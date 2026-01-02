"Biết dừng" trên mạng: Khi văn hóa số bắt đầu từ một cú nhấp chuột

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

Ngày 29-12, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên quyết định gác lại công việc dày đặc ở Mỹ để bay nửa vòng trái đất về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc.

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, công ty bảo lãnh đóng cửa không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư.

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Ca sĩ Quang Toàn khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng, trở thành cái tên quen thuộc, được đơn vị tổ chức tin tưởng mời biểu diễn trên khắp cả nước.

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

2 tháng 1, 2026

2 tháng 1, 2026 | 14:25

Nguyễn Văn Bình, chủ kênh Văn Bình Channel (@vanbinhchannel.official) trên TikTok, gọi kỹ năng quan trọng nhất của người dùng bằng một chữ rất đời: Biết dừng.


Văn Bình tham dự Meta Creator Connect – sự kiện kết nối các nhà sáng tạo nội dung chiến lược của Meta.

Mạng xã hội khuyến khích tốc độ: xem nhanh, phản hồi nhanh, chia sẻ nhanh. Nhưng chính sự "nhanh" ấy lại tạo ra điểm mù – nơi tin giả, lừa đảo và hiểu lầm có thể bùng lên chỉ trong vài phút. Nguyễn Văn Bình (sinh năm 2003), chủ kênh Văn Bình Channel (@vanbinhchannel.official) trên TikTok, gọi kỹ năng quan trọng nhất của người dùng hôm nay bằng một chữ rất đời: Biết dừng.

Văn hóa "nóng" và cái giá của phản xạ

Trong môi trường số, một cú click có thể là hành động vô thức, nhưng hậu quả lại rất thật: mất tài khoản, mất dữ liệu, mất danh tính. Ở bình diện văn hóa, điều đáng nói là thói quen phản xạ quá nhanh: thấy "khẩn cấp" thì sợ, thấy "miễn phí" thì ham, thấy "tài khoản vi phạm" thì hoảng. Từ đó, người ta dễ tin vào những chỉ dẫn phi chính thống – và vô tình mở cửa cho kẻ xấu.

Dạy kỹ năng số bằng ngôn ngữ đời thường

Điểm khiến kênh của Bình được chú ý nằm ở cách nói. Anh không dùng ngôn ngữ chuyên môn để tạo khoảng cách, mà đưa kỹ năng bảo mật về mức ai cũng hiểu. Anh mô tả kênh bằng một câu: "Tôi muốn người xem hình thành thói quen ‘biết dừng’: bình tĩnh kiểm chứng trước khi bấm, trước khi tin và trước khi chia sẻ".

Về tiêu chí đăng tải, Bình cho biết mình ưu tiên tính hữu ích cho người xem, nhưng phải đi cùng tính an toàn và kiểm chứng kỹ từ nhiều nguồn trước khi ghi hình. Đó là cách anh giảm rủi ro lan truyền sai – một vấn đề không hiếm trong hệ sinh thái nội dung số.

Góc làm việc đêm khuya của Bình – nơi anh 'sống giờ Mỹ' để kịp theo dõi các case lừa đảo mới nhất.

Góc làm việc của Bình lúc 2 giờ đêm thường chỉ có chiếc máy tính, một cốc cà phê đã nguội và hàng chục tab trình duyệt mở tràn các diễn đàn người dùng kêu cứu. "Đó là lúc tôi tập trung nhất, nhưng cũng là lúc thấy trách nhiệm nặng nề nhất" - anh thừa nhận. 

Có đêm anh phải tắt điện thoại vì quá nhiều tin nhắn từ người bị lừa đảo – không phải vì không muốn giúp, mà vì sợ mình sẽ "cháy" nếu cố gắng cứu từng cá nhân. "Chính vì thế tôi chọn cách chia sẻ công khai: một video có thể giúp hàng nghìn người, thay vì tôi trả lời inbox từng người một".

Khi người "dạy an toàn" cũng trở thành mục tiêu

Sự lan tỏa trên mạng luôn có mặt trái. Bình từng bị giả mạo, mạo danh kênh Văn Bình Channel, khiến nhiều người hiểu lầm và quay lại "chửi oan". Anh cho biết mình phải làm các nội dung đính chính công khai để cộng đồng cảnh giác, đồng thời báo cáo các tài khoản giả mạo lên nền tảng.

Điều anh nhấn mạnh là không biến sự cố thành "dịch vụ": không thu phí, không hứa hẹn xử lý riêng, không tạo "đường tắt" khiến người dùng phải trao thông tin nhạy cảm.

Xây văn hóa từ thói quen kiểm chứng

Ở góc độ văn hóa, "biết dừng" không chỉ là tránh bấm link lạ – nó là thái độ sống trên mạng. Bình kể về một người xem từng nhắn tin cảm ơn: "Cô đang định bấm vào link 'Tài khoản vi phạm bản quyền', nhưng nhớ lại video của cháu nói phải dừng 5 giây kiểm tra. Hóa ra đó là link lừa đảo." Câu chuyện ấy khiến anh nhận ra rằng "dừng lại đúng lúc" có thể trở thành phản xạ tự vệ – nếu được lặp đi lặp lại đủ nhiều lần.

Khi người dùng hình thành thói quen đó, mạng xã hội trở thành không gian ít "nóng" hơn: ít bùng phát, ít nạn nhân hơn, và ít cơ hội cho kẻ xấu hơn.

Khi con số trở thành thước đo văn hóa ứng xử

Theo số hiển thị công khai trên TikTok ở thời điểm bài viết, @vanbinhchannel.official có khoảng 383.000 người theo dõi và tổng 8,5 triệu lượt thích; có video vượt 20 triệu lượt xem. Nhưng hơn cả thành tích, các con số này phản ánh một nhu cầu văn hóa rất thật: nhiều người cần được nhắc "dừng lại một nhịp" để kiểm chứng trước khi phản xạ.

Bình tĩnh như một "kỹ năng văn hóa"

Bình nói vui rằng mình "sống giờ Mỹ" vì hay làm việc ban đêm – khoảng thời gian giúp anh tập trung hơn để chuẩn bị nội dung. Nhưng điều đáng chú ý không nằm ở giờ giấc, mà ở tinh thần anh theo đuổi: đưa sự bình tĩnh trở thành một kỹ năng cụ thể.

Văn Bình chụp ảnh cùng ông Khôi Lê – Giám đốc quốc gia Meta – tại một sự kiện dành cho nhà sáng tạo.

Bình nói: "Biết dừng không làm mình chậm đi, mà giúp mình tránh bị dẫn dắt".

Đây không chỉ là kỹ năng cá nhân, mà là một phần của "văn hóa ứng xử số" mà thế hệ trẻ đang định nghĩa lại: không phải phản ứng nhanh nhất, mà là phản ứng đúng nhất. Trong một xã hội nơi "viral" thường đồng nghĩa với "nóng vội", việc dạy nhau "dừng lại một nhịp" có lẽ là hành động văn hóa có trách nhiệm nhất".

Trong một môi trường dễ lan truyền, bình tĩnh đôi khi là "văn hóa" rõ nhất: bình tĩnh để kiểm tra, để tránh bị dẫn dắt, để tự bảo vệ mình. Và với một thế hệ lớn lên cùng công nghệ, có lẽ đó chính là cách họ đang định nghĩa lại văn hóa ứng xử thời đại số: không phải im lặng, mà là dừng lại đúng lúc.

