Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Medicube mang toàn bộ hệ sinh thái sản phẩm từ thiết bị hỗ trợ chăm sóc da đến các dòng dưỡng da được yêu thích vào một không gian tương tác đa giác quan dành cho những khách hàng chuộng làm đẹp theo phong cách K-beauty tại Việt Nam.

Nhiều KOL và những gương mặt có tầm ảnh hưởng về làm đẹp như Lucie Nguyễn, Ribi Sachi, Lương Đỗ… cùng bác sĩ chuyên ngành da liễu có mặt tại sự kiện

Sự kiện có sự tham gia của nhiều KOL và những gương mặt có tầm ảnh hưởng về làm đẹp như Lucie Nguyễn, Ribi Sachi, Lương Đỗ… cùng bác sĩ chuyên ngành da liễu. Tại đây, các KOL được tham gia trải nghiệm buổi chia sẻ bí quyết dưỡng da, cách kết hợp thiết bị AGE-R trong chu trình skincare hằng ngày, cũng như mang đến những góc nhìn thực tế về hiệu quả của làm đẹp bằng công nghệ trong việc duy trì làn da khỏe mạnh và đẹp bền vững.

Ông Kim Yeondae, Giám đốc Hansung E Việt Nam, công ty phân phối chính thức Medicube chia sẻ thêm: "Chúng tôi mong muốn đem đến cho khách hàng Việt Nam trải nghiệm chuẩn Hàn Quốc, nơi công nghệ và mỹ phẩm được kết hợp để tối ưu hiệu quả chăm sóc da. Chúng tôi tin rằng việc hiểu đúng về làn da và được trải nghiệm sản phẩm một cách chân thực sẽ giúp người dùng tự tin lựa chọn giải pháp phù hợp nhất".

Lấy cảm hứng từ phòng lab công nghệ của Hàn Quốc, sự kiện Skin Power Boost Station được thiết kế như một hành trình nâng cấp làn da kết hợp phân tích, trải nghiệm, cá nhân hóa từng nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh các hoạt động trải nghiệm công nghệ làm đẹp, khách tham dự còn có cơ hội nhận nhiều quà tặng độc quyền và ưu đãi giới hạn chỉ áp dụng trong hai ngày 27-28/12/2025 tại sự kiện với các gói mua hàng ưu đãi dành riêng cho dòng thiết bị AGE-R cùng những sản phẩm chăm sóc da nổi bật của Medicube.

Tại Hàn Quốc, Medicube là một trong những thương hiệu dẫn đầu thị trường thiết bị làm đẹp, ứng dụng công nghệ điện di, sóng vi mô và ánh sáng LED vào chăm sóc da tại nhà. Các sản phẩm của Medicube đều trải qua kiểm nghiệm lâm sàng và chứng minh hiệu quả rõ rệt trên từng vấn đề da như lỗ chân lông, thâm sạm, đàn hồi, phục hồi và làm dịu. Sản phẩm Medicube thường xuyên nằm trong nhóm bán chạy tại Olive Young và được nhiều nghệ sĩ quốc tế tin dùng như Hailey Bieber, Khloé Kardashian.