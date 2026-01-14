Xu hướng thị trường đồ uống và nhu cầu nguyên liệu nhiệt đới

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO), tiêu thụ các sản phẩm có nguồn gốc thực vật, đặc biệt là trái cây và đồ uống từ trái cây, đang tăng trưởng ổn định tại nhiều khu vực trên thế giới, trong đó có Trung Đông. Do hạn chế về điều kiện tự nhiên và nguồn nước, khu vực này hiện phải nhập khẩu trên 80% nhu cầu lương thực – thực phẩm, kéo theo nhu cầu lớn đối với nguồn cung nguyên liệu từ bên ngoài.

Trong bối cảnh đó, Việt Nam với lợi thế khí hậu nhiệt đới đang từng bước khẳng định vai trò ngày càng rõ nét trong chuỗi cung ứng thực phẩm – đồ uống toàn cầu. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2024, kim ngạch xuất khẩu nông – lâm – thủy sản của Việt Nam đạt trên 53 tỷ USD, trong đó nhóm rau quả và các sản phẩm chế biến từ trái cây ghi nhận mức tăng trưởng hai con số. Điều này cho thấy nông sản Việt Nam không chỉ tăng về sản lượng, mà đang dịch chuyển sang các phân khúc có giá trị gia tăng cao hơn, gắn với chế biến và ứng dụng trong ngành đồ uống.

Nền tảng tự nhiên và các loại trái cây ép nước chủ lực

Việt Nam sở hữu điều kiện tự nhiên đặc thù của vùng nhiệt đới gió mùa, với nền nhiệt ổn định quanh năm, lượng mưa dồi dào và hệ thống sông ngòi phong phú. Các khu vực như Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và duyên hải Nam Trung Bộ được xem là những trung tâm sản xuất trái cây phục vụ cho chế biến đồ uống.

Tính đến năm 2024, diện tích cây ăn trái của Việt Nam đạt trên 1,2 triệu ha, với sản lượng hơn 13 triệu tấn mỗi năm. Nhiều loại trái cây chủ lực đang được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nước ép, smoothie và đồ uống có nguồn gốc thực vật trên thị trường quốc tế như xoài, dứa, chanh leo, chuối và dừa. Đây đều là những loại trái cây có lợi thế về sản lượng, khả năng chế biến đa dạng và phù hợp với xu hướng tiêu dùng hiện nay.

Một lợi thế đáng chú ý của Việt Nam là khả năng cung ứng nguyên liệu gần như quanh năm, giúp các doanh nghiệp chế biến duy trì sản xuất liên tục và đáp ứng yêu cầu ổn định của các nhà sản xuất đồ uống toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh chuỗi cung ứng thế giới còn nhiều biến động.

Xu hướng tiêu dùng và nhu cầu nguyên liệu chế biến

Sự gia tăng của các dòng đồ uống không cồn, đồ uống có nguồn gốc thực vật và sản phẩm ít đường đang thúc đẩy nhu cầu đối với trái cây nhiệt đới chế biến. Theo Statista, thị trường đồ uống không cồn toàn cầu có thể đạt quy mô hơn 1.200 tỷ USD vào năm 2027, trong đó Trung Đông được đánh giá là một trong những khu vực tăng trưởng nhanh nhờ dân số trẻ, du lịch và dịch vụ phát triển mạnh.

Trong xu hướng đó, trái cây nhiệt đới Việt Nam ngày càng được đặt vào vai trò nguyên liệu ứng dụng, gắn trực tiếp với chuỗi giá trị đồ uống toàn cầu, thay vì chỉ xuất khẩu ở dạng thô như trước đây. Việc gia tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến như nước ép, puree, nguyên liệu cấp đông hay cô đặc đang mở ra dư địa lớn cho doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

THABICO: từ nông sản đến giải pháp cho ngành đồ uống

Tại Gulfood Dubai 2026, THABICO là một trong những doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn tham gia khu Hall Beverage – khu vực dành riêng cho các sản phẩm và giải pháp của ngành đồ uống. Cách tiếp cận này cho thấy doanh nghiệp định vị mình theo nhu cầu sử dụng cuối của thị trường, thay vì chỉ giới thiệu nguyên liệu đơn lẻ.

Danh mục sản phẩm được giới thiệu gồm nước ép trái cây NFC, nước ép cô đặc, puree trái cây, các sản phẩm IQF, cùng nguyên liệu dừa như nước dừa và nước cốt dừa – những thành phần phổ biến trong sản xuất nước giải khát, đồ uống pha chế và đồ uống có nguồn gốc thực vật.

Song song với phát triển sản phẩm, doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ chế biến nhằm giữ hương vị tự nhiên, ổn định chất lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn HACCP, ISO và Halal – những điều kiện quan trọng để tiếp cận thị trường Trung Đông và các quốc gia Hồi giáo.

Bối cảnh Gulfood Dubai và Hall Beverage

Diễn ra từ ngày 26 đến 30-1-2026 tại Trung tâm Thương mại Thế giới Dubai, Gulfood Dubai 2026 quy tụ hơn 5.000 doanh nghiệp đến từ trên 190 quốc gia, được xem là điểm gặp gỡ chiến lược của chuỗi cung ứng thực phẩm – đồ uống toàn cầu.

Khác với các triển lãm chuyên sâu về nguyên liệu, Gulfood bao phủ toàn bộ hệ sinh thái food & beverage, từ sản phẩm hoàn chỉnh đến các giải pháp cho ngành đồ uống, bán lẻ và dịch vụ ăn uống. Việc ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện tại Hall Beverage phản ánh xu hướng đưa nông sản vào đúng không gian ứng dụng cuối, gắn với nhu cầu thực tế của thị trường quốc tế.

Từ hội chợ đến thị trường

Theo các chuyên gia thương mại, sự hiện diện ngày càng rõ nét của doanh nghiệp Việt Nam tại Gulfood cho thấy nông sản nhiệt đới Việt Nam đang từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, không chỉ bằng lợi thế sản lượng mà còn bằng chế biến, công nghệ và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế.

Trong bức tranh đó, THABICO có thể được xem là một lát cắt tiêu biểu cho cách nông sản Việt Nam đang tìm kiếm vị trí mới trên thị trường quốc tế – như một phần của giải pháp cho ngành thực phẩm – đồ uống toàn cầu, thay vì chỉ là nguồn cung nguyên liệu thô.