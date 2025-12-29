9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025

Thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Hàn Quốc đổ bộ Việt Nam

Sáng 27-12, thương hiệu chăm sóc da cao cấp Hàn Quốc Medicube mang đến sự kiện trải nghiệm đặc biệt "Skin Power Boost Station đến Vạn Hạnh Mall (TPHCM).

Tối 27-12, HOZO CITY TẾT FEST 2025, Lễ hội Chào đón năm mới quy mô lớn của TP HCM, chính thức khai mạc tại Công viên Bờ sông Sài Gòn.

Đó chính là bác sĩ - nhạc sĩ Phùng Y Nhân (tên thân thuộc: Bác sĩ Học). Với anh, sáng tác nhạc không chỉ là đam mê mà từ còn là thói quen khó bỏ.

Thương hiệu thời trang nam đẳng cấp CANALI (Italy) gia nhập thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Hiểu về truy xuất nguồn gốc là bước khởi đầu để hình thành năng lực lựa chọn thực phẩm tin cậy.

Ca sĩ Quang Toàn khẳng định vị trí của mình trong lòng công chúng, trở thành cái tên quen thuộc, được đơn vị tổ chức tin tưởng mời biểu diễn trên khắp cả nước.

Những ngày cận Tết, nhu cầu làm đẹp tăng cao, trong đó nụ cười được chú trọng bởi là ấn tượng đầu tiên giúp gương mặt rạng rỡ và tự tin hơn khi gặp gỡ đầu năm.

Tuyết rơi trắng xóa trong khuôn viên Trường ĐH Thăng Long, Hà Nội tối 14-12 đã giúp các sinh viên có một đêm Giáng sinh đáng nhớ.

Tối 21-12, tại Khu đô thị ROX Living Aquamarine Diễn Châu (Nghệ An), lễ hội âm nhạc “Tình khúc Giáng sinh” đã diễn ra trong không khí ấm áp, rộn ràng.

Tối 19-12, tại Nhạc viện TPHCM, chương trình hòa nhạc United Family Concert với chủ đề “Đến với âm nhạc” đã diễn ra trong không gian trang trọng và ấm áp.

Vòng sơ loại "Tìm kiếm tài năng MC Nhí 2025" đã diễn ra tại TPHCM và Lâm Đồng, thu hút hơn 500 thí sinh nhí trên cả nước tham gia.

Sau nhiều năm xây dựng vị thế trong lĩnh vực golf tại Việt Nam, Tat Golf Việt Nam chính thức mở rộng hệ sinh thái thể thao với sự ra đời của Tat Pick.

Quạt ly tâm Phú Đạt Vượng đã khẳng định vị thế là lựa chọn ưu tiên của hàng ngàn doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ngày 28-12 tới đây, tại phim trường Kim Thái Hoàng, ca sĩ - đạo diễn Thái Hoàng sẽ tổ chức live show âm nhạc mang chủ đề “Gọi chồng về cho con”.

Bộ ảnh cưới gây chú ý bởi concept đa dạng, kết hợp giữa thời trang và cảm xúc, trước khi cả hai chính thức về chung một nhà vào ngày 25-12.

Generali Việt Nam triển khai chuỗi hoạt động sát cánh cùng các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão lũ tại Huế, Đắk Lắk, Gia Lai và Khánh Hòa.

Không chỉ là một trang phục truyền thống, áo bà ba còn là biểu tượng văn hoá gắn liền với lịch sử, đời sống và tinh thần của con người Nam Bộ.

Nhận giải "Hair Colorist 2025 Awards", NTM tóc Trần Duy Khánh biết ơn những người thầy, những cộng sự… Tất cả cùng đồng hành để anh trưởng thành hơn mỗi ngày.

Năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới khi Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TPHCM công bố sự hợp tác chiến lược giữa HOZO và Lễ hội CITY TẾT FEST.

Syngenta Việt Nam vừa phối hợp cùng các sở, ban ngành tỉnh Sơn La... tổ chức lễ khánh thành điểm trường, trao tặng nhà cho hộ nông dân khó khăn.

29 tháng 12, 2025 | 11:55

Năm 2025 đánh dấu một cột mốc rực rỡ trong hành trình sáng tạo và cống hiến của Nhà thiết kế-Tiến sĩ (NTK-TS) Quỳnh Paris.

Không chỉ khẳng định vị thế trong lĩnh vực thời trang nghệ thuật, bà còn ghi dấu ấn sâu đậm ở các hoạt động văn hóa, giáo dục, điện ảnh và cộng đồng, trở thành hình mẫu tiêu biểu của người phụ nữ trí thức Việt Nam hội nhập quốc tế.

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025 - Ảnh 1.

Đầu tiên phải nhắc đến là người Phụ nữ duy nhất của Việt Nam trở thành thành Ủy viên AAC quốc tế.

Trong năm 2025, NTK-TS Quỳnh Paris chính thức đảm nhiệm vai trò Ủy viên AAC, ghi nhận uy tín chuyên môn và tầm ảnh hưởng quốc tế của bà trong lĩnh vực nghệ thuật – sáng tạo. Đây là bước tiến quan trọng, khẳng định tiếng nói của trí thức Việt trên các diễn đàn học thuật và nghệ thuật toàn cầu.

