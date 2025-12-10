Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025.

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Ngôi nhà LEGO mang mọi người lại gần nhau hơn trong ánh đèn giáng sinh - nơi yêu thương trở thành món quà ý nghĩa nhất

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

KINGBEE nổi lên như một trong những thương hiệu mật ong uy tín hàng đầu Việt Nam.

Ngày 8-12, Chống Lừa Đảo (Chống Lừa Đảo) chính thức công bố ra mắt công cụ Chatbot AI tích hợp ngay trên nền tảng Zalo.

Panasonic Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc tủ lạnh nhiều cánh khi giới thiệu bộ sưu tập hơn 25 mẫu mới tại sự kiện Experience Hub.

Chubb Life Việt Nam lan tỏa yêu thương từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

Hội thảo quốc tế "Tối ưu hóa kết quả và mở rộng chỉ định điều trị trong phẫu thuật khúc xạ" được tổ chức ngày 6-12.

Nhà hàng Gold Fish tọa lạc tại 66 đường số 8, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM (Quận 7 cũ) giới thiệu buổi tiệc đặc biệt với chủ đề "Người đẹp và Biển cả".

Mỗi dòng họ đều mang bản sắc riêng, nhưng Hoàng – Huỳnh nổi bật như một cộng đồng giàu truyền thống hiếu nghĩa, trí dũng và cống hiến trải dài qua nhiều thế hệ.

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ngân hàng TMCP Nam Á phối hợp cùng ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Grab Việt Nam vừa bắt đầu triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục mới cho hơn 40.000 đối tác tài xế hai bánh của Grab trên khắp cả nước.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng.

Tập đoàn GC (Hàn Quốc) ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) thành lập Trung tâm khám sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center.

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

Bẫy muỗi Mosla góp phần ngăn muỗi sinh sôi mà vẫn thân thiện, bảo vệ hệ sinh thái.

BenThanh Tourist, một trong 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố sản phẩm Tour of the Year 2026, với điểm đến chủ đạo là New Zealand.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

10 tháng 12, 2025 | 16:23

10 tháng 12, 2025 | 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Trận lũ lịch sử vừa quét qua miền Trung và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề. Trong đó, xã Hòa Xuân của tỉnh Đắk Lắk là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nước lũ rút đi để lại cảnh đời sống đảo lộn, nhà cửa hư hại và hàng nghìn hộ dân đối mặt muôn vàn khó khăn.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà và tiền mặt cho bà con và học sinh vùng lũ đắk lắk. - Ảnh 1.

69 chiếc xe đạp mới được trao tặng nhằm giúp các em rút ngắn quãng đường đến trường.

Ngày 9-12, đoàn công tác của tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ. Đây là hoạt động được thực hiện theo sự đồng ý và ủy quyền của Ban biên tập tạp chí.

Chương trình đã trao 128 triệu đồng tiền mặt. Trong đó, 100 hộ nghèo được nhận 200.000 đồng mỗi hộ, 20 học sinh mắc bệnh hiểm nghèo nhận 3 triệu đồng mỗi em, 9 học sinh khuyết tật nhận 2 triệu đồng mỗi em. 

Đoàn còn dành 20 suất quà cho các em đang điều trị bệnh nặng và 26 suất hỗ trợ cho những học sinh có nhà bị sập với tổng trị giá là 30 triệu đồng. Những phần hỗ trợ này góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống và tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà và tiền mặt cho bà con và học sinh vùng lũ đắk lắk. - Ảnh 2.

Các học sinh mắc bệnh hiểm nghèo và khuyết tật nhận tiền mặt hổ trợ từ chương trình.

Bên cạnh tiền mặt, đoàn trao tặng 100 suất quà nhu yếu phẩm Ong Bếp, 200 hộp yến sào Goodnest, 100 túi gạo và 100 suất vở học sinh. Điểm nhấn của chương trình là 69 chiếc xe đạp mới trị giá hơn 93 triệu đồng, nhằm giúp các em nhỏ rút ngắn quãng đường đến lớp.

Trong buổi trao quà, hình ảnh em Nguyễn Khánh My, học sinh lớp 4G Trường Tiểu học Trần Phú, khiến nhiều người xúc động. Khi nhận chiếc xe đạp đầu tiên trong đời, em run lên vì vui mừng. Em nói rằng từ nay em có thể thong thả ăn cơm rồi đạp xe đến lớp mà vẫn đúng giờ. Niềm hạnh phúc giản dị ấy làm buổi trao quà thêm ý nghĩa.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà và tiền mặt cho bà con và học sinh vùng lũ đắk lắk. - Ảnh 3.

Thay mặt địa phương, ông Trần Kim Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tạp chí Phụ nữ Mới và các nhà hảo tâm. Ông nhấn mạnh rằng những món quà này không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh nuôi dưỡng ước mơ học tập. 

Ông cũng cho biết chính quyền xã đang nỗ lực triển khai các giải pháp khẩn cấp như dọn dẹp môi trường, hỗ trợ khôi phục sản xuất và sửa chữa nhà ở để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chương trình khép lại trong những nụ cười ấm áp. Giữa nơi vừa trải qua thiên tai, những món quà giản dị đã đem lại niềm tin để người dân Hòa Xuân thấy rằng họ không đơn độc trong hành trình vượt qua khó khăn.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà và tiền mặt cho bà con và học sinh vùng lũ đắk lắk. - Ảnh 4.

Đoàn công tác Tạp chí Phụ nữ Mới và những người bạn traonhu yếu phẩm và các phần quà đến tận tay người dân vùng lũ.

Những phần quà trao đi được quyên góp từ mạnh thường quân, đặc biệt gia đình chị Hoa hậu doanh nhân Mai Thanh và những người bạn, 200 phần quà Yến từ Công ty Goodnest, 100 phần quà nhu yếu phẩm từ thương hiệu Ông Bếp của doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt… Đặc biệt, 69 chiếc xe đạp được vận động từ bạn bè, mạnh thường quân và cán bộ, phóng viên tạp chí Phụ nữ Mới.

P.Nguyễn

