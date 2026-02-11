Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

Phiên Chợ Xuân 2026: Đa sắc màu văn hóa – Gắn kết cộng đồng – Lan tỏa nghĩa tình xuân

Điểm đến 19:52

Phiên Chợ Xuân 2026 – sự kiện thường niên lần thứ 8 – được tổ chức tại khu dân cư phường Thạnh Mỹ Tây (Vinhomes Central Park) trong các ngày 6, 7 và 8-2

Món ngon ngày Tết: Thịt kho trứng, mứt dừa non, củ kiệu giấm đường...

Video 17:32

Ngày Tết không thể thiếu những món ngon truyền thống của dân tộc. Mời các bạn học cách thực hiện vài món được chia sẻ trên youtube của các đầu bếp Việt.

Top 3 nơi "trẻ hóa môi" uy tín tại TPHCM

Khoẻ - Đẹp 15:08

Môi thâm, nhiều nếp nhăn là tình trạng môi chuyển sang màu sẫm (nâu, tím, xám), xuất hiện các rãnh nhỏ khiến môi khô, kém mịn màng.

3 mẫu thời trang trẻ để chị em du xuân tại Thảo Susi Store

Khoẻ - Đẹp 13:40

Thảo Susi Store – thương hiệu thời trang nữ nội địa-gợi ý trang phục Tết theo hướng trẻ trung, linh hoạt, phù hợp với nhiều độ tuổi…

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn lì xì bệnh nhi Bệnh viện Nhi Đồng 2

Điểm đến 08:46

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương - lì xì cho bệnh nhi, y bác sĩ, nhân viên Khoa Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2.

MM Mega Market mang Tết ấm đến hơn 2.000 hoàn cảnh khó khăn

Khoẻ - Đẹp 18:41

MM Mega Market Việt Nam đã triển khai chương trình tặng quà Tết cho cộng đồng trên quy mô toàn quốc.

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt 100 bài hát về xuân và giai điệu cuộc sống

Chuyện của Sao 11:15

Nhạc sĩ Vũ Hữu Chiến ra mắt dự án âm nhạc "Hành trình cảm xúc" với 100 ca khúc sáng tác mới, chủ đề về "Xuân và Giai điệu cuộc sống" từ ngày 8 đến 18-2.

Tổ chức "Trao xuân yêu thương năm 2026" cho trẻ em nghèo nhân Tết Bính Ngọ

Điểm đến 09:13

Chương trình "Trao xuân yêu thương 2026" có nhiều hoạt động ý nghĩa cho trẻ em nghèo, mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TPHCM.

Tái hiện Tết quê xưa qua lễ hội "Ngày Tết quê em"

Điểm đến 17:08

Lễ hội Tết 2026 – "Ngày Tết quê em" sẽ diễn ra từ ngày 6 đến 8-2 tại Nhà Thiếu Nhi TPHCM.

Trần Ngọc Bảo Anh xuất sắc đạt Quán quân "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8"

Chuyện của Sao 22:19

Chung kết cuộc thi "Tìm kiếm tài năng MC nhí mùa 8" đã diễn ra bùng nổ, ghi dấu ấn về một sân chơi kỹ năng sống chuyên nghiệp, quy mô và giàu tính nhân văn.

Bác sĩ khoe sắc áo dài tại Đường hoa bệnh viện

Điểm đến 21:01

Khuôn viên Bệnh viện Chợ Rẫy trở nên rực rỡ khi Đường hoa Xuân được đưa vào khai thác, tạo nên một không gian đậm sắc Tết ngay giữa lòng bệnh viện.

VNP MEDIA triển khai dịch vụ dán quảng cáo trên taxi công nghệ

Tiêu dùng thông minh 18:08

Không chỉ là phương tiện di chuyển, taxi công nghệ còn là kênh quảng cáo mới, giúp doanh nghiệp tiếp cận khách hàng theo cách linh hoạt và tự nhiên.

Giải mã Hydrogen: Phân tử nhỏ, mang lại thay đổi to lớn cho cơ thể

Khoẻ - Đẹp 17:06

Dù là nguyên tố phổ biến, nhỏ bé trong vũ trụ, Hydrogen đã tạo nên cuộc cách mạng: chăm sóc sức khỏe chủ động và y học dự phòng.

