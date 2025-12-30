VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Điểm đến 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Khoẻ - Đẹp 15:27

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

Chuyện của Sao 11:55

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Điểm đến 12:56

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khoẻ - Đẹp 18:13

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 08:42

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Khoẻ - Đẹp 16:58

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Ca sĩ Quang Toàn được khán giả ủng hộ sau khi đăng quang Á quân Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Ca sĩ Quang Toàn được khán giả ủng hộ sau khi đăng quang Á quân Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 15:57

Ca sĩ Quang Toàn khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng, trở thành cái tên quen thuộc, được đơn vị tổ chức tin tưởng mời biểu diễn trên khắp cả nước.

Làm đẹp nụ cười trước Tết: Xu hướng Veneer an toàn được nhiều người lựa chọn

Làm đẹp nụ cười trước Tết: Xu hướng Veneer an toàn được nhiều người lựa chọn

Khoẻ - Đẹp 13:53

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

Điểm đến 13:51

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu

Điểm đến 18:35

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tat Pick: Bước đi chiến lược của Tat Golf trong Pickleball

Tiêu dùng thông minh 15:38

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng kéo dài tuổi thọ hệ thống thông gió hiệu quả

Tiêu dùng thông minh 15:36

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Chuyện của Sao 11:40

Ngày 28-12 tới đây, tại phim trường Kim Thái Hoàng, ca sĩ - đạo diễn Thái Hoàng sẽ tổ chức live show âm nhạc mang chủ đề “Gọi chồng về cho con”.

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Đoàn Minh Tài tung ảnh cưới cùng bà xã Sunny Đan Ngọc sau 6 năm gắn bó

Chuyện của Sao 11:38

Bộ ảnh cưới gây chú ý bởi concept đa dạng, kết hợp giữa thời trang và cảm xúc, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25-12.

VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động

30 tháng 12, 2025 | 13:42

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, công ty bảo lãnh đóng cửa không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư.

Trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ có nhiều biến động, không ít doanh nghiệp cắt giảm nhân sự hoặc thu hẹp hoạt động. Điều này khiến nhiều lao động Việt đang theo diện EB-3 lo lắng: "Nếu công ty bảo lãnh đóng cửa, hồ sơ định cư của tôi có bị ảnh hưởng không?"

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, rủi ro này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào hồ sơ đang ở giai đoạn nào và cách chứng minh quan hệ lao động được chuẩn bị ra sao.

Victory Investment Consultants hiện là đơn vị đồng hành hồ sơ EB-3 với thế mạnh thẩm định nhà tuyển dụng và chuẩn bị hồ sơ việc làm minh bạch, giúp người lao động giảm rủi ro trong suốt quá trình định cư.

VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động - Ảnh 1.

EB-3 và nguy cơ doanh nghiệp đóng cửa: một rủi ro có thật

Chương trình EB-3 cho phép người lao động nước ngoài định cư tại Mỹ thông qua việc làm, với điều kiện họ làm việc cho nhà tuyển dụng được cấp phép bảo lãnh. Doanh nghiệp vì vậy là mắt xích trung tâm. Khi doanh nghiệp thay đổi hoạt động - từ giảm nhu cầu tuyển dụng đến đóng cửa - hồ sơ EB-3 có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia VICTORY, điều quan trọng không nằm ở việc doanh nghiệp có đóng cửa hay không, mà là đóng cửa vào thời điểm nào trong tiến trình hồ sơ. Thực trạng này thường bị hiểu nhầm, dẫn đến lo lắng lan rộng trong cộng đồng lao động Việt và các nhóm thảo luận EB-3.

Thời điểm xảy ra sự cố quyết định quyền lợi người lao động

Ảnh hưởng lớn hay nhỏ không nằm ở việc doanh nghiệp đóng cửa, mà nằm ở thời điểm sự cố xảy ra trong tiến trình hồ sơ.

Theo chuyên gia VICTORY, hồ sơ EB-3 có 3 giai đoạn quan trọng:

Trường hợp 1: Công ty đóng cửa trước khi I-140 được phê duyệt

Ở giai đoạn này, hồ sơ vẫn phụ thuộc trực tiếp vào doanh nghiệp bảo lãnh. Nếu công ty ngừng hoạt động, hồ sơ EB-3 theo đó khó có thể tiếp tục.

Người lao động có thể:

  • Chuyển sang doanh nghiệp bảo lãnh khác có vị trí tương đương
  • Hoặc tái khởi động hồ sơ nếu không thể kế thừa điều kiện ban đầu

Theo VICTORY, thẩm định doanh nghiệp và tính ổn định công việc ngay từ khâu đầu là cách giảm rủi ro lớn nhất ở giai đoạn này.

