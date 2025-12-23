Ca sĩ Thái Hoàng tổ chức live show “Gọi chồng về cho con”

Live show nhằm gây quỹ ủng hộ nữ ca sĩ khiếm thị Bích Phương. Đây là một chương trình nghệ thuật mang đậm ý nghĩa nhân văn, thể hiện tinh thần sẻ chia, tương thân tương ái trong giới nghệ sĩ.

Theo ban tổ chức, đây là lần thứ hai ca sĩ đạo diễn Thái Hoàng đứng ra thực hiện một live show thiện nguyện dành cho nữ ca sĩ khiếm thị Bích Phương. Thông qua đêm nhạc, anh mong muốn tạo thêm điều kiện để Bích Phương tiếp tục hoạt động nghệ thuật, nuôi dưỡng đam mê âm nhạc, đồng thời có thêm nguồn lực chăm lo cho các con trong cuộc sống còn nhiều khó khăn.

Live show "Gọi chồng về cho con" không chỉ là một đêm diễn ca nhạc đơn thuần mà còn là điểm hẹn của tình đồng nghiệp, nơi nhiều nghệ sĩ cùng chung tay góp sức vì một nghĩa cử cao đẹp. Chương trình được bán vé, toàn bộ nguồn thu sẽ được dành để hỗ trợ nữ ca sĩ khiếm thị Bích Phương tham gia hoạt động nghệ thuật và ổn định cuộc sống.

Đêm nhạc quy tụ sự tham gia của nhiều nghệ sĩ được khán giả yêu mến như: Nữ hoàng nhân ái Phạm Kim Thoa, Quán quân Ngôi sao nhạc Việt 2025 ca sĩ Đức Tài, Á quân Ngôi sao nhạc Việt 2025 Tấn Tài, cùng các gương mặt nổi bật khác gồm ca sĩ triển vọng Ngôi sao nhạc Việt, Trịnh Lâm Huy, Á quân Ngôi sao nhạc Việt 2024, Tân Nguyễn và ca sĩ triển vọng 2025 Văn Khải Minh.

Ban tổ chức cho biết chương trình sẽ mang đến nhiều tiết mục âm nhạc sâu lắng, giàu cảm xúc, được dàn dựng công phu, truyền tải những thông điệp nhân văn về tình người, tình nghệ sĩ. Qua đó, đêm nhạc không chỉ chạm đến trái tim khán giả mà còn lan tỏa tinh thần yêu thương, sẻ chia, giúp những nghệ sĩ kém may mắn có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trước đó, ca sĩ Thái Hoàng và Nữ hoàng Phạm Kim Thoa từng tổ chức Liveshow ủng hộ ca sĩ Bích Phương.

Với tâm huyết của ca sĩ đạo diễn Thái Hoàng cùng sự đồng hành của đông đảo nghệ sĩ, "Gọi chồng về cho con" hứa hẹn sẽ trở thành một đêm nhạc giàu cảm xúc, để lại dấu ấn đẹp trong lòng công chúng và tiếp thêm niềm tin cho nữ ca sĩ khiếm thị Bích Phương trên con đường nghệ thuật phía trước.