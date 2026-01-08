Lalamove tặng hàng ngàn chuyến di chuyển cho sinh viên dịp Tết

Lalamove vừa công bố chuỗi chương trình miễn phí chuyến xe di chuyển nhằm thể hiện sự đồng hành cùng sinh viên dịp Tết.

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp

8 tháng 1, 2026 | 16:15

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM.

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng chú trọng vào trải nghiệm thương hiệu, tổ chức sự kiện trở thành công cụ quan trọng để kết nối, truyền thông và khẳng định hình ảnh chuyên nghiệp. Việc lựa chọn một đơn vị tổ chức sự kiện uy tín vì thế đóng vai trò then chốt, giúp chương trình được vận hành trơn tru, truyền tải thông điệp hiệu quả và tối ưu chi phí.

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Năng lực triển khai đồng bộ

Với hơn 5 năm kinh nghiệm trong ngành, F-EVENT là đơn vị chuyên tổ chức sự kiện trọn gói tại TPHCM, cung cấp giải pháp toàn diện từ khâu lên ý tưởng, thiết kế, thi công đến điều phối nhân sự. Đội ngũ chuyên viên sáng tạo và giàu kinh nghiệm đảm nhận đa dạng loại hình chương trình như lễ khai trương, ra mắt sản phẩm, lễ khởi công, hội nghị – hội thảo, lễ kỷ niệm, gala dinner, year end party và các sự kiện doanh nghiệp quy mô lớn nhỏ khác.

Các hạng mục kỹ thuật được F-EVENT đầu tư bài bản, bao gồm hệ thống âm thanh, ánh sáng sân khấu chuyên nghiệp, màn hình LED, sân khấu, backdrop, cùng thiết kế 2D, 3D concept giúp khách hàng hình dung không gian tổng thể trước khi thi công. Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp nhân sự sự kiện chuyên nghiệp như MC, PG, ca sĩ, ban nhạc, vũ đoàn… nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong từng chi tiết.

Không ngừng nâng tầm trải nghiệm

Với phương châm "Mỗi sự kiện là một tác phẩm nghệ thuật", F-EVENT không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua đầu tư thiết bị hiện đại và đào tạo đội ngũ chuyên môn cao. Sự tin tưởng từ khách hàng qua nhiều năm là động lực để F-EVENT tiếp tục hoàn thiện và mang đến những trải nghiệm sự kiện đẳng cấp, vượt ngoài mong đợi.

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Hậu trường vận hành âm thanh, ánh sáng – nơi từng cú chạm bảng điều khiển góp phần tạo nên cảm xúc trọn vẹn cho sự kiện

Định hướng đồng hành cùng doanh nghiệp

F-EVENT hướng tới trở thành đối tác tổ chức sự kiện đáng tin cậy cho các doanh nghiệp tại TP.HCM và khu vực phía Nam. Không chỉ tập trung vào từng chương trình riêng lẻ, doanh nghiệp còn chú trọng xây dựng chuỗi sự kiện theo từng giai đoạn phát triển, đảm bảo sự nhất quán về thông điệp và hình ảnh thương hiệu.

Với giá trị cốt lõi "Tận Tâm – Sáng Tạo – Win-Win", F-EVENT đặt trọng tâm vào việc mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, tối ưu ngân sách nhưng vẫn đảm bảo tính nghệ thuật và giá trị truyền thông của mỗi sự kiện.

F-EVENT – Đối tác tổ chức sự kiện trọn gói cho doanh nghiệp - Ảnh 3.

Sự kiện hội thảo với hệ thống âm thanh - ánh sáng và màn hình LED hiện đại

Thông tin liên hệ

Công ty TNHH MTV Sự Kiện F-EVENT
Địa chỉ: 102 Nguyễn Minh Hoàng, phường Bảy Hiền, TPHCM
Hotline: 0918.400.055
Email: eventstage.fevent@gmail.com
Website: https://fevent.vn



P.Nguyễn

