BIDV MetLife đẩy mạnh chuỗi hoạt động vì cộng đồng năm 2025

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Độc đáo món phở Astiso

Món ngon 21:10

Ngày 3-5, Atispho đã khai trương chi nhánh thứ hai tại TP HCM.

GC FOOD sắp đại hội cổ đông, đề ra chỉ tiêu ấn tượng

Món ngon 11:29

Ngày 10-4 tới đây, GC Food Group (mã cổ phiếu GCF) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

BIDV MetLife đẩy mạnh chuỗi hoạt động vì cộng đồng năm 2025

25 tháng 11, 2025 | 11:16

BIDV MetLife triển khai nhiều hoạt động xã hội trong năm 2025, hướng đến trẻ em và cộng đồng với các sáng kiến về giáo dục, năng lượng và phát triển bền vững.

Đây là những nỗ lực thể hiện cam kết dài hạn của công ty trong việc đóng góp tích cực cho xã hội, song hành với chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam.

BIDV MetLife đẩy mạnh chuỗi hoạt động vì cộng đồng năm 2025 - Ảnh 1.

BIDV MetLife cùng Plan International ghi dấu thành quả dự án nông nghiệp bền vững tại Lai Châu

Trong lĩnh vực giáo dục, năm học 2024-2025, BIDV MetLife phối hợp cùng Junior Achievement Vietnam (JA Vietnam) triển khai dự án JA Our Community, thuộc sáng kiến của Junior Achievement Asia Pacific do MetLife Foundation tài trợ. 

Chương trình đang được triển khai luân phiên tại các trường tiểu học, cơ sở giáo dục tình thương ở Hà Nội và TP HCM, mang đến cho học sinh từ 8 đến 10 tuổi cơ hội tìm hiểu về cộng đồng, giá trị lao động và tư duy tài chính sớm.

Cùng nằm trong nhóm sáng kiến này còn có dự án “Trao quyền kinh tế cho thanh niên Lai Châu” của Plan International, hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số phát triển sinh kế thích ứng khí hậu; và Green Skills Vietnam của Education Development Center (EDC), tập trung trang bị kỹ năng kinh tế xanh cho thanh niên và sinh viên. 

Các sáng kiến này đều là một phần trong các hoạt động CSR mà BIDV MetLife đã tham gia đồng hành trong năm 2025, góp phần lan tỏa thông tin và kết nối cộng đồng với các chương trình giáo dục-phát triển bền vững.

Trong tháng 10-2025, BIDV MetLife tiếp tục hợp tác cùng Solar Buddy-tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng sạch, triển khai chương trình “Lắp ráp đèn năng lượng mặt trời cho trẻ em vùng núi”. 

Các tình nguyện viên của công ty trực tiếp lắp ráp và gửi tặng đèn năng lượng mặt trời tới học sinh ở các tỉnh miền núi phía Bắc, giúp các em có thêm nguồn sáng an toàn phục vụ học tập và sinh hoạt.

Với những hoạt động trách nhiệm xã hội được triển khai xuyên suốt, BIDV MetLife đã 9 năm liên tiếp được AmCham Việt Nam vinh danh tại Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp (AmCham CSR Awards), ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của công ty trong việc gắn kết hoạt động kinh doanh với phát triển cộng đồng.

Bà Elena Butarova, Tổng Giám đốc BIDV MetLife, chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng những hành động nhỏ, khi được thực hiện một cách bền bỉ và có mục tiêu, sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho cộng đồng. Việc đầu tư vào giáo dục, năng lượng và nâng cao nhận thức xã hội không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống hôm nay mà còn góp phần xây dựng nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai”.


Song Hà

