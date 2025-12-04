Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Độc đáo bẫy muỗi Mosla

Tiêu dùng thông minh 09:16

Bẫy muỗi Mosla góp phần ngăn muỗi sinh sôi mà vẫn thân thiện, bảo vệ hệ sinh thái.

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

Điểm đến 12:47

BenThanh Tourist, một trong 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố sản phẩm Tour of the Year 2026, với điểm đến chủ đạo là New Zealand.

UOB Việt Nam khởi động trồng 10.000 cây rừng phòng hộ Cà Mau

Tiêu dùng thông minh 12:40

Ngân hàng UOB Việt Nam vừa trồng 4.400 cây xanh tại rừng phòng hộ đê biển Tây, tỉnh Cà Mau.

Trao tặng 140.000 hũ sản phẩm Zott Monte cho trẻ em vùng cao

Điểm đến 12:36

Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Zott Việt Nam ký biên bản ghi nhớ Quỹ dinh dưỡng "Zott Monte - Cùng bé lớn khôn 2025".

Ngọc Hân: Từ kinh doanh hoa lục bình đến giấc mơ nghệ thuật

Bản lĩnh sống 17:22

Sau hơn 4 năm khởi nghiệp, hành trình của doanh nhân trẻ Ngọc Hân, đến từ Tây Ninh (Long An cũ), đang trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho nhiều bạn trẻ.

Xác nhận kỷ lục với 1.111 Trà nương dâng trà

Điểm đến 16:22

Thương hiệu Đôi Dép hoàn tất đề cử xác lập Kỷ lục Việt Nam trong khuôn khổ WORLD T.E.A FEST 2025 với hạng mục: Đồng diễn dâng trà theo phong cách Việt Trà Thức.

Gay cấn tranh tài khởi nghiệp ngành trà tại cuộc thi Gen Tea 2025

Điểm đến 16:20

Cuộc thi Gen Tea 2025: "Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ" tạo sân chơi khởi nghiệp về trà cho sinh viên với 16 đội tham gia ngày 30-11.

Grab Việt Nam hợp tác với EBOOST thúc đẩy sử dụng xe điện

Tiêu dùng thông minh 07:26

Grab Việt Nam và EBOOST - doanh nghiệp cung cấp các giải pháp sạc thông minh cho xe điện vừa ký biên bản hợp tác nhằm thúc đẩy sử dụng xe điện tại Việt Nam.

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Chân dung tân Quán quân "Ngôi sao nhạc Việt 2025" Nguyễn Đức Tài

Bản lĩnh sống 14:07

Vượt qua hàng trăm thí sinh tại mùa 2 của cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt 2025”, Nguyễn Đức Tài (nghệ danh: Đức Tài) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân.

AstraZeneca phối hợp tổ chức chương trình cho bệnh nhân ung thư phổi

Khoẻ - Đẹp 13:06

AstraZeneca Việt Nam phối hợp cùng Quỹ BFF tổ chức buổi sinh hoạt đặc biệt của Câu lạc bộ (CLB) "Thương phổi" dành cho bệnh nhân ung thư phổi.

Người lớn tuổi có bệnh nền: RSV nguy hiểm nhưng bị xem nhẹ

Khoẻ - Đẹp 22:17

Nhân Tuần lễ Nâng cao nhận thức về RSV, GSK công bố khảo sát toàn cầu hé lộ nhiều người chưa hiểu đúng về mức độ nguy hiểm của căn bệnh này.

Có gì thu hút tại triển lãm tranh “Hơi Thở Của Đất” của họa sĩ Ngô Thanh Hùng?

Điểm đến 22:00

Triển lãm tranh Hơi Thở Của Đất - The Breath of The Earth - của họa sĩ Ngô Thanh Hùng, sẽ diễn ra từ ngày 30-11 tại TAA Gallery.

TCP tiếp sức cho thanh niên Việt qua sáng kiến thể thao

Khoẻ - Đẹp 21:57

TCP Việt Nam đồng hành, hỗ trợ các địa phương mang đến không gian thể thao hiện đại để tiếp thêm năng lượng, truyền cảm hứng sống khỏe, năng động.

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Quỳnh Paris đại diện cộng đồng CICON kết nối doanh nghiệp

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Bản lĩnh sống 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Chuyện của Sao 10:22

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Chương trình GrabXu với nhiều cải tiến và trải nghiệm mới

Tiêu dùng thông minh 10:07

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

4 tháng 12, 2025 | 11:02

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

Hòa vào không khí của SEA Games 33, nhà hàng Gold Fish (66 Đường số 8, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, TP HCM) áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra mùa giải bóng đá cũng như dịp Noel, lễ hội cuối năm khi thực khách đến ăn hải sản cao cấp.

Gold Fish: Tưng bưng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noenl. - Ảnh 1.

