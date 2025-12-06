Ra mắt trung tâm tầm soát sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center

Trung tâm tập trung triển khai mô hình tầm soát sức khỏe chủ động chú trọng vào tầm soát phát hiện sớm ung thư.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca ung thư mới tại Việt Nam đã tăng gần gấp đôi chỉ trong hơn mười năm qua. Đáng lo ngại hơn, phần lớn người bệnh được phát hiện khi ung thư đã tiến triển sang giai đoạn muộn, khiến hiệu quả điều trị giảm mạnh, tăng nguy cơ tử vong và tạo áp lực lớn lên chi phí y tế.

Trước thực trạng này, công tác y tế dự phòng và phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm đã được Đảng và Nhà nước xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ mục tiêu quan trọng: từ năm 2026, mỗi người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm, nhằm phát hiện sớm bệnh lý nguy hiểm và nâng cao hiệu quả điều trị. Đây là bước đi chiến lược nhằm thay đổi tư duy "chỉ khám khi có bệnh", chuyển sang chăm sóc sức khỏe chủ động.

Phòng khám Đa khoa GC&Phenikaa chính thức khai trương ngày 5-12, là thành quả từ sự hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn GC (Hàn Quốc) và Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam). Trung tâm tập trung triển khai mô hình tầm soát sớm ung thư và các bệnh lối sống, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và các thiết bị hiện đại vào quy trình chẩn đoán nhằm tối ưu hiệu quả phát hiện bệnh và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Sự ra đời của Trung tâm GC&Phenikaa Healthcare Center là bước đi quan trọng góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe toàn dân và ứng dụng công nghệ cao vào hệ thống y tế.

Sự kiện ra mắt Trung tâm GC&Phenikaa Healthcare Center còn là cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa Tập đoàn GC và Tập đoàn Phenikaa, mang biểu tượng ngoại giao y tế, đóng vai trò là cầu nối chiến lược gắn kết nền y học Việt Nam và Hàn Quốc. Vượt lên trên khuôn khổ của một cơ sở thăm khám sức khỏe thông thường, GC&Phenikaa là điểm tập kết và chuyển giao những thành tựu công nghệ y khoa tiên tiến từ Hàn Quốc về Việt Nam.

Tập đoàn GC Group là đơn vị dẫn đầu Hàn Quốc trong lĩnh vực Chăm sóc sức khỏe, đẩy mạnh mũi nhọn chuyên sâu vào lĩnh vực chẩn đoán và y học dự phòng, nổi bật là GC Labs và và GC i-MED, hệ thống các trung tâm xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe cao cấp phục vụ hàng ngàn doanh nghiệp lớn. Cùng với đó là mạng lưới các công ty thành viên danh tiếng như GC Biopharma, GC Cell và GC Genome - dẫn đầu trong lĩnh vực vắc xin, sinh phẩm, liệu pháp tế bào và các giải pháp xét nghiệm gen tiên tiến phục vụ y học chính xác.

Tại Việt Nam, Phenikaa đã khẳng định vị thế vững chắc là một tập đoàn kinh tế đa ngành, phát triển dựa trên nền tảng cốt lõi là công nghệ và tri thức với hệ sinh thái "Ba Nhà": Nhà Giáo dục - Nhà Khoa học - Nhà Sản xuất kinh doanh. Trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, Phenikaa thể hiện sự cầu thị sâu sắc và tầm nhìn dài hạn khi không ngừng tìm kiếm, hợp tác với các đối tác y tế đỉnh cao trên thế giới.