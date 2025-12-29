Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Ra mắt Sâm Kỳ Ẩm – đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm, Hoàng kỳ

Món ngon 20:30

Sâm Kỳ Ẩm sản phẩm là đồ uống thảo mộc từ Đảng sâm và Hoàng kỳ, hướng tới chăm sóc sức khỏe theo y học cổ truyền hiện đại.

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Giới trẻ văn phòng hào hứng săn bình giữ nhiệt cực ngầu từ Passio Coffee

Món ngon 10:55

Những ngày gần đây, giới trẻ văn phòng tại TPHCM liên tục chia sẻ hình ảnh check-in cùng chiếc bình giữ nhiệt phiên bản giới hạn đến từ Passio Coffee.

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Hai món ngon của Tân Nhiên được chọn trưng bày tại triển lãm lớn ở Mỹ

Món ngon 18:14

Bánh tráng không nhúng nước và sốt muối Tây Ninh của Tân Nhiên đang được trưng bày tại Mỹ ở Triển lãm Thương mại Nhãn hiệu riêng

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Đêm hội ẩm thực chay vận động chăm lo Tết cho người nghèo

Món ngon 12:39

“Đêm hội Ẩm thực chay – Chung tay vì người nghèo năm 2025” do Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Đức Nhuận, TP HCM tổ chức.

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Nisshin Seifun Welna ra mắt loạt sản phẩm mới

Món ngon 12:46

Ngày 7-11, Nisshin Seifun Welna giới thiệu thêm danh mục sản phẩm mới cho thị trường, thuộc 4 dòng chủ lực gồm: xốt mì ý, sợi mì ý, bột trộn sẵn và xốt nấu cơm.

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Những dấu ấn nổi bật của Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Món ngon 10:33

Lễ Bế mạc Lễ hội Ẩm thực Chay 2025 khép lại hành trình 5 ngày sôi động tại Công viên Bình Phú, để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp vào tối 4-11.

Thạch dừa GC Food có tin vui

Thạch dừa GC Food có tin vui

Món ngon 14:38

Thạch dừa Vinacoco – thành viên GC Food Group được sản xuất từ 100% nước dừa tươi, trải qua 17 công đoạn nghiêm ngặt.

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef"- hành trình để khám phá bản thân

Món ngon 14:26

"Đầu Bếp Nhí - Little Chef" là hành trình để các em khám phá bản thân, là lớp học dinh dưỡng và là khởi nguồn cho những đầu bếp tương lai của đất nước.

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

5 món ăn truyền thống giữ ký ức đoàn viên tại nhà hàng Việt

Món ngon 19:19

Trung Thu không chỉ là Tết thiếu nhi, mà còn là Tết của sự đoàn viên.

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Yến Helen nhận Chứng nhận sản phẩm Halal quốc gia

Món ngon 09:41

Yến Helen là doanh nghiệp đầu tiên trong ngành yến Việt Nam đạt Chứng nhận sản phẩm Halal đối với hai sản phẩm yến chưng và yến thô.

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Trà Bancha Vân Phụng: Dòng trà tinh tế giữ trọn vẹn tinh hoa đất trời

Món ngon 16:12

Trà Bancha không chỉ là thức uống mà còn là nghệ thuật sống thanh tịnh và cân bằng. Trà Bancha Vân Phụng nổi bật với hương vị dịu nhẹ, thanh mát.

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

La Sams: Tái tạo năng lượng qua vị giác từ thạch Lá Sâm

Món ngon 07:06

La Sams ra đời từ khát khao đưa bạn trở về với chính mình, kết nối không chỉ bằng hơi thở mà còn qua vị giác.

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Độc đáo bánh tráng không nhúng nước của Tân Nhiên

Món ngon 18:15

Trong một thị trường bánh tráng vốn quen thuộc và bão hòa, Tân Nhiên đã làm nên điều khác biệt: bánh tráng không nhúng nước.

