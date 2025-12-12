Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt mầm sức khỏe" giữa đại ngàn Tây Nguyên

12 tháng 12, 2025 | 07:29

Chuỗi nhà thuốc Tây Tường Vy Đam Rông (Lâm Đồng) không chỉ là nơi cung cấp dược phẩm, còn là "điểm tựa" sức khỏe tin cậy cho hàng ngàn bà con dân tộc thiểu số.

Đằng sau sự phát triển ấy là tâm huyết hơn 20 năm của Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy – người phụ nữ đã chọn gắn bó đời mình với sứ mệnh mang thuốc tốt về buôn làng.

Từ kinh nghiệm 20 năm đến lời giải cho bài toán y tế vùng cao

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt Mầm Sức Khỏe" Giữa Đại Ngàn Tây Nguyên. - Ảnh 1.

Rời xa phồn hoa đô hội, dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy chọn Đam Rông – một trong những huyện còn nhiều khó khăn của tỉnh Lâm Đồng – để lập nghiệp và cống hiến. Với hơn 20 năm thâm niên trong ngành Dược, chị hiểu rõ hơn ai hết tầm quan trọng của "viên thuốc thật" đối với sức khỏe con người. Đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa, nơi kiến thức y tế của người dân còn hạn chế và vấn nạn thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn là nỗi lo thường trực.

Tại khu vực Xã Đam Rông 3, cái tên Nhà thuốc Tường Vy đã trở nên quen thuộc như một người bạn của mọi gia đình. Không đơn thuần là một cơ sở kinh doanh, chị Vy đã xây dựng nơi đây thành một "thành trì" về chất lượng.

"Bà con ở đây làm lụng vất vả quanh năm, cái ăn cái mặc còn thiếu thốn, nếu ốm đau mà còn gặp phải thuốc không tốt thì tội lắm. Lương tâm người thầy thuốc không cho phép tôi làm điều đó" - dược sĩ Tường Vy chia sẻ.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt Mầm Sức Khỏe" Giữa Đại Ngàn Tây Nguyên. - Ảnh 2.

Chính vì tôn chỉ đó, 100% sản phẩm tại hệ thống Nhà thuốc Tường Vy đều cam kết đạt chuẩn GMP (Good Manufacturing Practice). Từ những vỉ thuốc cảm thông thường đến các loại thực phẩm chức năng, dược phẩm đặc trị đều được chị Vy đích thân tuyển chọn từ các nhà phân phối chính hãng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Sự khắt khe trong khâu đầu vào của chị chính là "tấm khiên" bảo vệ sức khỏe cho bà con giữa đại ngàn.

"Bác sĩ của buôn làng": Sự tận tâm làm nên thương hiệu

Khác với những nhà thuốc công nghiệp ở thành phố, sự thành công của chuỗi nhà thuốc Tường Vy đến từ sự thấu hiểu và gắn kết. Với kinh nghiệm dày dạn 20 năm, Dược sĩ Vy không chỉ bán thuốc theo đơn mà còn đóng vai trò là một người tư vấn sức khỏe tận tụy.

Người dân tộc thiểu số tại Đam Rông thường có thói quen ngại đi khám bệnh xa hoặc tự chữa theo mẹo dân gian. Nắm bắt được tâm lý này, mỗi khi bà con đến mua thuốc, chị Vy và đội ngũ dược sĩ tại nhà thuốc luôn dành thời gian hỏi han cặn kẽ triệu chứng, giải thích rõ ràng về cách dùng, liều lượng bằng ngôn ngữ bình dân, dễ hiểu nhất.

Sự tận tâm ấy đã tạo nên một "thương hiệu" Tường Vy rất riêng. Đó là nơi mà người bệnh không chỉ mua được thuốc chữa bệnh, mà còn mua được sự an tâm. Uy tín của chị được xây dựng không phải bằng những chiến dịch quảng cáo rầm rộ, mà bằng chính hiệu quả điều trị và niềm tin truyền miệng từ người này sang người khác, từ buôn này sang buôn nọ.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt Mầm Sức Khỏe" Giữa Đại Ngàn Tây Nguyên. - Ảnh 3.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy

Tấm lòng vàng giữa vùng đất khó: Kinh doanh gắn liền với thiện nguyện

Không chỉ dừng lại ở phạm vi nhà thuốc, dược sĩ Tường Vy còn là một "cầu nối" uy tín giữa các nhà hảo tâm và những mảnh đời bất hạnh. Chị thường xuyên tổ chức các đợt phát thuốc miễn phí định kỳ cho người già neo đơn, trẻ em suy dinh dưỡng và các hộ gia đình chính sách tại Đam Rông.

