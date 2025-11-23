Giải thưởng Ca sĩ Triển vọng là bước đệm đưa Hoàng Nhựt đến ca hát chuyên nghiệp

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:04

Đem chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, Á hoàng doanh nhân Đặng Ánh Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời VIP và trao giải cho các thí sinh.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Bản lĩnh sống 09:55

Hành trình của Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và lòng nhân ái.

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Tiêu dùng thông minh 09:40

Grab Việt Nam vừa thông báo mở rộng phục vụ tập người dùng trong độ tuổi teen từ 13-17 tuổi.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Điểm đến 12:18

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

Khoẻ - Đẹp 11:16

AstraZeneca Việt Nam được Anphabe vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, giữ vị trí top 4 toàn ngành dược/ thiết bị y tế/ chăm sóc sức khỏe.

Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Tiêu dùng thông minh 11:10

Từ Nhật Bản đến Thái Lan rồi sang New Zealand, bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Nhất Hương Group đang được rất nhiều người Việt lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Hội nghị quốc tế M&A y tế 2025: cơ hội đầu tư mở rộng

Hội nghị quốc tế M&A y tế 2025: cơ hội đầu tư mở rộng

Khoẻ - Đẹp 09:51

Sự kiện quy tụ hơn 150 chuyên gia và nhà đầu tư nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển mới cho ngành y tế Việt Nam.

Vietnam Airlines “kể chuyện bằng hương sen” với hệ sinh thái mùi hương Nhã

Vietnam Airlines “kể chuyện bằng hương sen” với hệ sinh thái mùi hương Nhã

Tiêu dùng thông minh 09:49

Vietnam Airlines vừa chính thức hoàn thiện và giới thiệu hệ sinh thái mùi hương thương hiệu “Nhã” (LotuScent).

Thương hiệu Mỹ phẩm & Home Relax Priméd’Or khai trương showroom tại Đội Cấn, Hà Nội

Thương hiệu Mỹ phẩm & Home Relax Priméd’Or khai trương showroom tại Đội Cấn, Hà Nội

Khoẻ - Đẹp 09:48

Priméd’Or khai trương showroom tại Hà Nội, giới thiệu sản phẩm “Đẹp và Thơm” làm từ thành phần thiên nhiên, hướng tới trở thành thương hiệu quà tặng tinh túy.

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 16:46

Đêm chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 được Truyền hình trực tiếp trên HTV đã khép lại với nhiều cảm xúc và bất ngờ.

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 12:08

Khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, Phúc Lộc Thọ Honey nổi lên như một thương hiệu mật ong chủ lực trên thị trường Việt Nam.

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam

DADA Wine: Nhà nhập khẩu vang ý số 1 Việt Nam

Tiêu dùng thông minh 12:07

DADA Wine chọn cho mình hướng đi riêng: Tập trung nhậu khẩu chuyên biệt vào rượu vang Ý, đến từ những nhà nghề truyền thống uy tín chất lượng lâu đời tại Ý.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao giải tại Chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao giải tại Chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 13:08

Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 diễn ra thành công tại TP. Hồ Chí Minh, khép lại hành trình tìm kiếm những giọng ca mới đầy ấn tượng.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth

Điểm đến 08:44

EVA Air mở đường bay mới Việt Nam - Dallas–Fort Worth (quá cảnh tại Đài Bắc). Dự kiến tăng khai thác đường bay này lên 5 chuyến mỗi tuần từ ngày 18-11.

Nestlé Việt Nam tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Nestlé Việt Nam tặng phòng máy tính giúp học sinh tiếp cận công nghệ

Tiêu dùng thông minh 21:56

Nestlé Việt Nam khởi động Chương trình Giáo dục dinh dưỡng hợp lý, tang cường vận động và lối sống tích cực dành cho học sinh tiểu học năm học 2025–2026.

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn tin cậy của người yêu nhiếp ảnh

DSLR Đà Nẵng – Đại lý chính hãng Canon, lựa chọn tin cậy của người yêu nhiếp ảnh

Tiêu dùng thông minh 20:40

DSLR Đà Nẵng tự hào là đại lý ủy quyền chính thức của Canon Việt Nam, chuyên phân phối các sản phẩm máy ảnh, ống kính và phụ kiện Canon chính hãng 100%.

Giải pháp bảo vệ trẻ em trước phế cầu khuẩn

Giải pháp bảo vệ trẻ em trước phế cầu khuẩn

Khoẻ - Đẹp 19:56

Chuyên gia nhấn mạnh phòng ngừa chủ động là chiến lược trọng tâm, phù hợp định hướng “chữa bệnh sang phòng bệnh” của ngành y tế.

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Giới thiệu chuỗi Talkshow "Nước Đức, người trẻ và di sản”

Điểm đến 14:53

Trong dòng chảy toàn cầu hóa ngày nay, hiểu người khác cũng là một cách để hiểu chính mình.