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Thạch nha đam – Món ăn của “sự tử tế”

Món ngon 14:00

Từ một nguyên liệu dân dã, nha đam đã đi qua một chặng dài để bước lên quầy kệ hiện đại với dáng vẻ hoàn chỉnh hơn: đẹp mắt, mát lành, nhẹ nhàng.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM vươn mình cùng kỷ nguyên mới

Món ngon 18:38

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM (FBA) vừa tổ chức cuộc họp Ban chấp hành thành công, sẵn sàng cho chặng đường mới của ngành ẩm thực TP HCM và cả nước.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 09:00

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025.

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM mời họp Ban Chấp hành

Món ngon 14:27

Hiệp hội Ẩm thực TP HCM chuẩn bị họp Ban Chấp hành, triển khai kế hoạch giai đoạn 2025-2028 và kế hoạch chuẩn bị Lễ hội Ẩm thực Chay 2025

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Hơn 300 sản phẩm tại Lễ hội Thực phẩm hữu cơ

Món ngon 14:45

Lễ hội Thực phẩm hữu cơ kéo dài từ nay đến 15-6 với hơn 300 sản phẩm đạt chứng nhận hữu cơ của Việt Nam hoặc quốc tế.

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Tập đoàn CJ mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận

Món ngon 22:53

Tính đến tháng 5-2025, Tập đoàn CJ (Hàn Quốc) và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đã triển khai dự án mở rộng vùng nguyên liệu ớt tại Ninh Thuận.

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Liên hoan ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025: Tôn vinh tinh hoa ẩm thực đất Cảng

Món ngon 12:32

(NLĐO)- Tiếp nối thành công của sản phẩm du lịch foodtour, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức Liên hoan Ẩm thực món ngon Hải Phòng 2025

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

29 tháng 12, 2025 | 15:27

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh do não mô cầu không phải là bệnh hiếm gặp nhưng có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn chưa hiểu đầy đủ về căn bệnh này, dẫn đến tâm lý chủ quan trong phòng, chống.

Theo bác sĩ Huyền, bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Trên thế giới, bệnh lưu hành và có thể gây dịch quanh năm; tại Việt Nam, bệnh xuất hiện rải rác quanh năm nhưng tập trung chủ yếu vào mùa đông – xuân.

Hệ thống tiêm chủng VNVC dẫn đầu Top 10 công ty dược uy tín năm 2023- Ảnh 2.

Tiêm chủng vắc-xin tại hệ thống tiêm chủng VNVC

Hiện nay, não mô cầu có 5 nhóm huyết thanh gây bệnh phổ biến gồm A, B, C, Y và W, tất cả đều có khả năng gây dịch. Bệnh có nhiều thể lâm sàng như nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm phổi, viêm khớp, viêm tai giữa, viêm nắp thanh quản… trong đó viêm màng não là thể thường gặp nhất và để lại hậu quả nặng nề nhất. Tại Việt Nam, đã ghi nhận sự lưu hành của cả 5 nhóm huyết thanh này.

Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp. Thanh thiếu niên được xác định là nhóm dễ mang mầm bệnh và có thể trở thành nguồn lây cho cộng đồng, đặc biệt tại những nơi tập trung đông người như nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 5–25% người khỏe mạnh có thể mang vi khuẩn não mô cầu ở mũi, họng mà không có triệu chứng.

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường khó chẩn đoán sớm và diễn tiến rất nhanh. Bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phác đồ. Tuy nhiên, do tính chất nguy hiểm, người bệnh có thể tử vong trong vòng 24 giờ nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Theo Bộ Y tế, để phòng bệnh cho trẻ em và người lớn cần đảm bảo vệ sinh cá nhân, môi trường sống, đeo khẩu trang khi tiếp xúc người bệnh và dùng thuốc dự phòng theo chỉ định. Trong đó, tiêm vắc-xin là biện pháp hiệu quả nhất, giúp phòng mắc bệnh, giảm nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong.

Hiện Việt Nam đã có đầy đủ các loại vắc-xin phòng 5 nhóm huyết thanh não mô cầu phổ biến gây bệnh. Các vắc-xin này được chứng minh an toàn, hiệu quả, giúp tạo miễn dịch bền vững, giảm tỉ lệ mắc bệnh, tử vong và hạn chế tình trạng người lành mang trùng.

