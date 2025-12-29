Đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng và bác sĩ giỏi

Cô dâu, chú rể cùng mẹ (Bác sĩ Ngô Kim Thanh) chụp hình với vợ chồng nhạc sĩ Phương Uyên, ca sĩ Thanh Hà.

Dàn khách mời có dịp tụ hội trong lễ cưới được trang trí tuyệt đẹp cùng nghi thức đón dâu vô cùng hoàng tráng. Câu chuyện tình yêu của diễn viên Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc được tái hiện trên sân khâu bằng con đường hoa tình yêu rực rỡ vô cùng hút mắt.

Hàng triệu đóa hồng và những đôi cánh thiên thần sắp đặt hài hòa trên lối đi tạo nên không gian cưới vô cùng cuốn hút. Những cặp đôi là những nghệ sĩ nổi tiếng có mặt trong tiệc cưới như: Vợ chồng nhạc sĩ Phương Uyên - Thanh Hà; vợ chồng diễn viên Ngô Thanh Vân; vợ chồng diễn viên Kha My-Thanh Duy; vợ chồng MC Phan Tô Ny và hoa hậu Lê Âu Ngân Anh..

Vì mẹ cô dâu là bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nên lễ cưới có sự quy tụ của hàng loạt các bác sĩ đầu ngành và lãnh đạo các bệnh viện...

Sự hiện diện của các giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ danh tiếng không chỉ thể hiện mối quan hệ gắn bó, sự trân trọng dành cho cô dâu chú rể mà còn tạo nên điểm nhấn trang trọng, hiếm có cho một lễ cưới của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Đây được xem là cuộc hội ngộ ý nghĩa giữa hai lĩnh vực tưởng chừng rất khác biệt nhưng lại giao thoa hài hòa: nghệ thuật và y khoa.

TS Trần Văn Dương (Áo trắng thứ 6, từ phải sang) và Tập thể khoa Tạo hình thẩm mỹ BV Chợ Rẫy cùng MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên.

Lễ cưới còn vinh dự đón tiếp PGS-TS Nguyễn Trọng Hào, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; PGS-TS-BS Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam (VSAPS), nguyên Chủ tịch Hội Phẫu thuật Thẩm mỹ TP HCM; TS Trần Văn Dương, Trưởng khoa Tạo hình Thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Chủ nhiệm Bộ môn Tạo hình Thẩm mỹ Đại học Y Cần Thơ.

Ngoài ra, còn có PGS-TS-BS Đỗ Quang Hùng, chuyên gia phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ, nguyên Trưởng khoa Giải phẫu Thẩm mỹ Bệnh viện Chợ Rẫy, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật Tạo hình; PGS-TS Trần Thị Khánh Tường, Chủ nhiệm Khoa Y, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch… cùng đông đảo tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa II đến từ nhiều bệnh viện lớn và bạn bè thân hữu của hai bên gia đình.

PGS-TS Lê Hành cùng bà xã đến chúc mừng đám cưới Đoàn Minh Tài và Sunny Đan Ngọc.

Sự hội tụ của những tên tuổi lớn trong ngành y tại lễ cưới không chỉ là niềm tự hào của cô dâu là bác sĩ Sunny Đan Ngọc mà còn cho thấy sự trân quý, tình cảm mà giới chuyên môn dành cho cặp đôi. Được biết gia đình cô dâu Sunny Đan Ngọc có đến 5 đời làm ngành y.

Lễ cưới của diễn viên Đoàn Minh Tài và bác sĩ Sunny Đan Ngọc vì thế không chỉ là ngày vui riêng của hai người, mà còn là sự kiện mang dấu ấn đặc biệt, nơi kết nối những giá trị của tri thức, nhân văn và nghệ thuật trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy xúc cảm.