Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Điểm đến 10:34

Vòng chung kết cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tại KIM Center (Đồng Nai), thu hút hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Chuyện của Sao 14:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

Bản lĩnh sống 14:25

Nguyễn Văn Bình, chủ kênh Văn Bình Channel (@vanbinhchannel.official) trên TikTok, gọi kỹ năng quan trọng nhất của người dùng bằng một chữ rất đời: Biết dừng.

Khoẻ - Đẹp 08:29

Ngày 29-12, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

Chuyện của Sao 16:01

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên quyết định gác lại công việc dày đặc ở Mỹ để bay nửa vòng trái đất về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc.

Điểm đến 13:42

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, công ty bảo lãnh đóng cửa không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư.

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Điểm đến 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Khoẻ - Đẹp 15:27

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

Chuyện của Sao 11:55

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Điểm đến 12:56

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Khoẻ - Đẹp 18:13

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

Khoẻ - Đẹp 08:42

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Khoẻ - Đẹp 16:58

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Chuyện của Sao 15:57

Ca sĩ Quang Toàn khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng, trở thành cái tên quen thuộc, được đơn vị tổ chức tin tưởng mời biểu diễn trên khắp cả nước.

Khoẻ - Đẹp 13:53

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

Điểm đến 13:51

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

3 tháng 1, 2026 | 10:36

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ Huy Lộc giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt.

Từ giải thưởng đạt được vào cuối năm 2024 đến những hoạt động nghệ thuật sôi nổi xuyên suốt năm 2025, Huy Lộc có thể tự hào nhìn lại một năm lao động nghiêm túc, bền bỉ và đầy cảm xúc, từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân trong lòng công chúng.

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa. - Ảnh 1.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Huy Lộc trong năm qua chính là việc phát hành MV ca nhạc về quê hương xứ Huế. Không chọn lối kể chuyện cầu kỳ, nam ca sĩ đưa khán giả trở về với những hình ảnh rất đỗi thân thương của cố đô: dòng sông Hương thơ mộng, Trường Quốc Học Huế cổ kính hay khu chợ Đông Ba đậm chất đời sống. Việc trực tiếp thực hiện MV tại các địa danh nổi tiếng đã giúp sản phẩm âm nhạc của Huy Lộc nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả, đặc biệt là những người con xa quê và những ai yêu Huế.

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa. - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, Huy Lộc còn là ca sĩ hát chính thường xuyên trong các chương trình thuộc chuỗi "Tình ca Cozys" một sân chơi âm nhạc định kỳ do các ca sĩ, nghệ sĩ cùng chung ý tưởng và đam mê thực hiện. Không gian âm nhạc ấm cúng, giàu cảm xúc đã giúp Huy Lộc có cơ hội rèn luyện bản lĩnh sân khấu, đồng thời đến gần hơn với khán giả yêu dòng nhạc trữ tình, bolero. Chương trình "Tình khúc vượt thời gian" hoặc chương trình nghệ thuật cộng đồng "Thương lắm miền Trung"… ủng hộ bà con vùng bão lũ, nơi anh sinh ra…

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa. - Ảnh 3.

Trong năm 2025, nam ca sĩ cũng tích cực tham gia biểu diễn tại nhiều phòng trà, sự kiện âm nhạc và các chương trình nghệ thuật lớn nhỏ. Đặc biệt, anh được đồng nghiệp tin tưởng mời góp mặt trong nhiều sự kiện quan trọng của những nghệ sĩ cùng bước ra từ cuộc thi âm nhạc, như buổi ra mắt MV Giặt áo bên sông của ca sĩ An Lê, lễ ra mắt 35 MV của Á quân Tân Nguyễn… Những lần xuất hiện này không chỉ thể hiện sự gắn kết giữa các nghệ sĩ trẻ mà còn cho thấy sự ghi nhận dành cho Huy Lộc trong giới chuyên môn.

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa. - Ảnh 4.

Đáng chú ý, năm 2025 còn được xem là một năm cống hiến vì cộng đồng của ca sĩ Huy Lộc. Anh tích cực tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình thiện nguyện, phục vụ khán giả tại các vùng sâu, vùng xa, những địa điểm còn nhiều khó khăn. Với Huy Lộc, việc mang lời ca tiếng hát đến với bà con không chỉ là trách nhiệm của người nghệ sĩ mà còn là niềm hạnh phúc, là động lực để anh tiếp tục gắn bó với con đường đã chọn.

P.Nguyễn

