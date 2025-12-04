Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Hòa vào không khí của SEA Games 33, nhà hàng Gold Fish (66 Đường số 8, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, TP HCM) áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra mùa giải bóng đá cũng như dịp Noel, lễ hội cuối năm khi thực khách đến ăn hải sản cao cấp.

Theo đó bếp trưởng của Gold Fish đã chuẩn bị 4 set tiệc đặc sắc, giúp gia đình, bạn bè thực khách thưởng thức hải sản cùng xem bóng đá trong một không gian sang trọng ấm cúng như: Set Phát Tài 1 – 3.990.000 vnđ/10 người. Set Phát Tài 2 – 3.990.000 vnd/10 người. Set Hưng Thịnh Phát Tài – 5.590.000 vnd/10 người. Set Phú Quý Hoàng Kim – 6.890.000 vnd/10 người.

Ăn ngon, không lo về giá

Với lợi thế về nguồn hải sản tươi sống nhập khẩu từ những vùng biển danh tiếng trên thế giới, Gold Fish đã tạo nên thực đơn mang đậm tinh thần "ẩm thực đại dương". Tại khu bồn hải sản sống là điểm nhấn đặc trưng của nhà hàng, thực khách có thể dễ dàng thấy nhiều hải sản phong phú: từ ốc gai, ốc hương, cua Cà Mau, tôm sú… của Việt Nam đến cua Hoàng Đế Nauy, tôm hùm Alaska, tôm hùm Úc, bào ngư, hàu và các dòng cá nước lạnh được đưa về từ Canada, Na Uy, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mexico, …

Dù khác biệt về vùng biển xuất xứ, toàn bộ hải sản tại nhà hàng Gold Fish đều được đưa về trong tình trạng sống, đảm bảo độ ngọt thịt tự nhiên – yếu tố cốt lõi tạo nên chất lượng của nhà hàng.

Trong suốt tháng 12/2025, Gold Fish ra mắt loạt chương trình ưu đãi cùng 2 set tiệc độc quyền trong mùa Lễ Hội Giáng Sinh như:

Chương trình đọc đúng Slogan tặng Hàu phô mai: Chỉ cần đến dùng bữa và đọc đúng slogan: "Hàu Hàn Quốc Gold Fish béo ú" Khách sẽ được tặng ngay 01 phần Hàu Đút Lò Phô Mai hoàn toàn miễn phí.

Combo lễ hội Giáng Sinh phù hợp cho tiệc từ 6-10 khách: Combo Giáng Sinh An Lành chỉ 5.399.000 vnd - (Giá Gốc 5.800.000 vnd) gồm:

Tôm Hùm Alaska 1 con 2-2.3 kgs chế biến 2 món (hoặc 5 con tôm Alaska 500grm) Hàu Hàn Quốc Phô Mai ( 6 con ) Sò Điệp Mỡ Hành (6 con) Bàu Ngư Hàn Quốc (6 con)

Tặng: 1 Bò Hokube kéo pháo - 1 dĩa Salad Cá Hồi

Combo Christmas Yêu Thương chỉ 7.990.000 vnd - ( Giá Gốc 8.600.000 vnd), gồm:

Cua King Crab 1 con chế biến 2 món ( size 2.1-2.3 kgs ) Cá Bơn Hàn Quốc sashimi (1/2 con) Cá Bơn Hàn Quốc Nấu Lẩu Lá Quế (1/2 con) Bàu Ngư Hàn Quốc Nướng Tiêu xanh hoặc Sashimi (6 con) Hàu Hàn Quốc Đút lò phô mai (6 con)

Tặng: 1 khô mực chiên khoai môn - 1 Bò Hokubee kéo pháo - 1 cơm chiên Cá Mặn.

Với nhiều set tiệc phong phú, nhà hàng Gold Fish không chỉ mang đến sự đa dạng về mức giá mà còn đi kèm những ưu đãi hấp dẫn, tạo nên những trải nghiệm ẩm thực tinh tế cho mọi thực khách hòa cùng không khí SEA Games 33 và dịp lễ hội cưới năm 2025

Năm 2026 đến, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của hệ thống Gold Fish chính thức công bố kế hoạch mở rộng với hai chi nhánh mới, tiếp tục mang trải nghiệm hải sản tươi sống chuẩn nhà hàng cao cấp đến gần hơn với khách hàng tại TP HCM.

Nhà hàng Gold Fish Vinhomes Grand Park (sắp ra mắt), tọa lạc tại Biệt thự D2A-20, Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, TP HCM. Đây sẽ là không gian ẩm thực được thiết kế theo phong cách hiện đại, sang trọng, kết hợp khu vực bồn hải sản tươi sống đặc trưng của nhà hàng Gold Fish và nhiều tiện ích mới phù hợp với cộng đồng cư dân đông đúc tại khu đô thị.





Thông tin thêm xin liên hệ:

Nhà hàng Gold Fish – Trung Tâm Nam Sài Gòn, TP HCM

Hotline: 0588 016 868

Địa chỉ: 66 Đường số 8, KDC Him Lam, Phường Tân Hưng, TP HCM (Quận 7 cũ).