì xuất hiện tinh tế như lời chúc An - Tài - Lộc gửi tới mọi nhà.

Nhằm nhân đôi niềm vui đầu năm, Coca-Cola cũng triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt "Mở Thùng Tết - Săn Quà Đỉnh", với 10 cơ hội trúng điện thoại iPhone 17 mỗi ngày, cùng hàng ngàn giải thưởng giá trị khác. Thời gian khuyến mại diễn ra từ ngày 01/12/2025 đến hết ngày 22/02/2026, hứa hẹn đem đến nhiều bất ngờ thú vị cho người tiêu dùng.

Coca-Cola Việt Nam tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững cùng cộng đồng. Năm nay, Quỹ Coca‑Cola Foundation toàn cầu cùng Coca‑Cola Việt Nam sẽ hỗ trợ khoản viện trợ tổng trị giá hơn 9 tỉ đồng nhằm giúp người dân tại các vùng chịu ảnh hưởng bởi bão lũ nhanh chóng vượt qua khó khăn và ổn định cuộc sống, thông qua Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và tổ chức CARE Việt Nam, kết hợp với các đóng góp hiện vật…