Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết bệnh do não mô cầu không phải là bệnh hiếm gặp nhưng có thể để lại hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều người vẫn chưa hiểu đầy đủ về căn bệnh này, dẫn đến tâm lý chủ quan trong phòng, chống.

Theo bác sĩ Huyền, bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Trên thế giới, bệnh lưu hành và có thể gây dịch quanh năm; tại Việt Nam, bệnh xuất hiện rải rác quanh năm nhưng tập trung chủ yếu vào mùa đông – xuân.

Tiêm chủng vắc-xin tại hệ thống tiêm chủng VNVC

Hiện nay, não mô cầu có 5 nhóm huyết thanh gây bệnh phổ biến gồm A, B, C, Y và W, tất cả đều có khả năng gây dịch. Bệnh có nhiều thể lâm sàng như nhiễm khuẩn huyết, viêm màng não, viêm phổi, viêm khớp, viêm tai giữa, viêm nắp thanh quản… trong đó viêm màng não là thể thường gặp nhất và để lại hậu quả nặng nề nhất. Tại Việt Nam, đã ghi nhận sự lưu hành của cả 5 nhóm huyết thanh này.

Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường hô hấp. Thanh thiếu niên được xác định là nhóm dễ mang mầm bệnh và có thể trở thành nguồn lây cho cộng đồng, đặc biệt tại những nơi tập trung đông người như nhà trẻ, trường học, ký túc xá, doanh trại. Các nghiên cứu cho thấy khoảng 5–25% người khỏe mạnh có thể mang vi khuẩn não mô cầu ở mũi, họng mà không có triệu chứng.

Bệnh do não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, thường khó chẩn đoán sớm và diễn tiến rất nhanh. Bệnh có thể điều trị khỏi hoàn toàn nếu được phát hiện sớm, điều trị kịp thời và đúng phác đồ. Tuy nhiên, do tính chất nguy hiểm, người bệnh có thể tử vong trong vòng 24 giờ nếu không được chẩn đoán và xử trí kịp thời.

Theo Bộ Y tế, để phòng bệnh cho trẻ em và người lớn cần đảm bảo vệ sinh cá nhân, môi trường sống, đeo khẩu trang khi tiếp xúc người bệnh và dùng thuốc dự phòng theo chỉ định. Trong đó, tiêm vắc-xin là biện pháp hiệu quả nhất, giúp phòng mắc bệnh, giảm nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong.

Hiện Việt Nam đã có đầy đủ các loại vắc-xin phòng 5 nhóm huyết thanh não mô cầu phổ biến gây bệnh. Các vắc-xin này được chứng minh an toàn, hiệu quả, giúp tạo miễn dịch bền vững, giảm tỉ lệ mắc bệnh, tử vong và hạn chế tình trạng người lành mang trùng.

Theo bác sĩ Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC, vắc-xin não mô cầu không có khả năng bảo vệ chéo giữa các nhóm huyết thanh. Do đó, người đã tiêm phòng một nhóm vẫn có nguy cơ nhiễm các nhóm khác như A, C, Y hoặc W. Vì vậy, việc tiêm đầy đủ các nhóm huyết thanh là cần thiết để đạt hiệu quả bảo vệ toàn diện.

Các chuyên gia khuyến cáo, trẻ từ 2 tháng tuổi và người lớn, đặc biệt là người mắc bệnh lý mạn tính, nên chủ động tiêm vắc-xin phòng não mô cầu sớm.