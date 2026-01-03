Nhạc sĩ Đức Thịnh: "Tôi hãnh diện khi thực hiện được một kỷ niệm đẹp cho con gái mình"

Phóng viên: Điều gì khiến anh quyết định đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc trong lễ cưới Sunny Đan Ngọc, con gái đỡ đầu của mình?

Nhạc sĩ Đức Thịnh chỉ huy dàn nhạc tại sự kiện.

Nhạc sĩ Đức Thịnh: Lý do tôi nhận Sunny làm con gái đỡ đầu bắt nguồn từ sự đồng cảm rất tự nhiên. Tôi thấy ở con hình ảnh của chính mình khi còn trẻ: phần lớn thời gian dành cho học tập. Con gái học ngành y vốn đã rất khó, vậy mà Sunny vẫn phải đảm bảo kết quả học tập xuất sắc, song song với việc theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp tại Nhạc viện.

Tôi còn nhớ một kỷ niệm rất rõ. Có lần dẫn con đi biểu diễn trong một chương trình tại nhà hát, giữa giờ nghỉ tôi thấy con mải mê nhìn điện thoại. Tôi khó chịu và nhắc nhở con sao không tập trung cho tiết mục. Con nhẹ nhàng đáp: "Dạ con đang học bài mà cha, diễn xong là mai con thi rồi". Câu nói đó làm tôi im lặng, nhưng trong lòng lại dâng lên rất nhiều cảm xúc.

Ở tuổi đẹp nhất, con có tài năng, có nhan sắc, có điều kiện, lẽ ra con có thể chọn sự hào nhoáng. Nhưng Sunny lại khiêm tốn, chọn nỗ lực làm việc, sống lặng lẽ, ít bạn bè. Điều đó khiến tôi xúc động và ngỏ lời nhận con làm con gái nuôi tinh thần. Ngày cả gia đình chính thức nhận con là một ngày rất vui.

Giờ đây, con đã trưởng thành, là một nhạc sĩ hòa âm. Việc lo phần âm nhạc cho con trong ngày trọng đại, với chuyên môn của mình, là điều tất nhiên. Chỉ có điều, đây là một "tác phẩm lớn" và cũng mang lại không ít áp lực.

- Anh có thể chia sẻ rõ hơn về quá trình lên ý tưởng và triển khai vai trò Giám đốc âm nhạc trong lễ cưới?

- Ý tưởng ban đầu xuất phát từ chính hai bạn trẻ. Từ câu chuyện tình yêu của họ, các bộ phận chuyên môn cùng nhau trao đổi, phác thảo nên một "bức tranh" tổng thể với nhiều hình thức nghệ thuật kết hợp. Mọi người đều dành rất nhiều tình cảm, kỳ vọng tạo nên một chương trình thật cảm xúc, trang trọng và đẹp nhất, không chỉ cho cô dâu chú rể mà còn cho tất cả khách mời tham dự, để ai cũng mang về một kỷ niệm đáng nhớ.

- Lễ cưới được đánh giá rất mãn nhãn về hình ảnh, trong đó âm nhạc là điểm cộng lớn. Anh có thể chia sẻ thêm về khâu này?

- Ngay từ kịch bản, chúng tôi đã tự làm khó mình. Chỉ cần nghe đến việc đưa "Hồ Thiên Nga" của Tchaikovsky vào lễ cưới là đã hình dung được khối lượng công việc. Anh em nhạc công phải tự ôn bài từ rất sớm. Công tác chép tổng phổ, phân phổ để kết nối liền mạch 6 chương trong một tiết mục đòi hỏi nhiều thời gian và độ chính xác cao. Do quy mô dàn nhạc giao hưởng không lớn như tại nhà hát, chúng tôi phải linh hoạt chia lại cho các nhạc cụ. Dù vất vả, nhưng tất cả đều cảm thấy vui vì chương trình được tôn trọng, được đầu tư và làm một cách chỉn chu.

- Việc quy tụ dàn nhạc công chuyên nghiệp cho một lễ cưới đặc biệt như vậy có gặp khó khăn gì không, thưa anh?

- Dàn nhạc này đã đồng hành cùng tôi trong nhiều chương trình nên việc quy tụ không quá khó. Tuy nhiên, yêu cầu lần này cao hơn rất nhiều: không chỉ chơi hay mà còn phải đẹp về trang phục, đồng đều về phong cách biểu diễn. Khi tôi chia sẻ đây là lễ cưới của con gái mình, tất cả anh em đều vui và sẵn lòng hơn hẳn. Đó là điều tôi rất trân quý.

- Điều gì khiến anh hài lòng nhất khi lễ cưới được nhận xét như một sân khấu nghệ thuật đỉnh cao?

Nhạc sĩ tài hoa Đức Thịnh.

- Điều làm tôi ấn tượng và hài lòng nhất chính là sự đồng lòng của cả dàn nhạc và ê-kíp thực hiện. Từ chuyên môn đến trang phục, mọi thứ đều đẹp, lộng lẫy và đầy cảm xúc. Tôi hãnh diện vì trong kỷ niệm đẹp nhất của con gái, mình được góp mặt như một người đồng hành.

Với tôi, đây không phải là một "job". Đây là việc của một người cha thầm lặng quan sát con, hỗ trợ con và luôn chúc lành để con có một cuộc sống hạnh phúc.



