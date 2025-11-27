Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Bản lĩnh sống 11:50

Từ ngày 24 -25/11, hoạt động gặp mặt – kết nối – trao đổi giữa các doanh nghiệp Việt Nam và Cộng đồng CICON diễn ra tại TP HCM với nhiều dấu ấn quan trọng.

Chuyện của Sao 10:22

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Tiêu dùng thông minh 10:07

Grab Việt Nam vừa giới thiệu chương trình GrabXu, phiên bản cải tiến từ chương trình GrabRewards, tối đa hóa tiện ích, tăng trải nghiệm cho người dùng.

Tiêu dùng thông minh 10:07

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 của nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda, yếu tố để thu hút thêm du khách Việt Nam chính là đơn giản hóa thủ tục thị thực.

Chuyện của Sao 18:56

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

Khoẻ - Đẹp 18:16

Đó là trường hợp của bệnh nhân nam 43 tuổi, nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh (TPHCM) trong tình trạng nguy kịch do tai nạn giao thông.

Khoẻ - Đẹp 11:18

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Hoàn Mỹ 2025 với chủ đề "Trí tuệ nhân tạo và ứng dụng lâm sàng" đã chính thức khai mạc tại TP HCM.

Khoẻ - Đẹp 11:16

BIDV MetLife triển khai nhiều hoạt động xã hội trong năm 2025, hướng đến trẻ em và cộng đồng với các sáng kiến về giáo dục, năng lượng và phát triển bền vững.

Bản lĩnh sống 11:34

Với chất giọng ngọt ngào và phong thái biểu diễn duyên dáng, thí sinh Lê Thị Đào (SBD 229) đã ghi dấu ấn trong đêm chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025.

Bản lĩnh sống 11:33

Vân Khải Minh, Chàng MC – hướng dẫn viên du lịch quê Vĩnh Long xúc động khi được xướng tên ở hạng mục “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Chuyện của Sao 18:05

Giọng ca nội lực, sở hữu ngoại hình đẹp, Hoàng Nhựt xứng đáng với giải thưởng “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Chuyện của Sao 18:04

Đem chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, Á hoàng doanh nhân Đặng Ánh Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời VIP và trao giải cho các thí sinh.

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Bản lĩnh sống 09:55

Hành trình của Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và lòng nhân ái.

Tiêu dùng thông minh 09:40

Grab Việt Nam vừa thông báo mở rộng phục vụ tập người dùng trong độ tuổi teen từ 13-17 tuổi.

Điểm đến 12:18

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

Khoẻ - Đẹp 11:16

AstraZeneca Việt Nam được Anphabe vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, giữ vị trí top 4 toàn ngành dược/ thiết bị y tế/ chăm sóc sức khỏe.

Tiêu dùng thông minh 11:10

Từ Nhật Bản đến Thái Lan rồi sang New Zealand, bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Nhất Hương Group đang được rất nhiều người Việt lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

27 tháng 11, 2025 | 11:48

Từ một diễn viên tay ngang, Huỳnh Huy Hoàng đã không ngừng học hỏi, khẳng định bản thân trên màn ảnh.

Và khi bước ngoặt đến, anh mạnh dạn chuyển hướng, trở thành một trong những gương mặt sáng tạo nội dung nổi bật trên nền tảng số.

Hiện tại, Hoàng sở hữu kênh TikTok 1 triệu người theo dõi và fanpage Facebook 1,1 triệu người theo dõi. Các clip của anh thường xuyên đạt hàng triệu lượt xem, trở thành kênh quảng bá hiệu quả, được nhiều thương hiệu lựa chọn hợp tác. Thế nhưng, trước khi bước lên đỉnh cao mới, Huỳnh Huy Hoàng vốn là một diễn viên trẻ, sớm bén duyên với điện ảnh.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung. - Ảnh 1.

