BIDV MetLife triển khai chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn”

Chương trình áp dụng cho khách hàng có hợp đồng bảo hiểm nhân thọ đã được phát hành và đang còn hiệu lực, có thời gian hợp đồng từ ngày 1-12-2023 đến hết ngày 31-3-2025, thực hiện đóng phí bảo hiểm tái tục hoặc đóng phí khôi phục hợp đồng trong thời gian khuyến mại.

Hoạt động được triển khai như một hình thức tri ân đầu năm, đồng thời khuyến khích khách hàng duy trì hợp đồng đúng hạn.“Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn” là chương trình quay thưởng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay do BIDV MetLife triển khai dành cho khách hàng tái tục.

Điểm nhấn của chương trình nằm ở cơ cấu giải thưởng đa dạng, với tổng giá trị hơn 431 triệu đồng, được chia thành hai đợt quay nhằm gia tăng cơ hội trúng thưởng cho khách hàng trong suốt thời gian diễn ra.

Cụ thể, ở đợt quay đầu tiên, chương trình mang đến các phần quà thiết thực là phiếu mua hàng UrBox với nhiều mệnh giá khác nhau.

Tiếp đó, tại đợt quay thứ hai, BIDV MetLife đưa racác giải thưởng có giá trị cao hơn, gồm 1 giải Nhất là 10 nhẫn vàng PNJ trị giá 160 triệu đồng, 3 giải Nhì là iPhone 17 Pro Max 256GB và 05 giải Ba, mỗi giải là một nhẫn vàng PNJ, nâng tổng giá trị giải thưởng của đợt quay này lên 354 triệu đồng.

Đại diện BIDV MetLife cho biết việc quay số được tổ chức công khai, có sự giám sát của các bên liên quan; kết quả sẽ được công bố trên website chính thức của BIDV MetLife.

Khách hàng trúng thưởng có thể nhận quà tại Hà Nội hoặc thông qua mạng lưới điểm giao dịch của BIDV MetLife và BIDV trên toàn quốc…

Hiện BIDV MetLife cung cấp các sản phẩm đính kèm gồm Bảo hiểm Hỗ trợ viện phí, Bảo hiểm Bệnh hiểm nghèo toàn diện và Bảo hiểm Tai nạn Tăng cường, hỗ trợ khách hàng chủ động hơn trước các rủi ro sức khỏe và tai nạn.

Chương trình “Xuân đắc lộc – Vui quay trúng lớn” là một trong những hoạt động chăm sóc khách hàng trọng điểm được BIDV MetLife triển khai trong năm 2026, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó dài hạn giữa doanh nghiệp và khách hàng trong hành trình bảo vệ tài chính.