Theo đó bếp trưởng của Gold Fish đã chuẩn bị 4 set tiệc đặc sắc, giúp gia đình, bạn bè thực khách thưởng thức hải sản cùng xem bóng đá trong một không gian sang trọng ấm cúng như: Set Phát Tài 1 – 3.990.000 vnđ/10 người. Set Phát Tài 2 – 3.990.000 vnd/10 người. Set Hưng Thịnh Phát Tài – 5.590.000 vnd/10 người. Set Phú Quý Hoàng Kim – 6.890.000 vnd/10 người.

Ăn ngon, không lo về giá

Với lợi thế về nguồn hải sản tươi sống nhập khẩu từ những vùng biển danh tiếng trên thế giới, Gold Fish đã tạo nên thực đơn mang đậm tinh thần "ẩm thực đại dương". Tại khu bồn hải sản sống là điểm nhấn đặc trưng của nhà hàng, thực khách có thể dễ dàng thấy nhiều hải sản phong phú: từ ốc gai, ốc hương, cua Cà Mau, tôm sú… của Việt Nam đến cua Hoàng Đế Nauy, tôm hùm Alaska, tôm hùm Úc, bào ngư, hàu và các dòng cá nước lạnh được đưa về từ Canada, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, … 

Dù khác biệt về vùng biển xuất xứ, toàn bộ hải sản tại nhà hàng Gold Fish đều được đưa về trong tình trạng sống, đảm bảo độ ngọt thịt tự nhiên – yếu tố cốt lõi tạo nên chất lượng của nhà hàng.

Gold Fish: Tưng bưng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noenl. - Ảnh 2.

Trong suốt tháng 12/2025, Gold Fish ra mắt loạt chương trình ưu đãi cùng 2 set tiệc độc quyền trong mùa Lễ Hội Giáng Sinh như:

Chương trình đọc đúng Slogan tặng Hàu phô mai: Chỉ cần đến dùng bữa và đọc đúng slogan: "Hàu Hàn Quốc Gold Fish béo ú" Khách sẽ được tặng ngay 01 phần Hàu Đút Lò Phô Mai hoàn toàn miễn phí.

Combo lễ hội Giáng Sinh phù hợp cho tiệc từ 6-10 khách: Combo Giáng Sinh An Lành chỉ 5.399.000 vnd - (Giá Gốc 5.800.000 vnd) gồm:

Tôm Hùm Alaska 1 con 2-2.3 kgs chế biến 2 món (hoặc 5 con tôm Alaska 500grm) Hàu Hàn Quốc Phô Mai ( 6 con ) Sò Điệp Mỡ Hành (6 con) Bàu Ngư Hàn Quốc (6 con)

Tặng: 1 Bò Hokube kéo pháo - 1 dĩa Salad Cá Hồi

Combo Christmas Yêu Thương chỉ 7.990.000 vnd - ( Giá Gốc 8.600.000 vnd), gồm:

Cua King Crab 1 con chế biến 2 món ( size 2.1-2.3 kgs ) Cá Bơn Hàn Quốc sashimi (1/2 con) Cá Bơn Hàn Quốc Nấu Lẩu Lá Quế (1/2 con) Bàu Ngư Hàn Quốc Nướng Tiêu xanh hoặc Sashimi (6 con) Hàu Hàn Quốc Đút lò phô mai (6 con)

Tặng: 1 khô mực chiên khoai môn - 1 Bò Hokubee kéo pháo - 1 cơm chiên Cá Mặn.

Gold Fish: Tưng bưng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noenl. - Ảnh 3.

Với nhiều set tiệc phong phú, nhà hàng Gold Fish không chỉ mang đến sự đa dạng về mức giá mà còn đi kèm những ưu đãi hấp dẫn, tạo nên những trải nghiệm ẩm thực tinh tế cho mọi thực khách hòa cùng không khí SEA Games 33 và dịp lễ hội cưới năm 2025

Năm 2026 đến, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hệ thống Gold Fish chính thức công bố kế hoạch mở rộng với hai chi nhánh mới, tiếp tục mang trải nghiệm hải sản tươi sống chuẩn nhà hàng cao cấp đến gần hơn với khách hàng tại TP HCM. 

Nhà hàng Gold Fish Vinhomes Grand Park (sắp ra mắt), tọa lạc tại Biệt thự D2A-20, Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, TP HCM. Đây sẽ là không gian ẩm thực được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, kết hợp khu vực bồn hải sản tươi sống đặc trưng của nhà hàng Gold Fish và nhiều tiện ích mới phù hợp với cộng đồng cư dân đông đúc tại khu đô thị.

Gold Fish: Tưng bưng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noenl. - Ảnh 4.


Thông tin thêm xin liên hệ:

Nhà hàng Gold Fish – Trung Tâm Nam Sài Gòn, TP HCM

Hotline: 0588 016 868  

Địa chỉ: 66 Đường số 8, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, TP HCM (Quận 7 cũ).

Ngọc Toại

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

