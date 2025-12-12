Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Đằng sau sự phát triển ấy là tâm huyết hơn 20 năm của Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy – người phụ nữ đã chọn gắn bó đời mình với sứ mệnh mang thuốc tốt về buôn làng.

Từ kinh nghiệm 20 năm đến lời giải cho bài toán y tế vùng cao

Rời xa phồn hoa đô hội, dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy chọn Đam Rông – một trong những huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Lâm Đồng – để lập nghiệp và cống hiến. Với hơn 20 năm thâm niên trong ngành Dược, chị hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của "viên thuốc thật" đối với sức khỏe con người. Đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa, nơi kiến thức y tế của người dân còn hạn chế và vấn nạn thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn là nỗi lo thường trực.

Tại khu vực Xã Đam Rông 3, cái tên Nhà thuốc Tường Vy đã trở nên quen thuộc như một người bạn của mọi gia đình. Không đơn thuần là một cơ sở kinh doanh, chị Vy đã xây dựng nơi đây thành một "thành trì" về chất lượng.

"Bà con ở đây làm lụng vất vả quanh năm, cái ăn cái mặc còn thiếu thốn, nếu ốm đau mà còn gặp phải thuốc không tốt thì tội lắm. Lương tâm người thầy thuốc không cho phép tôi làm điều đó" - dược sĩ Tường Vy chia sẻ.

Chính vì tôn chỉ đó, 100% sản phẩm tại hệ thống Nhà thuốc Tường Vy đều cam kết đạt chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice). Từ những vỉ thuốc cảm thông thường đến các loại thực phẩm chức năng, dược phẩm đặc trị đều được chị Vy đích thân tuyển chọn từ các nhà phân phối chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sự khắt khe trong khâu đầu vào của chị chính là "tấm khiên" bảo vệ sức khỏe cho bà con giữa đại ngàn.

"Bác sĩ của buôn làng": Sự tận tâm làm nên thương hiệu

Khác với những nhà thuốc công nghiệp ở thành phố, sự thành công của chuỗi nhà thuốc Tường Vy đến từ sự thấu hiểu và gắn kết. Với kinh nghiệm dày dạn 20 năm, Dược sĩ Vy không chỉ bán thuốc theo đơn mà còn đóng vai trò là một người tư vấn sức khỏe tận tụy.

Người dân tộc thiểu số tại Đam Rông thường có thói quen ngại đi khám bệnh xa hoặc tự chữa theo mẹo dân gian. Nắm bắt được tâm lý này, mỗi khi bà con đến mua thuốc, chị Vy và đội ngũ dược sĩ tại nhà thuốc luôn dành thời gian hỏi han cặn kẽ triệu chứng, giải thích rõ ràng về cách dùng, liều lượng bằng ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu nhất.

Sự tận tâm ấy đã tạo nên một "thương hiệu" Tường Vy rất riêng. Đó là nơi mà người bệnh không chỉ mua được thuốc chữa bệnh, mà còn mua được sự an tâm. Uy tín của chị được xây dựng không phải bằng những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, mà bằng chính hiệu quả điều trị và niềm tin truyền miệng từ người này sang người khác, từ buôn này sang buôn nọ.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy

Tấm lòng vàng giữa vùng đất khó: Kinh doanh gắn liền với thiện nguyện

Không chỉ dừng lại ở phạm vi nhà thuốc, dược sĩ Tường Vy còn là một "cầu nối" uy tín giữa các nhà hảo tâm và những mảnh đời bất hạnh. Chị thường xuyên tổ chức các đợt phát thuốc miễn phí định kỳ cho người già neo đơn, trẻ em suy dinh dưỡng và các hộ gia đình chính sách tại Đam Rông.

Hơn thế nữa, những chuyến xe chở gạo, nhu yếu phẩm và quần áo ấm do chị kêu gọi quyên góp đã in dấu xe trên khắp các nẻo đường đất đỏ Tây Nguyên. Bất cứ khi nào nghe tin ở đâu có người bệnh nặng không tiền đi viện, hay một gia đình lâm vào cảnh ngặt nghèo, chị Vy lại xắn tay áo, tận dụng uy tín cá nhân để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng.

Khát vọng vươn xa vì sức khỏe cộng đồng

Nhìn lại chặng đường hơn 2 thập kỷ, dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy không giấu được niềm tự hào nhưng cũng đầy trăn trở. Chị tự hào vì đã xây dựng được một thương hiệu dược phẩm uy tín, trở thành địa chỉ đỏ về sức khỏe tại Đam Rông. Nhưng chị vẫn trăn trở vì ngoài kia vẫn còn nhiều bà con chưa tiếp cận được với dịch vụ y tế chất lượng cao. Chị Vy mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô chuỗi nhà thuốc

Tường Vy, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Song song đó, các hoạt động thiện nguyện sẽ được tổ chức bài bản hơn, quy mô hơn nhằm hỗ trợ được nhiều người hơn nữa. Nhà thuốc Tường Vy tại Xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng không chỉ là một địa điểm kinh doanh. Với bà con Đam Rông, Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy không chỉ mang đến liều thuốc chữa bệnh, mà còn mang đến "liều thuốc tinh thần" quý giá – đó là tình người ấm áp giữa đại ngàn.