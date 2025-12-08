Panasonic dẫn dắt phân khúc tủ lạnh nhiều cánh

Sự kiện diễn ra mới đây ở TP HCM. Không gian trải nghiệm được Panasonic thiết kế như một “ngôi nhà mẫu” chuẩn Nhật, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp tiếp cận loạt thiết bị gia dụng thế hệ mới, từ tủ lạnh nhiều cánh đến máy giặt cao cấp. Qua đó, hãng thể hiện định hướng phát triển gắn công nghệ với lối sống hiện đại, tiện nghi và thẩm mỹ cao.

Điểm nhấn của sự kiện là bộ sưu tập tủ lạnh nhiều cánh đa dạng về thiết kế, dung tích và mức giá. Các dòng sản phẩm trải rộng từ phong cách tối giản chuẩn Nhật, phiên bản âm tường Harmony+ phù hợp không gian đô thị hiện đại, đến Prime+ Edition cao cấp và TAILOR-MADE Edition cho phép cá nhân hóa màu sắc.

Bên cạnh tủ lạnh, loạt máy giặt cao cấp mới cũng được giới thiệu với công nghệ giặt lọc ly tâm, sấy Nanoe™ X và sấy bơm nhiệt Inverter, giúp làm sạch sâu, bảo vệ sợi vải và tiết kiệm năng lượng. Thiết kế máy giặt theo xu hướng tinh giản, đặt chồng tối ưu không gian, phù hợp căn hộ đô thị.

Theo đại diện Panasonic Việt Nam, sự mở rộng mạnh mẽ sang dòng tủ lạnh nhiều cánh và thiết bị chăm sóc quần áo là bước đi chiến lược nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng và tái định vị thương hiệu từ thiết bị gia dụng truyền thống sang giải pháp nâng cao chất lượng sống cho gia đình Việt.