Khởi công Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - dự và chỉ đạo buổi lễ.

Dự buổi lễ có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Lê Văn Hướng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam…

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng lãnh đạo Bộ Y tế, UBND tỉnh Cao Bằng thực hiện nghi thức khởi công

Công trình do Binh đoàn 20, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn tài trợ, được triển khai nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bảo Lạc là xã vùng cao biên giới phía Tây tỉnh Cao Bằng, địa hình chia cắt phức tạp, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, giao thông đi lại khó khăn. Hệ thống y tế trên địa bàn chủ yếu là Trung tâm Y tế huyện Bảo Lạc cũ và các trạm y tế xã, được đầu tư qua nhiều giai đoạn, hiện đã xuống cấp, chưa đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc được xây dựng tại xóm 7, xã Bảo Lạc, trên diện tích khoảng 3 héc-ta. Theo thiết kế, Trung tâm có quy mô khoảng 110 giường bệnh, được đầu tư theo hình thức đầu tư công khẩn cấp, với tổng mức đầu tư 200 tỉ đồng. Dự kiến công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng trước ngày 30-4-2027.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh: Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Đề án kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28-1-1941 – 28-1-2026) và hướng đến chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để công trình được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, mỹ thuật, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị tỉnh Cao Bằng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với Binh đoàn 20 và các đơn vị thi công tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Thi công phải "thần tốc", nhưng chất lượng phải "bền vững", không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực khi xây dựng công trình; phấn đấu hoàn thành công trình vào ngày 20-11-2026, vượt tiến độ đề ra.

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hoà nhấn mạnh Dự án Trung tâm Y tế Bảo Lạc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân vùng cao, biên giới. Việc Bộ Quốc phòng hỗ trợ xây dựng Trung tâm Y tế Bảo Lạc mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện rõ truyền thống tốt đẹp của Quân đội Nhân dân Việt Nam "từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ".

Công trình thể hiện sự gắn bó máu thịt giữa Quân đội và nhân dân, khẳng định quyết tâm của Trung ương, Bộ Quốc phòng và tỉnh Cao Bằng trong việc chăm lo đời sống nhân dân, nhất là tại các địa bàn khó khăn.

Nhân dịp này, Bộ Quốc phòng tặng quà Đảng ủy, UBND xã Bảo Lạc, Trung tâm y tế, Ban chỉ Quân sự, Công an, Hội Cựu chiến binh xã Bảo Lạc và 200 suất quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã Bảo Lạc. Bộ Y tế trao tặng 100 suất quà cho các em học sinh nghèo vượt khó có thành tích xuất sắc trong học tập.

Binh đoàn 20 trao tặng 200 suất quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn xã. Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng trao tặng Bằng khen cho 5 hộ gia đình vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện xây dựng Trung tâm Y tế Bảo Lạc.