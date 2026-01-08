Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

Điểm đến 16:15

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Kiềm thảo dược Saphia: Hành trình đồng kiến quốc từ thảo dược Việt

Khoẻ - Đẹp 10:22

Thảo dược đang dần trở thành một nguồn lực chiến lược, gắn với kinh tế xanh, khoa học công nghệ và khát vọng kiến quốc.

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Agoda công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á

Điểm đến 09:45

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda vừa công bố Sa Pa là điểm đến tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

Khoẻ - Đẹp 17:38

BIDV MetLife vừa công bố chương trình quay số trúng thưởng “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”, diễn ra trong giai đoạn từ ngày 2-1-2026 đến hết ngày 31-3-2026.

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Vjol.info: Nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống

Điểm đến 13:20

VJOL, nơi lưu giữ giá trị văn chương truyền thống Việt Nam qua nhiều thế hệ.

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Chuyện của Sao 13:29

Đảm nhận vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới của con gái đỡ đầu Sunny Đan Ngọc, nhạc sĩ Đức Thịnh đã để lại dấu ấn sâu đậm.

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Ca sĩ Huy Lộc: Một năm nghệ thuật thăng hoa

Bản lĩnh sống 10:36

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trên hành trình nghệ thuật của ca sĩ Huy Lộc giọng ca trưởng thành từ cuộc thi Ngôi sao Nhạc Việt.

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

KIM Center – điểm nhấn không gian sự kiện đẳng cấp cho Manhunt Vietnam 2025

Điểm đến 10:34

Vòng chung kết cuộc thi Nam vương Manhunt Vietnam 2025 vừa diễn ra tại KIM Center (Đồng Nai), thu hút hơn 1.000 khán giả theo dõi trực tiếp.

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Đàm Vĩnh Hưng hủy nhiều show diễn để dự đám cưới Sunny Đan Ngọc

Chuyện của Sao 14:28

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có một quyết định đầy tình cảm: không nhận show diễn để tham dự đám cưới của Sunny Đan Ngọc.

"Biết dừng" trên mạng: Khi văn hóa số bắt đầu từ một cú nhấp chuột

"Biết dừng" trên mạng: Khi văn hóa số bắt đầu từ một cú nhấp chuột

Bản lĩnh sống 14:25

Nguyễn Văn Bình, chủ kênh Văn Bình Channel (@vanbinhchannel.official) trên TikTok, gọi kỹ năng quan trọng nhất của người dùng bằng một chữ rất đời: Biết dừng.

Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Khoẻ - Đẹp 08:29

Ngày 29-12, tại xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

Chuyện của Sao 16:01

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên quyết định gác lại công việc dày đặc ở Mỹ để bay nửa vòng trái đất về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc.

VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động

VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động

Điểm đến 13:42

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, công ty bảo lãnh đóng cửa không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư.

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Điểm đến 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Khoẻ - Đẹp 15:27

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

Chuyện của Sao 11:55

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Điểm đến 12:56

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

8 tháng 1, 2026 | 16:14

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

Tính đến ngày 22-12, khoảng 62% vé tàu đã được bán, nhiều chuyến bay bán ra dịp Tết đã đạt 70% - 80%. Ngoài ra, theo thống kê từ bến xe Miền Đông và Miền Tây, lượng hành khách năm nay sẽ tăng khoảng 5% so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 1 triệu lượt. Theo đó, sinh viên cũng là nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ lớn trong số này. Chương trình "Sinh viên đi đâu, Lalamove chở đó!" được Lalamove thực hiện nhằm đưa đón sinh viên nhanh chóng với chi phí hợp lý dịp Tết.

Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết - Ảnh 1.

Từ ngày 13-1 đến 16-1, Lalamove sẽ thực hiện chương trình đặc biệt dành cho sinh viên tại các trường Đại học bao gồm: Trường Đại Học Công Nghệ TPHCM (HUTECH), Trường Đại học Công nghiệp TPHCM, Trường Đại học Công Thương TPHCM, Trường Đại học Tài chính - Marketing. Ngoài được tặng chuyến xe di chuyển miễn phí, các bạn sinh viên có thể nhận trà sữa, bánh cũng như tham gia chụp ảnh tại quầy nhận quà.

Trong khuôn khổ chương trình, nền tảng Lalamove dành tặng cho sinh viên ưu đãi khi nhập mã LALAUNI, nhận ngay 3 chuyến xe di chuyển miễn phí bao gồm 2 chuyến xe máy cho đơn dưới 25.000 đồng và 20.000 đồng cùng 1 chuyến ô tô cho đơn dưới 50K. Đồng thời, với mọi điểm đưa đón là các trường Đại học, Lalamove sẽ tặng đến tài khoản ưu đãi tiết kiệm đến 50% cho mọi đơn đưa đón.

Lalamove Việt Nam hy vọng thông qua chương trình, các bạn sinh viên có thể có những trải nghiệm di chuyển thuận tiện, tiết kiệm và dễ tiếp cận hơn trong giai đoạn cao điểm cận Tết. Hơn nữa, đây còn là dịp để các Đối tác tài xế Lalamove có thể tạo thêm nguồn thu nhập dịp Tết Bính Ngọ.

