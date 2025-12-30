VICTORY giải bài toán quyền lợi nếu công ty EB-3 ngừng hoạt động

Theo đánh giá của chuyên gia tại Victory Investment Consultants, công ty bảo lãnh đóng cửa không đồng nghĩa người lao động sẽ mất quyền định cư.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc

30 tháng 12, 2025 | 16:01

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên quyết định gác lại công việc dày đặc ở Mỹ để bay nửa vòng trái đất về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài - Sunny Đan Ngọc.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bay về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài- Sunny Đan Ngọc - Ảnh 1.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên tạo không gian giao lưu tưng bừng trên sân khấu tiệc cưới.

Theo chia sẻ từ phía gia đình cô dâu, ngay khi nhận được thiệp cưới, nữ MC đã sắp xếp lịch trình để có mặt trong ngày trọng đại của cặp đôi. Tổng thời gian di chuyển cả đi lẫn về giữa Mỹ và Việt Nam của Nguyễn Cao Kỳ Duyên chỉ vỏn vẹn khoảng hai ngày, một quỹ thời gian vô cùng gấp rút đối với bất kỳ nghệ sĩ nào đang hoạt động quốc tế.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bay về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài- Sunny Đan Ngọc - Ảnh 2.

Cô dâu Sunny Đan Ngọc và chú rể Đoàn Minh Tài hạnh phúc khi có sự chúc phúc của nữ MC hải ngoại.

Cụ thể, theo lịch trình, 11 giờ trưa 25-12, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên đáp chuyến bay về Việt Nam. Đến 18 giờ cùng ngày, cô đã có mặt tại tiệc cưới của Sunny Đan Ngọc và Đoàn Minh Tài để chung vui cùng gia đình và bạn bè thân hữu. Ngay sau khi tiệc cưới kết thúc vào rạng sáng 4 giờ ngày 26-12, nữ MC lại tiếp tục di chuyển ra sân bay để kịp chuyến bay sớm quay trở về Mỹ, tiếp tục các kế hoạch nghệ thuật đã định sẵn.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bay về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài- Sunny Đan Ngọc - Ảnh 3.

Bác sĩ Ngô Kim Thanh (dạ hội trắng) hạnh phúc khi lễ cưới con gái có sự góp mặt của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyện và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Việc chỉ dành trọn hai ngày cho chuyến đi, về giữa hai quốc gia cho thấy sự trân quý và tình cảm đặc biệt mà MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên dành cho cô dâu Sunny Đan Ngọc và chú rể Đoàn Minh Tài.

Đây là món quà vô cùng ý nghĩa và ấp áp cho gia đình bác sĩ Ngô Kim Thanh cũng như sự vinh hạnh cho cặp đôi trong ngày cưới. Được biết, nữ MC có mối quan hệ thân tình như người nhà với mẹ cô dâu - bác sĩ Ngô Kim Thanh. Trong nhiều lần về Việt Nam tham gia các chương trình nghệ thuật và sự kiện, Nguyễn Cao Kỳ Duyên thường xuyên đến thăm gia đình bác sĩ Ngô Kim Thanh và cô cháu gái Sunny Đan Ngọc, minh chứng cho mối quan hệ gắn bó, bền chặt suốt nhiều năm qua.

MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên bay về Việt Nam dự đám cưới Đoàn Minh Tài- Sunny Đan Ngọc - Ảnh 4.

Bác sĩ Ngô Kim Thanh, TS Hà Thiên Sơn (Giảng viên Trường ĐH KHXH & NV TPHCM) cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên trên thảm hoa tiệc cưới.

Xuất hiện tại lễ cưới, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên lựa chọn bộ dạ hội sắc nude gợi cảm, khéo léo khoe bờ vai trần quyến rũ. Vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon gọn cùng phong cách sang trọng của nữ MC nhận được nhiều lời khen ngợi từ khách mời tham dự.

Trên sân khấu tiệc cưới, Nguyễn Cao Kỳ Duyên cùng "ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng đảm nhận vai trò dẫn dắt phần bốc thăm trúng thưởng. Sự xuất hiện của nữ MC nổi tiếng ở phần cuối chương trình đã góp phần khuấy động không khí, mang đến sự hào hứng, ấm áp và tưng bừng cho buổi tiệc. Khoảnh khắc cô chọn lá phiếu và xướng tên người trúng thưởng trên sân khấu trở thành điểm nhấn đáng nhớ trong một lễ cưới được đánh giá là đẹp và ấn tượng bậc nhất của làng giải trí Việt những ngày cuối năm.

P.Nguyễn