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, vắc-xin não mô cầu không có khả năng bảo vệ chéo giữa các nhóm huyết thanh. Do đó, người đã tiêm phòng một nhóm vẫn có nguy cơ nhiễm các nhóm khác như A, C, Y hoặc W. Vì vậy, việc tiêm đầy đủ các nhóm huyết thanh là cần thiết để đạt hiệu quả bảo vệ toàn diện.

Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ từ 2 tháng tuổi và người lớn, đặc biệt là người mắc bệnh lý mạn tính, nên chủ động tiêm vắc-xin phòng não mô cầu sớm.

Lam Anh

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khoẻ - Đẹp 18:13

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 08:42

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Khoẻ - Đẹp 16:58

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Làm đẹp nụ cười trước Tết: Xu hướng Veneer an toàn được nhiều người lựa chọn

Làm đẹp nụ cười trước Tết: Xu hướng Veneer an toàn được nhiều người lựa chọn

Khoẻ - Đẹp 13:53

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Generali Việt Nam trao hơn 1,2 tỉ đồng hỗ trợ người dân tái thiết sau bão lũ

Khoẻ - Đẹp 18:58

Generali Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Áo bà ba "Dáng Việt Phương Nam": Dấu ấn tại THE CREATOR 2025

Khoẻ - Đẹp 16:16

Không chỉ là một trang phục truyền thống, áo bà ba còn là biểu tượng văn hoá gắn liền với lịch sử, đời sống và tinh thần của con người Nam Bộ.

Tâm sự

Ly hôn có phải là thất bại?

Ly hôn có phải là thất bại?

Tâm sự 11:48

Sau 20 năm hôn nhân, chị chọn ly hôn không phải vì hận thù, mà để đứng lên từ đổ vỡ, giành lại phần công bằng cho chính mình.

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Khi đồng tiền "xía" vào tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 17:11

Khi yêu, chàng nghèo hơn nàng thường mang tiếng "đào mỏ"; nhưng nàng nghèo hơn chàng thì sao? Trong hôn nhân, khi đồng tiền "xía" vào các gia đình thì sao?...

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Vì sao nhiều cô gái không muốn lấy chồng?

Tâm sự 11:14

Không lấy chồng vì... không biết nấu ăn; vì mất tự do; vì không muốn sinh con; vì sợ con sau này “nấm lùn”... Thậm chí có người liên tục mất người yêu vào tay bạn, nên ghét đàn ông, không dám lấy chồng...

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Vụng trộm có đáng gọi là tình yêu?

Tâm sự 07:19

Anh có vợ, chị có chồng. Hai người "lửa gần rơm" và cháy lúc nào không hay. Đổ bể, cả hai được tha thứ nhưng anh nói không quên được đối phương? Một cô gái "nương tựa" vào người đàn ông có vợ biết không nên tiếp tục nhưng cô lại không thể từ bỏ... Những vụng trộm như vậy có đáng gọi là tình yêu?

TÁM

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

Chuyện của Sao 11:55

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Điểm đến 12:56

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khoẻ - Đẹp 18:13

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 08:42

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Khoẻ - Đẹp 16:58

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Ca sĩ Quang Toàn được khán giả ủng hộ sau khi đăng quang Á quân Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Ca sĩ Quang Toàn được khán giả ủng hộ sau khi đăng quang Á quân Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 15:57

Ca sĩ Quang Toàn khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng, trở thành cái tên quen thuộc, được đơn vị tổ chức tin tưởng mời biểu diễn trên khắp cả nước.

Làm đẹp nụ cười trước Tết: Xu hướng Veneer an toàn được nhiều người lựa chọn

Làm đẹp nụ cười trước Tết: Xu hướng Veneer an toàn được nhiều người lựa chọn

Khoẻ - Đẹp 13:53

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

Điểm đến 13:51

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu

Điểm đến 18:35

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.