Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Khoẻ - Đẹp 07:28

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Khoẻ - Đẹp 15:16

Ngôi nhà LEGO mang mọi người lại gần nhau hơn trong ánh đèn giáng sinh - nơi yêu thương trở thành món quà ý nghĩa nhất

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Điểm đến 15:14

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

KINGBEE – Tinh hoa Mật ong Việt dẫn đầu với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên

KINGBEE – Tinh hoa Mật ong Việt dẫn đầu với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên

Tiêu dùng thông minh 10:01

KINGBEE nổi lên như một trong những thương hiệu mật ong uy tín hàng đầu Việt Nam.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Tiêu dùng thông minh 18:26

Ngày 8-12, Chống Lừa Đảo (Chống Lừa Đảo) chính thức công bố ra mắt công cụ Chatbot AI tích hợp ngay trên nền tảng Zalo.

Panasonic dẫn dắt phân khúc tủ lạnh nhiều cánh

Panasonic dẫn dắt phân khúc tủ lạnh nhiều cánh

Tiêu dùng thông minh 16:10

Panasonic Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc tủ lạnh nhiều cánh khi giới thiệu bộ sưu tập hơn 25 mẫu mới tại sự kiện Experience Hub.

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Bản lĩnh sống 15:44

Chubb Life Việt Nam lan tỏa yêu thương từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

Nhiều kỹ thuật mới, an toàn trong phẫu thuật khúc xạ

Nhiều kỹ thuật mới, an toàn trong phẫu thuật khúc xạ

Khoẻ - Đẹp 10:08

Hội thảo quốc tế "Tối ưu hóa kết quả và mở rộng chỉ định điều trị trong phẫu thuật khúc xạ" được tổ chức ngày 6-12.

Dàn thí sinh Miss Charm mê đắm khi thưởng thức hải sản cao cấp tại nhà hàng Gold Fish

Dàn thí sinh Miss Charm mê đắm khi thưởng thức hải sản cao cấp tại nhà hàng Gold Fish

Chuyện của Sao 15:10

Nhà hàng Gold Fish tọa lạc tại 66 đường số 8, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM (Quận 7 cũ) giới thiệu buổi tiệc đặc biệt với chủ đề "Người đẹp và Biển cả".

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Bản lĩnh sống 21:04

Mỗi dòng họ đều mang bản sắc riêng, nhưng Hoàng – Huỳnh nổi bật như một cộng đồng giàu truyền thống hiếu nghĩa, trí dũng và cống hiến trải dài qua nhiều thế hệ.

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Điểm đến 21:01

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ngân hàng TMCP Nam Á phối hợp cùng ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Grab tặng hơn 40.000 đồng phục mới cho đối tác tài xế

Grab tặng hơn 40.000 đồng phục mới cho đối tác tài xế

Khoẻ - Đẹp 16:39

Grab Việt Nam vừa bắt đầu triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục mới cho hơn 40.000 đối tác tài xế hai bánh của Grab trên khắp cả nước.

Chubb Life tăng cường hiện diện với văn phòng Infinity mới tại Hải Phòng

Chubb Life tăng cường hiện diện với văn phòng Infinity mới tại Hải Phòng

Tiêu dùng thông minh 16:38

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng.

Ra mắt trung tâm tầm soát sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center

Ra mắt trung tâm tầm soát sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center

Khoẻ - Đẹp 16:37

Tập đoàn GC (Hàn Quốc) ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) thành lập Trung tâm khám sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center.

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Điểm đến 11:02

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

Độc đáo bẫy muỗi Mosla

Độc đáo bẫy muỗi Mosla

Tiêu dùng thông minh 09:16

Bẫy muỗi Mosla góp phần ngăn muỗi sinh sôi mà vẫn thân thiện, bảo vệ hệ sinh thái.

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

Điểm đến 12:47

BenThanh Tourist, một trong 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố sản phẩm Tour of the Year 2026, với điểm đến chủ đạo là New Zealand.