Ca sĩ, Hoa hậu Vũ Ngọc Trân: Hành trình rực rỡ trong hoạt động nghệ thuật

Chuyện của Sao 09:35

Sinh ra và lớn lên tại tỉnh An Giang, Vũ Ngọc Trân ghi dấu ấn trong lòng công chúng bởi vẻ đẹp khả ái, nụ cười tỏa nắng cùng phong thái thân thiện, cuốn hút.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật và Truyền thông miền Nam gặp mặt đầu xuân

Điểm đến 19:10

TS Phi Thanh Vân tổ chức thành công chương trình "Gặp mặt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và các nhân vật tiêu biểu đầu Xuân 2026".

Ca sĩ Tâm Minhon ra mắt sáng tác mới mừng xuân

Chuyện của Sao 12:52

Nhân dịp đầu năm mới, ca sĩ Tâm Minhon giới thiệu nhạc phẩm mới "Bài ca phường Bến Thành", ca ngợi vẻ đẹp của TPHCM nói chung và phường Bến Thành nói riêng.

Mastercard và Shopee Việt Nam công bố hợp tác chiến lược

Tiêu dùng thông minh 12:50

Mastercard và Shopee Việt Nam hôm nay công bố hợp tác chiến lược kéo dài 5 năm, khởi đầu bằng việc ra mắt thẻ VPBank S Rewards Mastercard.

Những bệnh lý mắt thường gặp vào mùa Tết

Khoẻ - Đẹp 09:46

Những bệnh lý về mắt như viêm kết mạc, khô mắt, viêm bờ mi, lẹo mắt hay những chấn thương mắt… gia tăng đáng kể vào dịp Tết.

Grab đồng hành cùng đối tác và người dùng đón trọn Tết Việt

Tiêu dùng thông minh 21:10

Ngày 2-2, Grab Việt Nam triển khai loạt chương trình ưu đãi hấp dẫn Tết Bính Ngọ dành cho người dùng và nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho đối tác tài xế cả nước.

Nữ bác sĩ và hy vọng "số hóa" thực đơn cho người bệnh

Khoẻ - Đẹp 14:39

Mỗi buổi sáng, tại phòng khám tim mạch, BS CKII Bùi Cao Mỹ Ái thăm khám từ 60 -70 ca bệnh. Như vậy, mỗi ca chỉ có 5 phút để vừa thăm khám, vừa được tư vấn.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang

11 tháng 2, 2026 | 17:31

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga đã trao quà Tết cho các em nhỏ khuyết tật, tự kỷ tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Giáo dục Hòa nhập Hoa Xuyến Chi (Bắc Giang).

Trong không khí rộn ràng sắc xuân, chuyến thiện nguyện của Hoa hậu Đậu Hằng Nga đã mang đến niềm vui, sự ấm áp và động viên tinh thần to lớn cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt. Tại đây, Hoa hậu Nhân ái đã ân cần thăm hỏi, trò chuyện, giao lưu cùng các em trong không gian thân tình, gần gũi và đậm đà không khí Tết cổ truyền.

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang - Ảnh 1.

Nhân dịp này, Hoa hậu Đậu Hằng Nga đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực như bánh, kẹo, mứt Tết cùng các vật dụng sinh hoạt hằng ngày, góp phần hỗ trợ các em có thêm điều kiện học tập, sinh hoạt trong môi trường giáo dục hòa nhập đầy yêu thương.

Chia sẻ tại chương trình, Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga xúc động cho biết:"Tôi rất vui và hạnh phúc khi lần đầu tiên có dịp đến thăm các em. Nhìn những ánh mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên của các con, tôi cảm thấy rất ấm lòng. Tôi mong mình sẽ có thêm nhiều sức khỏe, nhiều điều kiện hơn nữa để quay lại, tiếp tục đồng hành và giúp đỡ các em. Hy vọng các con sẽ nhận được thêm nhiều sự quan tâm, yêu thương từ các mạnh thường quân để có một cái Tết thật ấm áp, đủ đầy và hạnh phúc".

Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga trao quà Tết cho trẻ em khuyết tật tại Bắc Giang - Ảnh 2.

Được biết, Hoa hậu Đậu Hằng Nga vừa được Hội Nữ trí thức Việt Nam và Tạp chí Phụ Nữ Mới vinh danh là "Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2025". Danh hiệu này là sự ghi nhận cho những đóng góp thầm lặng nhưng bền bỉ của cô trong các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa tinh thần nhân ái và tình yêu thương đến cộng đồng, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Chuyến thăm và trao quà Tết tại Trung tâm Hoa Xuyến Chi một lần nữa khẳng định hình ảnh đẹp của Hoa hậu Nhân ái Đậu Hằng Nga, không chỉ tỏa sáng bởi nhan sắc mà còn bởi trái tim giàu lòng yêu thương và trách nhiệm với xã hội.

P.Nguyễn

