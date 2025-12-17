Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đoạt Giải thưởng Hành động vì cộng đồng

Tại lễ trao giải diễn ra tối 16-12. Ban Tổ chức Human Act Prize cho biết, dự án được đánh giá cao nhờ tính kịp thời, bền bỉ và tác động xã hội rõ nét, thể hiện tinh thần sẵn sàng dấn thân, phụng sự cộng đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thị giác.

Dự án "Mắt sáng cộng đồng" do Bệnh viện Mắt Quốc tế DND khởi xướng đã được vinh danh tại Giải thưởng Hành động vì Cộng đồng – Human Act Prize 2025

Vượt qua nhiều hồ sơ dự án trên cả nước, Dự án "Mắt sáng cộng đồng" ghi dấu ấn mạnh mẽ với hội đồng Giám khảo nhờ hành trình hơn 14 năm kiên trì mang dịch vụ nhãn khoa chất lượng đến người cao tuổi, người yếu thế và các khu vực khó khăn, góp phần cải thiện thị lực và chất lượng sống cho hàng triệu người Việt.

Trong suốt hành trình hơn một thập kỷ, dự án đã tạo nên những con số "biết nói": thực hiện 2 triệu lượt khám và tư vấn miễn phí cho người cao tuổi và người yếu thế; 6.000 chương trình khám cộng đồng tại nhiều địa phương trên cả nước; hơn 5.000 ca m.ổ đục thủy tinh thể miễn phí, giúp người bệnh thoát khỏi bóng tối – tìm lại ánh sáng và hy vọng.

Chia sẻ về triết lý xuyên suốt của dự án, đại diện Ban Quản lý nhấn mạnh: "Chúng tôi không làm điều lớn lao, chúng tôi làm điều đặn bằng sự nghiêm túc và tự tin rằng thị lực tốt nên là điều ai cũng có thể tiếp cận". Theo đại diện dự án, mục tiêu ban đầu của "Mắt sáng cộng đồng" là xóa bỏ các rào cản trong chăm sóc mắt, bao gồm chi phí điều trị trị, khoảng cách địa lý và hạn chế về nhận thức, đặc biệt ở nhóm người cao tuổi và người yếu thế.

Đến nay, dự án đã phát triển với 4 cơ sở chuyên sâu về chăm sóc mắt, đồng thời không ngừng mở rộng các hoạt động giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc và bảo vệ thị lực.

Giải thưởng này là sự ghi nhận cho nỗ lực chung tay của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ nhân viên, cùng sự đồng hành của nhiều tổ chức, cá nhân và cơ quan truyền thông, góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn của dự án trong suốt nhiều năm qua.

Human Act Prize 2025 có chủ đề "Kiên trì phụng sự", thu hút hàng trăm hồ sơ tham dự. Các dự án được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí chính: cam kết – bền vững – sáng tạo – tác động – lan tỏa. Human Act Prize là giải thưởng thường niên do Báo Nhân Dân chỉ đạo, phối hợp cùng các đơn vị tổ chức, nhằm tôn vinh những sáng kiến vì cộng đồng có giá trị lâu dài, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững và nhân văn tại Việt Nam.