Thứ 2, NTK Quỳnh Paris là người góp dấu ấn trong bộ phim lịch sử về Tướng quân Trần Hưng Đạo

Quỳnh Paris tham gia dự án phim lịch sử về Đức Thánh Trần Hưng Đạo, một công trình mang giá trị văn hóa, lịch sử lớn. Sự góp mặt của bà giúp dự án đạt chiều sâu nghệ thuật, tôn vinh tinh thần dân tộc thông qua ngôn ngữ tạo hình và trang phục mang tính nghiên cứu, chuẩn mực.

Thành tựu thứ 3 là việc hỗ trợ thúc đẩy sinh viên khởi nghiệp với META JELLYS.

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025 - Ảnh 2.

Với vai trò cố vấn và đồng hành, NTK-TS Quỳnh Paris tích cực hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp dự án META JELLYS, ứng dụng chất liệu thân thiện môi trường. Hoạt động này thể hiện tâm huyết của bà trong việc nuôi dưỡng thế hệ trẻ, khuyến khích tư duy sáng tạo gắn liền với phát triển bền vững.

Liên quan đến thời trang, giá trị bảo tồn giá trị văn hóa Việt đó là nhận vai trò Cố vấn VN Heritage Áo Dài Festival. Dấu ấn thứ 4 trong hành trình kiến tạo thành tựu nổi bật. Năm 2025, Paris đảm nhiệm vai trò Cố vấn VN Heritage Áo Dài Festival, đồng thời trình diễn bộ sưu tập áo dài tiên phong, sử dụng chất liệu thân thiện môi trường tại Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh). Các thiết kế không chỉ tôn vinh vẻ đẹp truyền thống mà còn mang hơi thở đương đại, góp phần lan tỏa thông điệp bảo tồn di sản gắn với xu hướng xanh.

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025 - Ảnh 3.

Thứ 5 - Một trong 5 nhà thiết kế đặc biệt trên thế giới hội tụ đa dạng nghệ thuật. Quỳnh Paris được ghi nhận là một trong 5 nhà thiết kế đặc biệt trên thế giới, hội tụ nhiều loại hình nghệ thuật như hội họa, khiêu vũ, trình diễn violin và thiết kế trang phục từ đời thường đến nghệ thuật – văn hóa. Phong cách sáng tạo của bà đề cao tính tiên phong, không sao chép, bền vững suốt nhiều thập kỷ. Thiết kế của Quỳnh Paris không chỉ mang giá trị ứng dụng, đời thường mà còn cuốn hút trên sân khấu nghệ thuật.

Giải thưởng Thăng Long - Mạc Đỉnh Chi tại Hà Nội do Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ trao tặng là thành quả thứ 6 gây ấn tượng trong năm cho nữ tiến sĩ ngành thời trang.

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025 - Ảnh 4.

Quỳnh Paris vinh dự nhận Giải thưởng Mạc Đĩnh Chi do Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Hà Nội trao tặng. Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho những đóng góp nổi bật của Quỳnh Paris trong hoạt động sáng tạo, kinh doanh và kết nối văn hóa.

Giá trị uy tín thứ 7, là vai trì Thành viên Hội đồng thẩm định Giải thưởng Nghệ sĩ và Doanh nhân vì cộng đồng 2025.

NTK-TS Quỳnh Paris được mời tham gia Hội đồng thẩm định Giải thưởng Nghệ sĩ và Doanh nhân vì cộng đồng 2025 do Hội Nữ trí thức Việt Nam tổ chức, khẳng định uy tín, bản lĩnh và trách nhiệm xã hội của bà trong việc lan tỏa các giá trị nhân văn.

Là nữ doanh nhân trong ngành thời trang, với kiến thức của một tiến sĩ danh dự về Văn hóa- thời trang. Quỳnh Paris đảm nhận vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân quốc tế Ở tầm vóc quốc tế, Quỳnh Paris tiếp tục khẳng định năng lực lãnh đạo khi đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Nữ doanh nhân quốc tế, góp phần kết nối nữ doanh nhân toàn cầu, thúc đẩy hợp tác và phát triển bền vững là cột mốc thứ 8 nổi bật trong năm nay của nữ thiết kế tài hoa.

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025 - Ảnh 5.

Cuối cùng, đánh dấu thành quả thứ 9 trong hành trình tạo giá trị cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam và quốc tế, chính là việc cô tham gia Ban tổ chức, vai trò Đại sứ CICON Quốc tế- Tổ chức sự kiện Cicon Asian 5+ tại TP. Hồ Chí Minh cuối tháng 11 vừa qua.

Một dấu mốc mang tính lịch sử khi Quỳnh Paris trở thành nữ nhà thiết kế Việt Nam đầu tiên đảm nhận vai trò Ban tổ chức của CICON Quốc tế tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh năm 2025. Sự kiện không chỉ nâng tầm vị thế thời trang Việt mà còn mở ra cơ hội giao lưu, hội nhập sâu rộng với bạn bè quốc tế.

9 dấu ấn nổi bật của NTK-TS Quỳnh Paris trong năm 2025 - Ảnh 6.

Với 9 thành tựu nổi bật trong năm 2025, NTK-TS Quỳnh Paris tiếp tục khẳng định hình ảnh một nhà thiết kế trí thức nữ doanh nhân tiêu biểu, tiên phong sáng tạo, bền bỉ cống hiến và không ngừng lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.

P.Nguyễn