Giải thưởng Ca sĩ Triển vọng là bước đệm đưa Hoàng Nhựt đến ca hát chuyên nghiệp

23 tháng 11, 2025 | 18:05

Giọng ca nội lực, sở hữu ngoại hình đẹp, Hoàng Nhựt xứng đáng với giải thưởng “Ca sĩ triển vọng” tại cuộc thi Ngôi sao nhạc Việt 2025.

Anh chia sẻ về kế hoạch cũng như con đường nghệ thuật sau khi rời đấu trường âm nhạc này.

Ca sĩ Hoàng Nhựt: Giải thưởng Ca sĩ Triển Vọng là bước đệm theo con đường ca hát chuyên nghiệp. - Ảnh 1.

PV: Sau khi đoạt giải Ca sĩ Triển vọng tại cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025, kế hoạch sắp tới của bạn là gì? Bạn có định hướng theo con đường ca hát chuyên nghiệp không?

Ca sĩ Hoàng NhựtSau giải thưởng Ca sĩ Triển vọng tại Ngôi Sao Nhạc Việt, Nhựt muốn dành nhiều thời gian hơn để phát triển bản thân một cách bài bản và nghiêm túc. Trước hết, Nhựt sẽ tập trung trau dồi kỹ thuật thanh nhạc, rèn luyện sự ổn định của quãng giọng nam cao cũng như khả năng kiểm soát cảm xúc khi thể hiện những ca khúc ballad – dòng nhạc mà Nhựt xem là thế mạnh.

Ca sĩ Hoàng Nhựt: Giải thưởng Ca sĩ Triển Vọng là bước đệm theo con đường ca hát chuyên nghiệp. - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Nhựt dự định tham gia thêm các sân khấu acoustic, các hoạt động âm nhạc cộng đồng và những chương trình biểu diễn phù hợp để hoàn thiện phong cách trình diễn và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Song song với việc biểu diễn, Nhựt cũng muốn thử sức với những sản phẩm âm nhạc nhỏ như các bản cover, bản thu phòng thu… nhằm bước đầu tạo dấu ấn cá nhân và kết nối gần hơn với khán giả.

Ca sĩ Hoàng Nhựt: Giải thưởng Ca sĩ Triển Vọng là bước đệm theo con đường ca hát chuyên nghiệp. - Ảnh 3.

Về định hướng lâu dài, Nhựt thật sự nghiêm túc theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp. Nhựt hiểu đây là hành trình nhiều thử thách, nhưng âm nhạc là đam mê và là con đường mà Nhựt luôn mong muốn được cống hiến. Nhựt tin rằng với sự kiên trì, tinh thần cầu tiến và tình yêu dành cho âm nhạc, Nhựt sẽ từng bước khẳng định được bản thân trong tương lai".

- Ai là người có ảnh hưởng với bạn trên con đường nghệ thuật? Bạn thần tượng nghệ sĩ, ca sĩ nào nhất?

- Người ảnh hưởng lớn nhất đến mình chính là gia đình. Gia đình là nơi đầu tiên lắng nghe mình hát, là nơi khuyến khích mình dám bước lên những sân khấu đầu tiên. Từ cách mình cảm nhận âm nhạc đến cách mình đứng trên sân khấu, tất cả đều được nuôi dưỡng từ những lời động viên, sự tin tưởng và tình yêu của họ.

Ca sĩ Hoàng Nhựt: Giải thưởng Ca sĩ Triển Vọng là bước đệm theo con đường ca hát chuyên nghiệp. - Ảnh 4.

Về nghệ sĩ mà mình thần tượng nhất, đó là Sơn Tùng M-TP. Điều mình ngưỡng mộ ở anh không chỉ là tài năng, mà là tinh thần làm nghề cực kỳ nghiêm túc, sự sáng tạo không ngừng và khả năng tạo ra dấu ấn riêng biệt trong âm nhạc. Chính tinh thần tích cực và thái độ không ngừng vươn lên của anh là động lực để mình tiếp tục phát triển mỗi ngày.

Việt Quang

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:04

Đem chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, Á hoàng doanh nhân Đặng Ánh Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời VIP và trao giải cho các thí sinh.

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 16:46

Đêm chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 được Truyền hình trực tiếp trên HTV đã khép lại với nhiều cảm xúc và bất ngờ.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao giải tại Chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao giải tại Chung kết Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 13:08

Đêm chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 diễn ra thành công tại TP. Hồ Chí Minh, khép lại hành trình tìm kiếm những giọng ca mới đầy ấn tượng.

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Phi Thanh Vân khoe "Thiên thần nhí " Kim Sơn Ca

Chuyện của Sao 22:00

Tiến sĩ – nghệ sĩ - Nhà sản xuất Phi Thanh Vân mới đây gây sự chú ý khi khoe loạt hình ảnh rạng rỡ của bé Kim Sơn Ca.