Trường hợp 2: Công ty đóng cửa sau khi I-140 đã được phê duyệt

Đây là trường hợp nhiều người thường hiểu sai. Thực tế, Priority Date vẫn được giữ nguyên và người lao động có thể chuyển sang một chủ bảo lãnh mới nếu vị trí và bản chất công việc tương đương (theo quy định Job Portability - AC-21).

Điều này đồng nghĩa: người lao động không cần quay lại từ đầu, thời gian chờ được rút ngắn đáng kể.

Chuyên gia VICTORY nhận định:"Việc giữ Priority Date là yếu tố chiến lược. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cần được thực hiện bài bản, có hồ sơ chứng minh việc làm rõ ràng để tránh rủi ro từ USCIS."

Trường hợp 3: Người lao động đã sang Mỹ và đang làm việc

Nếu doanh nghiệp đóng cửa ở giai đoạn này, người lao động không mất tư cách cư trú, miễn là có bằng chứng làm việc thực tế gồm:

  • Lịch sử trả lương
  • Hợp đồng hoặc xác nhận vị trí việc làm
  • Mô tả công việc tương ứng

Khi đó, người lao động có thể tìm chủ sử dụng lao động mới trong cùng ngành nghề và tiếp tục duy trì tình trạng hợp pháp.

Điều này phản ánh nguyên tắc quan trọng mà USCIS áp dụng: ý định làm việc thực sự quan trọng hơn việc công ty bảo lãnh có tồn tại lâu dài hay không.

Vì sao chuẩn bị hồ sơ chứng minh từ đầu là yếu tố quyết định?

Trong chương trình định cư Mỹ diện EB-3, USCIS không chỉ xem xét việc có nhà bảo lãnh, mà còn đánh giá mối quan hệ lao động có thật. Khi doanh nghiệp đóng cửa, bằng chứng làm việc chính là cơ sở để xác định người lao động có tiếp tục đủ điều kiện cư trú hay không.

Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu – hợp đồng rõ ràng, bảng lương, mô tả công việc thống nhất – sẽ chứng minh được ý định làm việc thực tế, giúp quá trình chuyển sang chủ bảo lãnh mới diễn ra thuận lợi. Ngược lại, giấy tờ thiếu nhất quán sẽ khiến việc bảo vệ quyền cư trú gặp khó khăn.

Chuyên gia Victory Investment Consultants cho biết: "Hồ sơ rõ ràng là lớp bảo vệ quan trọng nhất khi có biến động. Rủi ro lớn nhất thường xuất phát từ việc không chuẩn bị đúng ngay từ đầu".

Từ góc nhìn này, EB-3 vẫn là lựa chọn khả thi cho nhiều gia đình Việt mong muốn định cư hợp pháp mà không cần vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, hiệu quả của hồ sơ phụ thuộc vào việc thẩm định nhà tuyển dụng và đảm bảo tính minh bạch trong toàn bộ chứng từ.

VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động - Ảnh 2.

Với kinh nghiệm thực hiện hồ sơ EB-3 hơn 15 năm, Victory Investment Consultants tập trung vào kiểm chứng doanh nghiệp, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ việc làm rõ ràng, giúp người lao động giảm rủi ro và duy trì quyền định cư ổn định, ngay cả khi thị trường lao động thay đổi.

VICTORY - Công ty tư vấn định cư uy tín tại Việt Nam

Đan Sao

TỪ KHÓA

CÁC TIN KHÁC

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Điểm đến 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Điểm đến 12:56

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

Sinh viên Trường ĐH Thăng Long trải nghiệm “mưa tuyết” trong đêm Giáng sinh

Điểm đến 13:51

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu

Âm nhạc kết nối cộng đồng trong đêm Giáng sinh ở ROX Living Aquamarine Diễn Châu

Điểm đến 18:35

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

United Family Concert 2025: Âm nhạc cổ điển thăng hoa và giá trị nhân văn tại Nhạc viện TPHCM

Điểm đến 18:31

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Bảo Lộc lần đầu tham gia tổ chức "Tìm kiếm tài năng MC nhí"

Điểm đến 15:56

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

CJ 13 năm liên tiếp trao học bổng tại Lâm Đồng

Điểm đến 08:53

Ngày 16-12, Tập đoàn CJ cùng UBND tỉnh Lâm Đồng và Sở Giáo dục - Đào tạo trao học bổng cho 100 học sinh, sinh viên xuất sắc tại Trung tâm Hành chính tỉnh.

Phụ nữ

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Điểm đến 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Khoẻ - Đẹp 15:27

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

TÁM

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Chuyện của Sao 21:04

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc qui tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và sự tham dự của nhiều bác sĩ đầu ngành tại TP HCM và Cần Thơ.

