Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025





Đồng hành chọn chủ nhân ngôi vị Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Không chỉ được biết đến với hình ảnh phụ nữ hiện đại, giàu lòng nhân ái, chị còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động lan tỏa văn hóa, truyền cảm hứng về vẻ đẹp truyền thống gắn với giá trị cộng đồng.

Tại vòng chung kết, Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga được đánh giá là một trong những giám khảo giàu kinh nghiệm, luôn nhìn nhận thí sinh ở góc độ văn hóa – cách họ thể hiện sự hiểu biết, sự tự tin và khả năng kể câu chuyện của chính mình qua tà áo dài. Chính sự công tâm ấy đã góp phần tìm ra gương mặt xuất sắc nhất của mùa thi, trong đó thí sinh Lê Thanh Thủy (Thái Nguyên) nhận được số điểm cao nhất từ chị.

Trong phần thi ứng xử – điểm nhấn mang đậm màu sắc văn hóa – Đậu Hằng Nga là người đặt câu hỏi cho thí sinh: "Xúc tiến thương mại có ý nghĩa như thế nào đối với địa phương, nếu là hoa hậu bạn sẽ đóng góp gì?" Từ sự tự tin, hiểu biết và khả năng truyền tải thông điệp, thí sinh số báo danh 828 Phạm Thị Thu Mai đến từ Hà Nội đã trả lời thuyết phục Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga và xuất sắc đạt danh hiệu Á hậu 2 - Hoa hậu áo dài Bản sắc Việt

Lan tỏa giá trị nhân văn qua hoạt động đấu giá áo dài

Một điểm nhấn giàu tính văn hóa – cộng đồng trong đêm chung kết chính là hoạt động đấu giá áo dài độc bản của NTK Cao Phương Lan. Đậu Hằng Nga là một trong hai người được BTC lựa chọn khoác lên mình thiết kế đặc biệt này trong màn trình diễn gây quỹ thiện nguyện.

Chiếc áo dài mà chị diện đã được đấu giá thành công với mức 10 triệu đồng, thuộc về doanh nhân Lê Tuyết. Toàn bộ kinh phí từ hai mẫu áo dài độc bản sẽ được gửi tới gia đình một liệt sĩ tại Đắk Lắk. Đây không chỉ là nghĩa cử của nhà thiết kế và BTC, mà còn là tâm nguyện của chính Hoa hậu Đậu Hằng Nga trong hành trình lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Vinh danh vì những đóng góp cho di sản văn hóa

Góp phần vào thành công chung của chuỗi hoạt động, Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga vừa được Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Quốc gia (Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển) trao bằng khen vì những đóng góp thiết thực trong chương trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại Đền Quan Hoàng Mười (Hà Tĩnh). Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của chị trong hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt.