Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Từ giải thưởng đạt được vào cuối năm 2024 đến những hoạt động nghệ thuật sôi nổi xuyên suốt năm 2025, Huy Lộc có thể tự hào nhìn lại một năm lao động nghiêm túc, bền bỉ và đầy cảm xúc, từng bước khẳng định dấu ấn cá nhân trong lòng công chúng.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của Huy Lộc trong năm qua chính là việc phát hành MV ca nhạc về quê hương xứ Huế. Không chọn lối kể chuyện cầu kỳ, nam ca sĩ đưa khán giả trở về với những hình ảnh rất đỗi thân thương của cố đô: dòng sông Hương thơ mộng, Trường Quốc Học Huế cổ kính hay khu chợ Đông Ba đậm chất đời sống. Việc trực tiếp thực hiện MV tại các địa danh nổi tiếng đã giúp sản phẩm âm nhạc của Huy Lộc nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả, đặc biệt là những người con xa quê và những ai yêu Huế.

Bên cạnh đó, Huy Lộc còn là ca sĩ hát chính thường xuyên trong các chương trình thuộc chuỗi "Tình ca Cozys" một sân chơi âm nhạc định kỳ do các ca sĩ, nghệ sĩ cùng chung ý tưởng và đam mê thực hiện. Không gian âm nhạc ấm cúng, giàu cảm xúc đã giúp Huy Lộc có cơ hội rèn luyện bản lĩnh sân khấu, đồng thời đến gần hơn với khán giả yêu dòng nhạc trữ tình, bolero. Chương trình "Tình khúc vượt thời gian" hoặc chương trình nghệ thuật cộng đồng "Thương lắm miền Trung"… ủng hộ bà con vùng bão lũ, nơi anh sinh ra…

Trong năm 2025, nam ca sĩ cũng tích cực tham gia biểu diễn tại nhiều phòng trà, sự kiện âm nhạc và các chương trình nghệ thuật lớn nhỏ. Đặc biệt, anh được đồng nghiệp tin tưởng mời góp mặt trong nhiều sự kiện quan trọng của những nghệ sĩ cùng bước ra từ cuộc thi âm nhạc, như buổi ra mắt MV Giặt áo bên sông của ca sĩ An Lê, lễ ra mắt 35 MV của Á quân Tân Nguyễn… Những lần xuất hiện này không chỉ thể hiện sự gắn kết giữa các nghệ sĩ trẻ mà còn cho thấy sự ghi nhận dành cho Huy Lộc trong giới chuyên môn.

Đáng chú ý, năm 2025 còn được xem là một năm cống hiến vì cộng đồng của ca sĩ Huy Lộc. Anh tích cực tham gia biểu diễn trong nhiều chương trình thiện nguyện, phục vụ khán giả tại các vùng sâu, vùng xa, những địa điểm còn nhiều khó khăn. Với Huy Lộc, việc mang lời ca tiếng hát đến với bà con không chỉ là trách nhiệm của người nghệ sĩ mà còn là niềm hạnh phúc, là động lực để anh tiếp tục gắn bó với con đường đã chọn.