Nhà sáng tạo nội dung Huỳnh Huy Hoàng

Bắt đầu từ sự nghiệp diễn xuất

Tốt nghiệp THPT, Huỳnh Huy Hoàng theo ý nguyện của gia đình lên TP HCM theo học ngành Quản trị Kinh doanh. Nhưng niềm yêu thích nghệ thuật đã đưa anh sang hướng khác. Có lần để kiếm thêm thu nhập, Hoàng cùng bạn tham gia đóng vai quần chúng trong phim Lục lạc huyền bí của đạo diễn Mỹ Khanh. Từ đó, anh bắt đầu được giao những vai có thoại ngắn.

"Hồi đó run lắm, nói thoại mà nhanh như bắn rap. Nhưng càng thử sức, tôi càng say nghề từ lúc nào không hay", Hoàng bồi hồi nhớ lại.

Sau nhiều năm kiên trì, Huỳnh Huy Hoàng dần chinh phục khán giả, anh thường xuyên xuất hiện trong các phim truyền hình, phim ngắn trên mạng xã hội của Yeah1, MCV Corporation… Ngoài đời, có khán giả nhận ra Hoàng và hỏi: "Sao trên phim con đóng ác dữ vậy?" Với một diễn viên trẻ như Hoàng, đó là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung. - Ảnh 2.

Huy Hoàng chia sẻ anh thấy hạnh phúc khi khán giả nhớ tới những vai diễn của mình

Để nâng cao chuyên môn, Hoàng theo học lớp diễn viên K8 của cố đạo diễn Vũ Minh. Dù lớp giải thể sau 3 tháng, môi trường ấy giúp anh rèn nghề và nuôi dưỡng tình yêu diễn xuất. Suốt 6 năm sau đó, Hoàng liên tục đóng phim, bền bỉ xây dựng hình ảnh của mình.

Bước ngoặt trở thành nhà sáng tạo nội dung

Cuối năm 2020, Huỳnh Huy Hoàng thử sức với TikTok - nền tảng mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ. Bằng loạt video hài hước, duyên dáng, anh nhanh chóng thu hút hơn 550.000 người theo dõi. Biệt danh "Ông hoàng lươn lẹo" cũng từ đó ra đời, gắn liền với phong cách diễn xuất dí dỏm của anh chàng.

Thế nhưng dịch bệnh bùng phát, Hoàng buộc phải bán kênh TikTok để trang trải cuộc sống trong nửa năm trở về quê. Sau dịch, anh đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền và phải tìm công việc tạm thời để duy trì cuộc sống. Hoàng từng chạy Grab, làm tư vấn nha khoa để kiếm thêm thu nhập. Nhưng dường như Tổ nghiệp chưa cho anh rút chân ra khỏi nghề, bởi mỗi lần có ý định bỏ diễn, Hoàng lại nhận được lời mời đóng phim.

Nhận ra tiềm năng của mạng xã hội, Hoàng quyết định xây dựng lại từ đầu. Anh lập kênh TikTok và Facebook mới, tập trung khai thác các tiểu phẩm đời thường, phản ánh những mảng sáng tối của cuộc sống. Chính sự gần gũi, chân thực đã giúp Hoàng thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung. - Ảnh 3.

Huỳnh Huy Hoàng và hai "bạn diễn" thường đóng chung cùng anh

"Chuyển sang làm sáng tạo nội dung, tôi vừa có tài chính ổn định, vừa giữ được hình ảnh và không phải phụ thuộc vào show như trước. Điều quan trọng nhất là, tôi được làm chủ sự nghiệp của mình", Hoàng chia sẻ. Anh cho biết sẽ tiếp tục cố gắng mang đến những sản phẩm nghệ thuật chất lượng và ý nghĩa cho khán giả.

Có thể nói, hành trình hơn 10 năm cho thấy sự kiên trì, linh hoạt của Huỳnh Huy Hoàng. Không còn là "chàng trai vàng trong làng lươn lẹo", Hoàng giờ đây đã chứng minh: với sự nỗ lực và dám thay đổi, nghệ sĩ hoàn toàn có thể vừa sống được với nghề, vừa tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.

Việt Quang

