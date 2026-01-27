Chuyển giao SMILE Pro Vision ID, cá nhân hóa từng đôi mắt

Chiều 26-1, Bệnh viện Đông Đô (Hà Nội) tổ chức lễ chuyển giao công nghệ SMILE Pro Vision ID – thế hệ phẫu thuật khúc xạ mới nhất của Tập đoàn ZEISS (Đức). Sự kiện có sự tham dự của nhiều chuyên gia nhãn khoa.

Theo bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy, Giám đốc điều hành Bệnh viện Đông Đô, SMILE Pro Vision ID được đánh giá là công nghệ phẫu thuật khúc xạ tân tiến hàng đầu hiện nay, đánh dấu bước tiến mới trong cá nhân hóa điều trị tật khúc xạ, giúp tối ưu độ chính xác và an toàn cho từng bệnh nhân.

Điểm khác biệt nổi bật của SMILE Pro Vision ID so với các thế hệ trước là khả năng "định danh" mắt bệnh nhân. Thay vì bác sĩ phải đánh dấu trục loạn thị thủ công, hệ thống Vision ID cho phép nhận diện mắt thông qua bản đồ mạch máu – tương tự dấu vân tay sinh học.

Dữ liệu này được ghi nhận bằng máy IOL Master 800 và truyền trực tiếp sang hệ thống phẫu thuật, giúp máy tự động xác định đúng mắt, căn chỉnh tâm và bù trừ trục xoay nhãn cầu trong quá trình mổ. Nhờ đó, việc xử lý loạn thị đạt độ chính xác cao, hạn chế tối đa sai số ngay cả khi bệnh nhân có cử động mắt nhẹ.

Bác sĩ Đinh Thị Phương Thủy phẫu thuật tật khúc xạ cho người bệnh bằng hệ thống máy hiện đại

Thời gian tia laser tác động chỉ khoảng 8–10 giây, nhanh hơn nhiều so với các công nghệ trước đây, góp phần giảm cảm giác lo lắng, khó chịu cho người bệnh.

SMILE Pro Vision ID sử dụng đường mổ siêu nhỏ khoảng 2 mm, bệnh nhân có thể phục hồi nhanh, sinh hoạt và làm việc bình thường sau khoảng 24 giờ mà không gặp biến chứng liên quan đến vạt giác mạc.

Cũng theo bác sĩ Thủy, việc đưa SMILE Pro Vision ID vào ứng dụng thể hiện cam kết của Bệnh viện Mắt Đông Đô trong việc cập nhật công nghệ nhãn khoa hiện đại, hướng tới tiêu chuẩn điều trị cá nhân hóa, phục vụ người bệnh trong nước.