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Grab đồng hành cùng địa phương quảng bá du lịch và ẩm thực Việt Nam

Điểm đến 20:55

Ngày 27-12, Grab Việt Nam giới thiệu chuỗi hoạt động quảng bá ẩm thực – du lịch Hải Phòng, kết hợp giữa giá trị văn hóa truyền thống và sức mạnh công nghệ.

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Giảm 50% chi phí kỹ thuật IVF dịp đầu năm 2026

Khoẻ - Đẹp 20:54

Chương trình giúp giảm áp lực tài chính, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận điều trị sớm, thuận lợi, với sự đồng hành chuyên môn lâu dài.

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Tạo “lá chắn” phòng bệnh não mô cầu bằng vắc-xin

Khoẻ - Đẹp 15:27

Bệnh do não mô cầu diễn tiến nhanh, có thể gây tử vong trong 24 giờ, song hoàn toàn có thể phòng ngừa hiệu quả bằng tiêm vắc-xin.

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

Chuyện của Sao 11:55

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 12:57

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Khai mạc lễ hội văn hóa, âm nhạc, sáng tạo HOZO CITY TẾT FEST 2025

Điểm đến 12:56

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khi bác sĩ sáng tác nhạc tình

Khoẻ - Đẹp 18:13

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

PNJ bắt tay CANALI: Mở rộng hệ sinh thái thời trang cao cấp tại Việt Nam

Khoẻ - Đẹp 08:42

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Dự án giúp học sinh nâng cao năng lực lựa chọn thực phẩm

Khoẻ - Đẹp 16:58

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Ca sĩ Quang Toàn được khán giả ủng hộ sau khi đăng quang Á quân Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Ca sĩ Quang Toàn được khán giả ủng hộ sau khi đăng quang Á quân Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Chuyện của Sao 15:57

Ca sĩ Quang Toàn khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng, trở thành cái tên quen thuộc, được đơn vị tổ chức tin tưởng mời biểu diễn trên khắp cả nước.

Làm đẹp nụ cười trước Tết: Xu hướng Veneer an toàn được nhiều người lựa chọn

Làm đẹp nụ cười trước Tết: Xu hướng Veneer an toàn được nhiều người lựa chọn

Khoẻ - Đẹp 13:53

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

CLIP

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

Audio: Không khởi tố vụ án liên quan C.P. Việt Nam, người "tố" nói tập trung chữa bệnh

AI 365 15:34

(NLĐO) - Bản tin sản xuất bằng Kiki AI về vụ việc liên quan Công ty CP chăn nuôi C.P. Việt Nam bị tố bán heo bệnh.

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

Audio AI: Lùm xùm thu phí ở Núi Sam - Hàng trăm tỉ đồng và những dấu hỏi

AI 365 09:43

(NLĐO) - Việc đặt các trạm thu phí gây bức xúc ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang diễn ra suốt nhiều năm qua.

Gay cấn giải cứu người phụ nữ trùm kín mặt, vắt vẻo trên cầu cao

Thời sự 19:39

(NLĐO) - Người phụ nữ được giải cứu nghi buồn chuyện gia đình nên có ý định lên cầu Thuận Phước, TP Đà Nẵng để tự tử

TIN HOT TRONG TUẦN

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Ca sĩ Bích Ngọc: Xúc động khi nhận giải thưởng Ca sĩ được yêu thích nhất

Bản lĩnh sống 10:52

Vừa qua, vòng chung kết cuộc thi Ngôi Sao Nhạc Việt 2025 đã khép lại với nhiều khoảnh khắc thăng hoa.

Tri ân thế hệ đi trước

Tri ân thế hệ đi trước

Điểm đến 10:44

Hiệp hội Nhựa Việt Nam (VPA) thăm hỏi, tặng quà cho các thương bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh và Người có công Long Đất tại xã Long Hải, TP HCM.

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Subin Tấn Khải cùng mẹ - ca sĩ Ái Lê - trình diễn tại Lễ hội áo dài

Chuyện của Sao 14:17

Hội thi "Duyên dáng áo dài TP Thủ Đức" lần 5 – 2025  tại TP Thủ Đức có sự tham gia của ca sĩ Subin Tấn Khải cùng mẹ - nữ ca sĩ Ái Lê.

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Ngày Tết, lên xứ Lạng ăn lạp sườn thơm phức

Món ngon 13:36

Lạp sườn tiếng Tày, Nùng gọi là "phúng xoòng". Đây là món ăn được chế biến từ thịt lợn ướp với gia vị rất thơm ngon và thường được ăn vào dịp Tết Nguyên đán.