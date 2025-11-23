Giải thưởng Ca sĩ Triển vọng là bước đệm đưa Hoàng Nhựt đến ca hát chuyên nghiệp

Anh chia sẻ về kế hoạch cũng như con đường nghệ thuật sau khi rời đấu trường âm nhạc này.

PV: Sau khi đoạt giải Ca sĩ Triển vọng tại cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025, kế hoạch sắp tới của bạn là gì? Bạn có định hướng theo con đường ca hát chuyên nghiệp không?

Ca sĩ Hoàng Nhựt: Sau giải thưởng Ca sĩ Triển vọng tại Ngôi Sao Nhạc Việt, Nhựt muốn dành nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân một cách bài bản và nghiêm túc. Trước hết, Nhựt sẽ tập trung trau dồi kỹ thuật thanh nhạc, rèn luyện sự ổn định của quãng giọng nam cao cũng như khả năng kiểm soát cảm xúc khi thể hiện những ca khúc ballad – dòng nhạc mà Nhựt xem là thế mạnh.

Bên cạnh đó, Nhựt dự định tham gia thêm các sân khấu acoustic, các hoạt động âm nhạc cộng đồng và những chương trình biểu diễn phù hợp để hoàn thiện phong cách trình diễn và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Song song với việc biểu diễn, Nhựt cũng muốn thử sức với những sản phẩm âm nhạc nhỏ như các bản cover, bản thu phòng thu… nhằm bước đầu tạo dấu ấn cá nhân và kết nối gần hơn với khán giả.

Về định hướng lâu dài, Nhựt thật sự nghiêm túc theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Nhựt hiểu đây là hành trình nhiều thử thách, nhưng âm nhạc là đam mê và là con đường mà Nhựt luôn mong muốn được cống hiến. Nhựt tin rằng với sự kiên trì, tinh thần cầu tiến và tình yêu dành cho âm nhạc, Nhựt sẽ từng bước khẳng định được bản thân trong tương lai".

- Ai là người có ảnh hưởng với bạn trên con đường nghệ thuật? Bạn thần tượng nghệ sĩ, ca sĩ nào nhất?

- Người ảnh hưởng lớn nhất đến mình chính là gia đình. Gia đình là nơi đầu tiên lắng nghe mình hát, là nơi khuyến khích mình dám bước lên những sân khấu đầu tiên. Từ cách mình cảm nhận âm nhạc đến cách mình đứng trên sân khấu, tất cả đều được nuôi dưỡng từ những lời động viên, sự tin tưởng và tình yêu của họ.

Về nghệ sĩ mà mình thần tượng nhất, đó là Sơn Tùng M-TP. Điều mình ngưỡng mộ ở anh không chỉ là tài năng, mà là tinh thần làm nghề cực kỳ nghiêm túc, sự sáng tạo không ngừng và khả năng tạo ra dấu ấn riêng biệt trong âm nhạc. Chính tinh thần tích cực và thái độ không ngừng vươn lên của anh là động lực để mình tiếp tục phát triển mỗi ngày.