Hơn thế nữa, những chuyến xe chở gạo, nhu yếu phẩm và quần áo ấm do chị kêu gọi quyên góp đã in dấu xe trên khắp các nẻo đường đất đỏ Tây Nguyên. Bất cứ khi nào nghe tin ở đâu có người bệnh nặng không tiền đi viện, hay một gia đình lâm vào cảnh ngặt nghèo, chị Vy lại xắn tay áo, tận dụng uy tín cá nhân để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng.

Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy: "Hạt Mầm Sức Khỏe" Giữa Đại Ngàn Tây Nguyên. - Ảnh 4.

Khát vọng vươn xa vì sức khỏe cộng đồng

Nhìn lại chặng đường hơn 2 thập kỷ, dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy không giấu được niềm tự hào nhưng cũng đầy trăn trở. Chị tự hào vì đã xây dựng được một thương hiệu dược phẩm uy tín, trở thành địa chỉ đỏ về sức khỏe tại Đam Rông. Nhưng chị vẫn trăn trở vì ngoài kia vẫn còn nhiều bà con chưa tiếp cận được với dịch vụ y tế chất lượng cao. Chị Vy mong muốn tiếp tục mở rộng quy mô chuỗi nhà thuốc

Tường Vy, nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ và danh mục sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Song song đó, các hoạt động thiện nguyện sẽ được tổ chức bài bản hơn, quy mô hơn nhằm hỗ trợ được nhiều người hơn nữa. Nhà thuốc Tường Vy tại Xã Đam Rông 3, tỉnh Lâm Đồng không chỉ là một địa điểm kinh doanh. Với bà con Đam Rông, Dược sĩ Đỗ Thị Tường Vy không chỉ mang đến liều thuốc chữa bệnh, mà còn mang đến "liều thuốc tinh thần" quý giá – đó là tình người ấm áp giữa đại ngàn.

Minh Viên

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Khoẻ - Đẹp 07:28

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Khoẻ - Đẹp 15:16

Ngôi nhà LEGO mang mọi người lại gần nhau hơn trong ánh đèn giáng sinh - nơi yêu thương trở thành món quà ý nghĩa nhất

Nhiều kỹ thuật mới, an toàn trong phẫu thuật khúc xạ

Nhiều kỹ thuật mới, an toàn trong phẫu thuật khúc xạ

Khoẻ - Đẹp 10:08

Hội thảo quốc tế "Tối ưu hóa kết quả và mở rộng chỉ định điều trị trong phẫu thuật khúc xạ" được tổ chức ngày 6-12.

Grab tặng hơn 40.000 đồng phục mới cho đối tác tài xế

Grab tặng hơn 40.000 đồng phục mới cho đối tác tài xế

Khoẻ - Đẹp 16:39

Grab Việt Nam vừa bắt đầu triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục mới cho hơn 40.000 đối tác tài xế hai bánh của Grab trên khắp cả nước.

Ra mắt trung tâm tầm soát sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center

Ra mắt trung tâm tầm soát sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center

Khoẻ - Đẹp 16:37

Tập đoàn GC (Hàn Quốc) ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) thành lập Trung tâm khám sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center.

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Tâm sự

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

TÁM

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

Friso và Lazada: Khi chất lượng trở thành ưu tiên hàng đầu

Tiêu dùng thông minh 07:27

Lazada định vị LazMall là hệ sinh thái hàng chính hãng dẫn đầu trong thương mại điện tử chất lượng cao.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Chuyện của Sao 07:30

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Khoẻ - Đẹp 07:28

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Khoẻ - Đẹp 15:16

Ngôi nhà LEGO mang mọi người lại gần nhau hơn trong ánh đèn giáng sinh - nơi yêu thương trở thành món quà ý nghĩa nhất

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Điểm đến 15:14

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

KINGBEE – Tinh hoa Mật ong Việt dẫn đầu với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên

KINGBEE – Tinh hoa Mật ong Việt dẫn đầu với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên

Tiêu dùng thông minh 10:01

KINGBEE nổi lên như một trong những thương hiệu mật ong uy tín hàng đầu Việt Nam.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Tiêu dùng thông minh 18:26

Ngày 8-12, Chống Lừa Đảo (Chống Lừa Đảo) chính thức công bố ra mắt công cụ Chatbot AI tích hợp ngay trên nền tảng Zalo.

Panasonic dẫn dắt phân khúc tủ lạnh nhiều cánh

Panasonic dẫn dắt phân khúc tủ lạnh nhiều cánh

Tiêu dùng thông minh 16:10

Panasonic Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc tủ lạnh nhiều cánh khi giới thiệu bộ sưu tập hơn 25 mẫu mới tại sự kiện Experience Hub.

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Bản lĩnh sống 15:44

Chubb Life Việt Nam lan tỏa yêu thương từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.