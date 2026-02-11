Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Trong không khí rộn ràng sắc xuân, chuyến thiện nguyện của Hoa hậu Đậu Hằng Nga đã mang đến niềm vui, sự ấm áp và động viên tinh thần to lớn cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Tại đây, Hoa hậu Nhân ái đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện, giao lưu cùng các em trong không gian thân tình, gần gũi và đậm đà không khí Tết cổ truyền.

Nhân dịp này, Hoa hậu Đậu Hằng Nga đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực như bánh, kẹo, mứt Tết cùng các vật dụng sinh hoạt hằng ngày, góp phần hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt trong môi trường giáo dục hòa nhập đầy yêu thương.

Chia sẻ tại chương trình, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xúc động cho biết:"Tôi rất vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên có dịp đến thăm các em. Nhìn những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên của các con, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tôi mong mình sẽ có thêm nhiều sức khỏe, nhiều điều kiện hơn nữa để quay lại, tiếp tục đồng hành và giúp đỡ các em. Hy vọng các con sẽ nhận được thêm nhiều sự quan tâm, yêu thương từ các mạnh thường quân để có một cái Tết thật ấm áp, đủ đầy và hạnh phúc".

Được biết, Hoa hậu Đậu Hằng Nga vừa được Hội Nữ trí thức Việt Nam và Tạp chí Phụ Nữ Mới vinh danh là "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025". Danh hiệu này là sự ghi nhận cho những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của cô trong các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần nhân ái và tình yêu thương đến cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chuyến thăm và trao quà Tết tại Trung tâm Hoa Xuyến Chi một lần nữa khẳng định hình ảnh đẹp của Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga, không chỉ tỏa sáng bởi nhan sắc mà còn bởi trái tim giàu lòng yêu thương và trách nhiệm với xã hội.