Lalamove mang đến cho các bạn sinh viên giải pháp đặt xe di chuyển tiện lợi với mức giá hiển thị rõ ràng trước chuyến đi, không phát sinh chi phí cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn, có thể trải nghiệm ngay tại: https://www.lalamove.com/vi-vn/ride

L.Phạm

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tiêu dùng thông minh 15:38

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 15:36

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Sắp diễn ra lễ hội HOZO CITY TẾT FEST 2025 ở TPHCM

Tiêu dùng thông minh 15:11

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Syngenta khánh thành điểm trường và trao tặng nhà tại Sơn La

Tiêu dùng thông minh 15:09

Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng các sở, ban ngành tỉnh Sơn La... tổ chức lễ khánh thành điểm trường, trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Visa đồng hành cùng Techcombank ưu đãi độc quyền tại Y-CONCERT 2025

Tiêu dùng thông minh 22:19

Visa (NYSE: V) hợp tác với Techcombank ra mắt chương trình ưu đãi độc quyền dành cho chủ thẻ Techcombank Visa tại Y-CONCERT 2025.

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone

Tiêu dùng thông minh 22:17

Ứng dụng Rakuten Viber hợp tác với Vinaphone triển khai chương trình HiPlay dành cho thuê bao Vinaphone trên toàn quốc.

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường

Giải pháp lọc độc cho dầu chiên giúp bảo vệ sức khỏe và môi trường

Tiêu dùng thông minh 19:18

Beyond Oil Việt Nam chính thức ra mắt tại Hà Nội, giới thiệu giải pháp bột lọc dầu Beyond Oil, một bước tiến mới hướng tới chiên rán sạch hơn, an toàn hơn.

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Faraday công bố chủ đề năm học mới hướng tới thông điệp Net Zero

Tư vấn 11:45

"Faraday Net Zero Emissions" là dấu mốc quan trọng trong việc triển khai các hoạt động giáo dục hướng tới phát triển bền vững ngay từ bậc học mầm non

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Chỉ tình yêu thôi, chưa đủ

Văn hóa - Văn nghệ 08:04

Đến khi bỏ đi cái gánh nặng tình yêu kia, chị mới nhận ra rằng mình đã từng mệt mỏi với nó như thế nào và bây giờ cảm thấy nhẹ nhõm ra sao...

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Ngân hàng ưu đãi gì cho khách hàng VIP?

Kinh tế 05:00

Chị Trần Thanh Xuân (quận Tân Phú, TP HCM): "Tôi là khách hàng gửi tiết kiệm tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) với số tiền hàng tỉ đồng. Vậy ngân hàng có chính sách ưu đãi gì xứng tầm với người luôn có số dư tiền gửi ở mức cao?".

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Miễn phí chuyển tiền SeANet và SeAMobile

Kinh tế 07:28

"Tôi thường xuyên có nhu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ online. Ngân hàng có giải pháp nào giúp khách hàng chuyển tiền nhanh chóng nhưng không tốn phí và không đến quầy giao dịch?" (bạn đọc Lê Thị Lan, ngụ quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Cấm quảng cáo không có nghĩa là giảm được người uống rượu bia

Tiêu dùng thông minh 22:45

Đại diện Hiệp hội cũng cho rằng quy định cấm bán rượu, bia trên Internet là không phù hợp với sự phát triển của thương mại điện tử, không đồng nghĩa việc người uống rượu bia sẽ giảm.

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Bạn cần những “câu thần chú” này khi con không nghe lời

Tiêu dùng thông minh 08:39

Khi con không nghe lời, thì đã đến lúc bạn phải thay đổi cách nói chuyện với con, bắt đầu với những câu sau đây.

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

10 ngôn ngữ hình thể chứng tỏ chàng "kết" bạn lắm rồi

Tiêu dùng thông minh 14:01

Dưới đây là 10 ngôn ngữ hình thể thường thấy của các anh em khi họ thật sự thích một cô gái, cùng ngâm cứu nhé!

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Với 500.000 đồng, mua đồ chơi gì để con vừa chơi vừa học?

Tiêu dùng thông minh 08:07

Bài viết gợi ý cho bạn một số lựa chọn đồ chơi dưới 500.000 đồng làm quà tặng cho bé Ngày Tết Thiếu Nhi 1-6 sắp tới. Giúp bé vừa chơi vừa phát triển khả năng tư duy.

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Bí quyết mua sắm trực tuyến thông minh

Tiêu dùng thông minh 07:52

Bài viết cung cấp cho bạn bí quyết để mua sắm trực tuyến hiệu quả, không sợ mắc sai lầm "tiền mất tật mang".

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Nam giới đạp xe nhiều có ảnh hưởng đến khả năng sinh sản?

Tiêu dùng thông minh 07:50

Đạp xe mang lại nhiều tác dụng thần kỳ cho cơ thể, tuy nhiên nhiều người cho rằng nó không tốt với nam giới vì ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Điều đó có đúng không?

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

"Mẹ ơi, con muốn có bồ!"

Tiêu dùng thông minh 10:53

Đề xuất đầy mong mỏi của cô con gái mới 14 tuổi khiến tôi bất ngờ và bối rối.

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Mẹo để các mẹ sắm nồi inox chất lượng

Tiêu dùng thông minh 08:38

Bài viết cung cấp một vài thông tin để bạn trở thành chuyên gia thứ thiệt về sản phẩm nồi inox.

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.