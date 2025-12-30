VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động

Trong bối cảnh thị trường lao động Mỹ có nhiều biến động, không ít doanh nghiệp cắt giảm nhân sự hoặc thu hẹp hoạt động. Điều này khiến nhiều lao động Việt đang theo diện EB-3 lo lắng: "Nếu công ty bảo lãnh đóng cửa, hồ sơ định cư của tôi có bị ảnh hưởng không?"

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, rủi ro này hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư. Mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào hồ sơ đang ở giai đoạn nào và cách chứng minh quan hệ lao động được chuẩn bị ra sao.

Victory Investment Consultants hiện là đơn vị đồng hành hồ sơ EB-3 với thế mạnh thẩm định nhà tuyển dụng và chuẩn bị hồ sơ việc làm minh bạch, giúp người lao động giảm rủi ro trong suốt quá trình định cư.

EB-3 và nguy cơ doanh nghiệp đóng cửa: một rủi ro có thật

Chương trình EB-3 cho phép người lao động nước ngoài định cư tại Mỹ thông qua việc làm, với điều kiện họ làm việc cho nhà tuyển dụng được cấp phép bảo lãnh. Doanh nghiệp vì vậy là mắt xích trung tâm. Khi doanh nghiệp thay đổi hoạt động - từ giảm nhu cầu tuyển dụng đến đóng cửa - hồ sơ EB-3 có thể bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên, theo chuyên gia VICTORY, điều quan trọng không nằm ở việc doanh nghiệp có đóng cửa hay không, mà là đóng cửa vào thời điểm nào trong tiến trình hồ sơ. Thực trạng này thường bị hiểu nhầm, dẫn đến lo lắng lan rộng trong cộng đồng lao động Việt và các nhóm thảo luận EB-3.

Thời điểm xảy ra sự cố quyết định quyền lợi người lao động

Ảnh hưởng lớn hay nhỏ không nằm ở việc doanh nghiệp đóng cửa, mà nằm ở thời điểm sự cố xảy ra trong tiến trình hồ sơ.

Theo chuyên gia VICTORY, hồ sơ EB-3 có 3 giai đoạn quan trọng:

Trường hợp 1: Công ty đóng cửa trước khi I-140 được phê duyệt

Ở giai đoạn này, hồ sơ vẫn phụ thuộc trực tiếp vào doanh nghiệp bảo lãnh. Nếu công ty ngừng hoạt động, hồ sơ EB-3 theo đó khó có thể tiếp tục.

Người lao động có thể:

Chuyển sang doanh nghiệp bảo lãnh khác có vị trí tương đương

Hoặc tái khởi động hồ sơ nếu không thể kế thừa điều kiện ban đầu

Theo VICTORY, thẩm định doanh nghiệp và tính ổn định công việc ngay từ khâu đầu là cách giảm rủi ro lớn nhất ở giai đoạn này.

Trường hợp 2: Công ty đóng cửa sau khi I-140 đã được phê duyệt

Đây là trường hợp nhiều người thường hiểu sai. Thực tế, Priority Date vẫn được giữ nguyên và người lao động có thể chuyển sang một chủ bảo lãnh mới nếu vị trí và bản chất công việc tương đương (theo quy định Job Portability - AC-21).

Điều này đồng nghĩa: người lao động không cần quay lại từ đầu, thời gian chờ được rút ngắn đáng kể.

Chuyên gia VICTORY nhận định:"Việc giữ Priority Date là yếu tố chiến lược. Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi cần được thực hiện bài bản, có hồ sơ chứng minh việc làm rõ ràng để tránh rủi ro từ USCIS."

Trường hợp 3: Người lao động đã sang Mỹ và đang làm việc

Nếu doanh nghiệp đóng cửa ở giai đoạn này, người lao động không mất tư cách cư trú, miễn là có bằng chứng làm việc thực tế gồm:

Lịch sử trả lương

Hợp đồng hoặc xác nhận vị trí việc làm

Mô tả công việc tương ứng

Khi đó, người lao động có thể tìm chủ sử dụng lao động mới trong cùng ngành nghề và tiếp tục duy trì tình trạng hợp pháp.

Điều này phản ánh nguyên tắc quan trọng mà USCIS áp dụng: ý định làm việc thực sự quan trọng hơn việc công ty bảo lãnh có tồn tại lâu dài hay không.

Vì sao chuẩn bị hồ sơ chứng minh từ đầu là yếu tố quyết định?

Trong chương trình định cư Mỹ diện EB-3, USCIS không chỉ xem xét việc có nhà bảo lãnh, mà còn đánh giá mối quan hệ lao động có thật. Khi doanh nghiệp đóng cửa, bằng chứng làm việc chính là cơ sở để xác định người lao động có tiếp tục đủ điều kiện cư trú hay không.

Hồ sơ được chuẩn bị đầy đủ ngay từ đầu – hợp đồng rõ ràng, bảng lương, mô tả công việc thống nhất – sẽ chứng minh được ý định làm việc thực tế, giúp quá trình chuyển sang chủ bảo lãnh mới diễn ra thuận lợi. Ngược lại, giấy tờ thiếu nhất quán sẽ khiến việc bảo vệ quyền cư trú gặp khó khăn.

Chuyên gia Victory Investment Consultants cho biết: "Hồ sơ rõ ràng là lớp bảo vệ quan trọng nhất khi có biến động. Rủi ro lớn nhất thường xuất phát từ việc không chuẩn bị đúng ngay từ đầu".

Từ góc nhìn này, EB-3 vẫn là lựa chọn khả thi cho nhiều gia đình Việt mong muốn định cư hợp pháp mà không cần vốn đầu tư lớn. Tuy nhiên, hiệu quả của hồ sơ phụ thuộc vào việc thẩm định nhà tuyển dụng và đảm bảo tính minh bạch trong toàn bộ chứng từ.

Với kinh nghiệm thực hiện hồ sơ EB-3 hơn 15 năm, Victory Investment Consultants tập trung vào kiểm chứng doanh nghiệp, hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ việc làm rõ ràng, giúp người lao động giảm rủi ro và duy trì quyền định cư ổn định, ngay cả khi thị trường lao động thay đổi.

