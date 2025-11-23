Á hoàng Đặng Ánh Tuyết trao giải và gửi lời chúc đến thí sinh Ngôi sao Nhạc Việt 2025

Sự xuất hiện của chị tạo điểm nhấn đặc biệt cho chương trình, mang đến không khí trang trọng và đầy cảm hứng cho các thí sinh bước vào cột mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật.

Là người sáng lập và điều hành Công ty TNHH TM Hoài An – thương hiệu Yến Sào Hightnest, Á hoàng Đặng Ánh Tuyết được biết đến không chỉ trong lĩnh vực thực phẩm, chăm sóc sức khỏe và làm đẹp, mà còn là gương mặt tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật, truyền cảm hứng và gắn bó với nhiều chương trình vì cộng đồng.

Chia sẻ lý do nhận lời đồng hành cùng cuộc thi, Á hoàng Đặng Ánh Tuyết cho biết: "Tôi mong muốn góp phần lan tỏa những giá trị tích cực của âm nhạc, tiếp sức và tạo động lực cho các bạn trẻ có đam mê nghệ thuật. Tôi tin rằng Ngôi sao Nhạc Việt là sân chơi uy tín, chuyên nghiệp, nơi phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng thực sự. Tôi rất vinh dự khi được đồng hành trên hành trình ấy".

Khi bước lên sân khấu trao giải thưởng quan trọng cho các thí sinh, Á hoàng Đặng Ánh Tuyết gửi lời chúc đầy ý nghĩa:

"Chúc mừng các bạn đã xuất sắc đạt được thành tích cao tại Ngôi sao Nhạc Việt 2025. Đây không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực mà còn là cột mốc quan trọng trên con đường nghệ thuật phía trước. Hãy luôn giữ vững đam mê, trau dồi kỹ năng và bản lĩnh sân khấu để tỏa sáng hơn nữa trong tương lai."

Được biết, Á hoàng Đặng Ánh Tuyết là nữ doanh nhân có lối sống giản dị, kín tiếng, luôn nhận được tình cảm yêu mến từ bạn bè và đồng nghiệp. Chị thường xuyên thực hiện các hoạt động thiện nguyện, lan tỏa những giá trị nhân ái đến cộng đồng. Sở hữu nhan sắc được mệnh danh "vẻ đẹp không tuổi, vượt thời gian", Đặng Ánh Tuyết từng gây ấn tượng tại chung kết cuộc thi Nữ hoàng Doanh nhân 2024, nơi chị đạt danh hiệu Á hoàng 1 và giải thưởng Nữ hoàng Thân thiện.