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

11 tháng 12, 2025 | 07:30

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025.


Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025 - Ảnh 1.

Đồng hành chọn chủ nhân ngôi vị Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Không chỉ được biết đến với hình ảnh phụ nữ hiện đại, giàu lòng nhân ái, chị còn là gương mặt quen thuộc trong các hoạt động lan tỏa văn hóa, truyền cảm hứng về vẻ đẹp truyền thống gắn với giá trị cộng đồng.

Tại vòng chung kết, Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga được đánh giá là một trong những giám khảo giàu kinh nghiệm, luôn nhìn nhận thí sinh ở góc độ văn hóa – cách họ thể hiện sự hiểu biết, sự tự tin và khả năng kể câu chuyện của chính mình qua tà áo dài. Chính sự công tâm ấy đã góp phần tìm ra gương mặt xuất sắc nhất của mùa thi, trong đó thí sinh Lê Thanh Thủy (Thái Nguyên) nhận được số điểm cao nhất từ chị.

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025 - Ảnh 2.

Trong phần thi ứng xử – điểm nhấn mang đậm màu sắc văn hóa – Đậu Hằng Nga là người đặt câu hỏi cho thí sinh: "Xúc tiến thương mại có ý nghĩa như thế nào đối với địa phương, nếu là hoa hậu bạn sẽ đóng góp gì?" Từ sự tự tin, hiểu biết và khả năng truyền tải thông điệp, thí sinh số báo danh 828 Phạm Thị Thu Mai đến từ Hà Nội đã trả lời thuyết phục Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga và xuất sắc đạt danh hiệu Á hậu 2 - Hoa hậu áo dài Bản sắc Việt

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025 - Ảnh 3.

Lan tỏa giá trị nhân văn qua hoạt động đấu giá áo dài

Một điểm nhấn giàu tính văn hóa – cộng đồng trong đêm chung kết chính là hoạt động đấu giá áo dài độc bản của NTK Cao Phương Lan. Đậu Hằng Nga là một trong hai người được BTC lựa chọn khoác lên mình thiết kế đặc biệt này trong màn trình diễn gây quỹ thiện nguyện.

Chiếc áo dài mà chị diện đã được đấu giá thành công với mức 10 triệu đồng, thuộc về doanh nhân Lê Tuyết. Toàn bộ kinh phí từ hai mẫu áo dài độc bản sẽ được gửi tới gia đình một liệt sĩ tại Đắk Lắk. Đây không chỉ là nghĩa cử của nhà thiết kế và BTC, mà còn là tâm nguyện của chính Hoa hậu Đậu Hằng Nga trong hành trình lan tỏa tinh thần "lá lành đùm lá rách".

Vinh danh vì những đóng góp cho di sản văn hóa

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025 - Ảnh 4.

Góp phần vào thành công chung của chuỗi hoạt động, Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga vừa được Trung tâm Nghiên cứu Lịch sử và Bảo tồn Di sản Văn hóa Quốc gia (Viện Nghiên cứu Văn hóa và Phát triển) trao bằng khen vì những đóng góp thiết thực trong chương trình giao lưu thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tại Đền Quan Hoàng Mười (Hà Tĩnh). Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực bền bỉ của chị trong hành trình gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt.

P.Nguyễn

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Dàn thí sinh Miss Charm mê đắm khi thưởng thức hải sản cao cấp tại nhà hàng Gold Fish

Dàn thí sinh Miss Charm mê đắm khi thưởng thức hải sản cao cấp tại nhà hàng Gold Fish

Chuyện của Sao 15:10

Nhà hàng Gold Fish tọa lạc tại 66 đường số 8, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM (Quận 7 cũ) giới thiệu buổi tiệc đặc biệt với chủ đề "Người đẹp và Biển cả".

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Ca sĩ Thạch Dũng: Lan tỏa yêu thương qua hành trình nghệ thuật và thiện nguyện

Chuyện của Sao 13:51

Sau 8 tháng đăng quang giải Nhất cuộc thi “Tình ca Việt Nam 2025”, ca sĩ Thạch Dũng khẳng định là một nghệ sĩ giàu nhiệt huyết, luôn hết mình vì cộng đồng.

