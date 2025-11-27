Huỳnh Huy Hoàng: Từ diễn viên trẻ đến nhà sáng tạo nội dung

Và khi bước ngoặt đến, anh mạnh dạn chuyển hướng, trở thành một trong những gương mặt sáng tạo nội dung nổi bật trên nền tảng số.

Hiện tại, Hoàng sở hữu kênh TikTok 1 triệu người theo dõi và fanpage Facebook 1,1 triệu người theo dõi. Các clip của anh thường xuyên đạt hàng triệu lượt xem, trở thành kênh quảng bá hiệu quả, được nhiều thương hiệu lựa chọn hợp tác. Thế nhưng, trước khi bước lên đỉnh cao mới, Huỳnh Huy Hoàng vốn là một diễn viên trẻ, sớm bén duyên với điện ảnh.

Nhà sáng tạo nội dung Huỳnh Huy Hoàng

Bắt đầu từ sự nghiệp diễn xuất

Tốt nghiệp THPT, Huỳnh Huy Hoàng theo ý nguyện của gia đình lên TP HCM theo học ngành Quản trị Kinh doanh. Nhưng niềm yêu thích nghệ thuật đã đưa anh sang hướng khác. Có lần để kiếm thêm thu nhập, Hoàng cùng bạn tham gia đóng vai quần chúng trong phim Lục lạc huyền bí của đạo diễn Mỹ Khanh. Từ đó, anh bắt đầu được giao những vai có thoại ngắn.

"Hồi đó run lắm, nói thoại mà nhanh như bắn rap. Nhưng càng thử sức, tôi càng say nghề từ lúc nào không hay", Hoàng bồi hồi nhớ lại.

Sau nhiều năm kiên trì, Huỳnh Huy Hoàng dần chinh phục khán giả, anh thường xuyên xuất hiện trong các phim truyền hình, phim ngắn trên mạng xã hội của Yeah1, MCV Corporation… Ngoài đời, có khán giả nhận ra Hoàng và hỏi: "Sao trên phim con đóng ác dữ vậy?" Với một diễn viên trẻ như Hoàng, đó là niềm hạnh phúc vô cùng to lớn.

Huy Hoàng chia sẻ anh thấy hạnh phúc khi khán giả nhớ tới những vai diễn của mình

Để nâng cao chuyên môn, Hoàng theo học lớp diễn viên K8 của cố đạo diễn Vũ Minh. Dù lớp giải thể sau 3 tháng, môi trường ấy giúp anh rèn nghề và nuôi dưỡng tình yêu diễn xuất. Suốt 6 năm sau đó, Hoàng liên tục đóng phim, bền bỉ xây dựng hình ảnh của mình.

Bước ngoặt trở thành nhà sáng tạo nội dung

Cuối năm 2020, Huỳnh Huy Hoàng thử sức với TikTok - nền tảng mạng xã hội đang phát triển mạnh mẽ. Bằng loạt video hài hước, duyên dáng, anh nhanh chóng thu hút hơn 550.000 người theo dõi. Biệt danh "Ông hoàng lươn lẹo" cũng từ đó ra đời, gắn liền với phong cách diễn xuất dí dỏm của anh chàng.

Thế nhưng dịch bệnh bùng phát, Hoàng buộc phải bán kênh TikTok để trang trải cuộc sống trong nửa năm trở về quê. Sau dịch, anh đối diện với nỗi lo cơm áo gạo tiền và phải tìm công việc tạm thời để duy trì cuộc sống. Hoàng từng chạy Grab, làm tư vấn nha khoa để kiếm thêm thu nhập. Nhưng dường như Tổ nghiệp chưa cho anh rút chân ra khỏi nghề, bởi mỗi lần có ý định bỏ diễn, Hoàng lại nhận được lời mời đóng phim.

Nhận ra tiềm năng của mạng xã hội, Hoàng quyết định xây dựng lại từ đầu. Anh lập kênh TikTok và Facebook mới, tập trung khai thác các tiểu phẩm đời thường, phản ánh những mảng sáng tối của cuộc sống. Chính sự gần gũi, chân thực đã giúp Hoàng thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Huỳnh Huy Hoàng và hai "bạn diễn" thường đóng chung cùng anh

"Chuyển sang làm sáng tạo nội dung, tôi vừa có tài chính ổn định, vừa giữ được hình ảnh và không phải phụ thuộc vào show như trước. Điều quan trọng nhất là, tôi được làm chủ sự nghiệp của mình", Hoàng chia sẻ. Anh cho biết sẽ tiếp tục cố gắng mang đến những sản phẩm nghệ thuật chất lượng và ý nghĩa cho khán giả.

Có thể nói, hành trình hơn 10 năm cho thấy sự kiên trì, linh hoạt của Huỳnh Huy Hoàng. Không còn là "chàng trai vàng trong làng lươn lẹo", Hoàng giờ đây đã chứng minh: với sự nỗ lực và dám thay đổi, nghệ sĩ hoàn toàn có thể vừa sống được với nghề, vừa tạo ra giá trị tích cực cho cộng đồng.