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

BST "Khí hiện sinh" của NTK Quỳnh Paris trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Chuyện của Sao 14:12

TS-NTK Quỳnh Paris mang đến Vietnam Heritage Áo Dài Fest và Vietnam ICON Fashion Tour BST "Khí hiện sinh", trở thành biểu tượng tiên phong trong thời trang

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa: Ủng hộ ca sĩ khiếm thị Bích Phương

Chuyện của Sao 11:13

Đêm nhạc "Người mang tâm sự" do Nữ hoàng Nhân ái Phạm Kim Thoa cùng đạo diễn-ca sĩ Thái Hoàng tổ chức, nhằm tiếp thêm nghị lực cho ca sĩ khiếm thị Bích Phương.

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Á quân Tân Nguyễn gây xúc động trong đêm nhạc “Người mang tâm sự”

Chuyện của Sao 20:55

Tối qua, tại phim trường Kim Thế Hoàng, khán giả đã có một đêm nhạc đầy cảm xúc với chương trình “Người mang tâm sự”.

Phụ nữ

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:04

Đem chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, Á hoàng doanh nhân Đặng Ánh Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời VIP và trao giải cho các thí sinh.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Bản lĩnh sống 09:55

Hành trình của Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và lòng nhân ái.

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Tiêu dùng thông minh 09:40

Grab Việt Nam vừa thông báo mở rộng phục vụ tập người dùng trong độ tuổi teen từ 13-17 tuổi.

TÁM

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 18:04

Đem chung kết xếp hạng cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt 2025, Á hoàng doanh nhân Đặng Ánh Tuyết xuất hiện với vai trò khách mời VIP và trao giải cho các thí sinh.

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Cựu giáo viên âm nhạc và dấu ấn nữ doanh nhân toàn cầu Kim Hồng

Bản lĩnh sống 09:55

Hành trình của Tiến sĩ - Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng là câu chuyện truyền cảm hứng về nghị lực và lòng nhân ái.

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Grab lần đầu tiên thử nghiệm phục vụ người dùng tuổi teen

Tiêu dùng thông minh 09:40

Grab Việt Nam vừa thông báo mở rộng phục vụ tập người dùng trong độ tuổi teen từ 13-17 tuổi.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Gu Vietnam đồng hành cùng cuộc thi Manhunt Vietnam 2025.

Điểm đến 12:18

Gu Vietnam được lựa chọn là đơn vị đồng hành truyền thông xuyên suốt cuộc thi Manhunt Vietnam.

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

AstraZeneca Việt Nam được vinh danh trong “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

Khoẻ - Đẹp 11:16

AstraZeneca Việt Nam được Anphabe vinh danh “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”, giữ vị trí top 4 toàn ngành dược/ thiết bị y tế/ chăm sóc sức khỏe.

Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Người Việt chọn Sun Guzto làm quà cho bạn bè

Tiêu dùng thông minh 11:10

Từ Nhật Bản đến Thái Lan rồi sang New Zealand, bánh cookie hạnh nhân Sun Guzto của Nhất Hương Group đang được rất nhiều người Việt lan tỏa tới bạn bè quốc tế.

Hội nghị quốc tế M&A y tế 2025: cơ hội đầu tư mở rộng

Hội nghị quốc tế M&A y tế 2025: cơ hội đầu tư mở rộng

Khoẻ - Đẹp 09:51

Sự kiện quy tụ hơn 150 chuyên gia và nhà đầu tư nhằm tìm kiếm cơ hội phát triển mới cho ngành y tế Việt Nam.

Vietnam Airlines “kể chuyện bằng hương sen” với hệ sinh thái mùi hương Nhã

Vietnam Airlines “kể chuyện bằng hương sen” với hệ sinh thái mùi hương Nhã

Tiêu dùng thông minh 09:49

Vietnam Airlines vừa chính thức hoàn thiện và giới thiệu hệ sinh thái mùi hương thương hiệu “Nhã” (LotuScent).

Thương hiệu Mỹ phẩm & Home Relax Priméd’Or khai trương showroom tại Đội Cấn, Hà Nội

Thương hiệu Mỹ phẩm & Home Relax Priméd’Or khai trương showroom tại Đội Cấn, Hà Nội

Khoẻ - Đẹp 09:48

Priméd’Or khai trương showroom tại Hà Nội, giới thiệu sản phẩm “Đẹp và Thơm” làm từ thành phần thiên nhiên, hướng tới trở thành thương hiệu quà tặng tinh túy.

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Quang Toàn bất ngờ đăng quang Á quân Ngôi Sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 16:46

Đêm chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 được Truyền hình trực tiếp trên HTV đã khép lại với nhiều cảm xúc và bất ngờ.

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Phúc Lộc Thọ Honey: Nâng tầm giá trị mật ong - chuẩn hóa chất lượng sản phẩm

Tiêu dùng thông minh 12:08

Khi người tiêu dùng ưu tiên sản phẩm tự nhiên, có nguồn gốc rõ ràng, Phúc Lộc Thọ Honey nổi lên như một thương hiệu mật ong chủ lực trên thị trường Việt Nam.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.