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Đức Tài: Thầy giáo hiệu trưởng đăng quang Quán quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 12:53

Vừa qua, đêm chung kết cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” mùa 2 – năm 2025 đã khép lại với chiến thắng thuyết phục thuộc về thí sinh Đức Tài.

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Ca sĩ Ngọc Hân nói về “khoảng lặng” trong hôn nhân

Chuyện của Sao 10:22

Gặp ca sĩ Ngọc Hân tại một quán cà phê ở Gò Vấp, nữ ca sĩ chia sẻ về “khoảng lặng” trong hôn nhân.

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Tấn Tài đạt Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:56

Vượt qua nhiều thí sinh sáng giá tại mùa 2 cuộc thi “Tìm Kiếm Ngôi Sao Nhạc Việt” 2025, Tấn Tài xuất sắc giành danh hiệu Á quân 1.

Giải thưởng Ca sĩ Triển vọng là bước đệm đưa Hoàng Nhựt đến ca hát chuyên nghiệp

Giải thưởng Ca sĩ Triển vọng là bước đệm đưa Hoàng Nhựt đến ca hát chuyên nghiệp

Chuyện của Sao 18:05

Giọng ca nội lực, sở hữu ngoại hình đẹp, Hoàng Nhựt xứng đáng với giải thưởng “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:04

Đem chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, Á hoàng doanh nhân Đặng Ánh Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời VIP và trao giải cho các thí sinh.

Phụ nữ

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Khoẻ - Đẹp 07:28

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

TÁM

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Khoẻ - Đẹp 07:28

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Điểm đến 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Khoẻ - Đẹp 15:16

Ngôi nhà LEGO mang mọi người lại gần nhau hơn trong ánh đèn giáng sinh - nơi yêu thương trở thành món quà ý nghĩa nhất

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Điểm đến 15:14

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

KINGBEE – Tinh hoa Mật ong Việt dẫn đầu với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên

KINGBEE – Tinh hoa Mật ong Việt dẫn đầu với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên

Tiêu dùng thông minh 10:01

KINGBEE nổi lên như một trong những thương hiệu mật ong uy tín hàng đầu Việt Nam.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Tiêu dùng thông minh 18:26

Ngày 8-12, Chống Lừa Đảo (Chống Lừa Đảo) chính thức công bố ra mắt công cụ Chatbot AI tích hợp ngay trên nền tảng Zalo.

Panasonic dẫn dắt phân khúc tủ lạnh nhiều cánh

Panasonic dẫn dắt phân khúc tủ lạnh nhiều cánh

Tiêu dùng thông minh 16:10

Panasonic Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc tủ lạnh nhiều cánh khi giới thiệu bộ sưu tập hơn 25 mẫu mới tại sự kiện Experience Hub.

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Bản lĩnh sống 15:44

Chubb Life Việt Nam lan tỏa yêu thương từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

Nhiều kỹ thuật mới, an toàn trong phẫu thuật khúc xạ

Nhiều kỹ thuật mới, an toàn trong phẫu thuật khúc xạ

Khoẻ - Đẹp 10:08

Hội thảo quốc tế "Tối ưu hóa kết quả và mở rộng chỉ định điều trị trong phẫu thuật khúc xạ" được tổ chức ngày 6-12.

Dàn thí sinh Miss Charm mê đắm khi thưởng thức hải sản cao cấp tại nhà hàng Gold Fish

Dàn thí sinh Miss Charm mê đắm khi thưởng thức hải sản cao cấp tại nhà hàng Gold Fish

Chuyện của Sao 15:10

Nhà hàng Gold Fish tọa lạc tại 66 đường số 8, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM (Quận 7 cũ) giới thiệu buổi tiệc đặc biệt với chủ đề "Người đẹp và Biển cả".

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.