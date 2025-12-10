Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Trận lũ lịch sử vừa quét qua miền Trung và Tây Nguyên đã gây thiệt hại nặng nề. Trong đó, xã Hòa Xuân của tỉnh Đắk Lắk là một trong những nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Nước lũ rút đi để lại cảnh đời sống đảo lộn, nhà cửa hư hại và hàng nghìn hộ dân đối mặt muôn vàn khó khăn.

69 chiếc xe đạp mới được trao tặng nhằm giúp các em rút ngắn quãng đường đến trường.

Ngày 9-12, đoàn công tác của tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ. Đây là hoạt động được thực hiện theo sự đồng ý và ủy quyền của Ban biên tập tạp chí.

Chương trình đã trao 128 triệu đồng tiền mặt. Trong đó, 100 hộ nghèo được nhận 200.000 đồng mỗi hộ, 20 học sinh mắc bệnh hiểm nghèo nhận 3 triệu đồng mỗi em, 9 học sinh khuyết tật nhận 2 triệu đồng mỗi em.

Đoàn còn dành 20 suất quà cho các em đang điều trị bệnh nặng và 26 suất hỗ trợ cho những học sinh có nhà bị sập với tổng trị giá là 30 triệu đồng. Những phần hỗ trợ này góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống và tạo điều kiện để các em tiếp tục đến trường.

Các học sinh mắc bệnh hiểm nghèo và khuyết tật nhận tiền mặt hổ trợ từ chương trình.

Bên cạnh tiền mặt, đoàn trao tặng 100 suất quà nhu yếu phẩm Ong Bếp, 200 hộp yến sào Goodnest, 100 túi gạo và 100 suất vở học sinh. Điểm nhấn của chương trình là 69 chiếc xe đạp mới trị giá hơn 93 triệu đồng, nhằm giúp các em nhỏ rút ngắn quãng đường đến lớp.

Trong buổi trao quà, hình ảnh em Nguyễn Khánh My, học sinh lớp 4G Trường Tiểu học Trần Phú, khiến nhiều người xúc động. Khi nhận chiếc xe đạp đầu tiên trong đời, em run lên vì vui mừng. Em nói rằng từ nay em có thể thong thả ăn cơm rồi đạp xe đến lớp mà vẫn đúng giờ. Niềm hạnh phúc giản dị ấy làm buổi trao quà thêm ý nghĩa.

Thay mặt địa phương, ông Trần Kim Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Xuân, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tạp chí Phụ nữ Mới và các nhà hảo tâm. Ông nhấn mạnh rằng những món quà này không chỉ hỗ trợ trước mắt mà còn tiếp thêm động lực để các em học sinh nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Ông cũng cho biết chính quyền xã đang nỗ lực triển khai các giải pháp khẩn cấp như dọn dẹp môi trường, hỗ trợ khôi phục sản xuất và sửa chữa nhà ở để bà con sớm ổn định cuộc sống.

Chương trình khép lại trong những nụ cười ấm áp. Giữa nơi vừa trải qua thiên tai, những món quà giản dị đã đem lại niềm tin để người dân Hòa Xuân thấy rằng họ không đơn độc trong hành trình vượt qua khó khăn.

Đoàn công tác Tạp chí Phụ nữ Mới và những người bạn traonhu yếu phẩm và các phần quà đến tận tay người dân vùng lũ.

Những phần quà trao đi được quyên góp từ mạnh thường quân, đặc biệt gia đình chị Hoa hậu doanh nhân Mai Thanh và những người bạn, 200 phần quà Yến từ Công ty Goodnest, 100 phần quà nhu yếu phẩm từ thương hiệu Ông Bếp của doanh nhân Nguyễn Huỳnh Đạt… Đặc biệt, 69 chiếc xe đạp được vận động từ bạn bè, mạnh thường quân và cán bộ, phóng viên tạp chí Phụ nữ Mới.