Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Hoa hậu Đậu Hằng Nga ngồi “ghế nóng” Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025

Chuyện của Sao 07:30

Hoa hậu nhân ái Đậu Hằng Nga tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhiệm vai trò giám khảo tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài Bản sắc Việt Nam 2025.

Dai-ichi Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm mới

Khoẻ - Đẹp 07:28

Dai-ichi Việt Nam vừa chính thức giới thiệu ra thị trường sản phẩm Bảo hiểm Chăm Sóc Thai Sản Toàn Diện 24/7.

Tạp chí Phụ nữ Mới trao quà cho bà con, học sinh vùng lũ Đắk Lắk

Bản lĩnh sống 16:23

Ngày 9-12, đoàn công tác tạp chí Phụ nữ Mới phối hợp cùng UBND xã Hòa Xuân tổ chức chương trình thiện nguyện nhằm chia sẻ phần nào gánh nặng với bà con vùng lũ.

Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Bản lĩnh sống 17:46

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, SABECO và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngôi nhà Giáng sinh LEGO

Khoẻ - Đẹp 15:16

Ngôi nhà LEGO mang mọi người lại gần nhau hơn trong ánh đèn giáng sinh - nơi yêu thương trở thành món quà ý nghĩa nhất

Khép lại hành trình GENTEA 2025 trong khuôn khổ Lễ hội Trà Quốc tế

Điểm đến 15:14

Ngày 7-12, Lễ hội Trà Quốc tế World T.E.A Fest 2025 khép lại với điểm nhấn là vòng chung kết cuộc thi "GENTEA 2025 – Thắp sáng hồn trà, khơi sức trẻ".

KINGBEE – Tinh hoa Mật ong Việt dẫn đầu với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên

Tiêu dùng thông minh 10:01

KINGBEE nổi lên như một trong những thương hiệu mật ong uy tín hàng đầu Việt Nam.

Chống lừa đảo ra mắt Chatbot AI trên Zalo: Bảo vệ người dùng Việt 24/7

Tiêu dùng thông minh 18:26

Ngày 8-12, Chống Lừa Đảo (Chống Lừa Đảo) chính thức công bố ra mắt công cụ Chatbot AI tích hợp ngay trên nền tảng Zalo.

Panasonic dẫn dắt phân khúc tủ lạnh nhiều cánh

Tiêu dùng thông minh 16:10

Panasonic Việt Nam khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc tủ lạnh nhiều cánh khi giới thiệu bộ sưu tập hơn 25 mẫu mới tại sự kiện Experience Hub.

Chubb Life Việt Nam dành hơn 1 tỉ cho học sinh khó khăn và các địa phương gặp thiên tai

Bản lĩnh sống 15:44

Chubb Life Việt Nam lan tỏa yêu thương từ chương trình "Chubb Life – Vì Tương Lai Em" bằng chuỗi hoạt động hỗ trợ cộng đồng, tổng ngân sách hơn 1 tỉ đồng.

Nhiều kỹ thuật mới, an toàn trong phẫu thuật khúc xạ

Khoẻ - Đẹp 10:08

Hội thảo quốc tế "Tối ưu hóa kết quả và mở rộng chỉ định điều trị trong phẫu thuật khúc xạ" được tổ chức ngày 6-12.

Dàn thí sinh Miss Charm mê đắm khi thưởng thức hải sản cao cấp tại nhà hàng Gold Fish

Chuyện của Sao 15:10

Nhà hàng Gold Fish tọa lạc tại 66 đường số 8, KDC Him Lam, phường Tân Hưng, TPHCM (Quận 7 cũ) giới thiệu buổi tiệc đặc biệt với chủ đề "Người đẹp và Biển cả".

Cộng đồng dòng họ Hoàng – Huỳnh giàu truyền thống hiếu nghĩa

Bản lĩnh sống 21:04

Mỗi dòng họ đều mang bản sắc riêng, nhưng Hoàng – Huỳnh nổi bật như một cộng đồng giàu truyền thống hiếu nghĩa, trí dũng và cống hiến trải dài qua nhiều thế hệ.

Ấn tượng với Lễ hội Trà quốc tế 2025

Điểm đến 21:01

Tối 5-12, tại Quảng trường Lâm Viên, Ngân hàng TMCP Nam Á phối hợp cùng ban, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng khai mạc Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Grab tặng hơn 40.000 đồng phục mới cho đối tác tài xế

Khoẻ - Đẹp 16:39

Grab Việt Nam vừa bắt đầu triển khai chương trình tặng miễn phí đồng phục mới cho hơn 40.000 đối tác tài xế hai bánh của Grab trên khắp cả nước.

Chubb Life tăng cường hiện diện với văn phòng Infinity mới tại Hải Phòng

Tiêu dùng thông minh 16:38

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (“Chubb Life Việt Nam”) khai trương Văn phòng Đối tác Kinh doanh Infinity tại thành phố Hải Phòng.

Ra mắt trung tâm tầm soát sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center

Khoẻ - Đẹp 16:37

Tập đoàn GC (Hàn Quốc) ký thỏa thuận liên doanh với Tập đoàn Phenikaa (Việt Nam) thành lập Trung tâm khám sức khỏe GC&Phenikaa Healthcare Center.

Gold Fish: Tưng bừng khuyến mãi mùa bóng đá SEA Games 33 và Lễ hội Noel

Điểm đến 11:02

Nhà hàng Gold Fish áp dụng hàng loạt chương trình khuyến mãi trong thời gian diễn ra SEA Games 33 cũng như dịp Noel.

Độc đáo bẫy muỗi Mosla

Tiêu dùng thông minh 09:16

Bẫy muỗi Mosla góp phần ngăn muỗi sinh sôi mà vẫn thân thiện, bảo vệ hệ sinh thái.

New Zealand – điểm đến của Tour of the Year 2026

Điểm đến 12:47

BenThanh Tourist, một trong 10 công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, chính thức công bố sản phẩm Tour of the Year 2026, với điểm đến chủ đạo là New Zealand.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

10 tháng 12, 2025 | 16:26

Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com cho thấy trong năm 2026 du khách sẽ hưởng ứng những hành trình mang đậm tính cá nhân.

Du lịch luôn là hành trình dựa trên sở thích cá nhân, nhưng trong năm 2026, du khách sẽ mong muốn những trải nghiệm cá nhân hóa hơn nữa, vượt xa những lịch trình du lịch có sẵn. Theo dự đoán của Booking.com, trong năm 2026, du khách sẽ "nói không" với các trải nghiệm du lịch theo lối mòn và hướng đến mục tiêu theo đuổi những đam mê khác biệt của chính mình.

Từ những chuyến du lịch nhằm kiểm tra độ ăn ý với bạn đồng hành, hay hành trình du lịch dựa trên tâm linh tìm kiếm sự kết nối với bản thân, cho đến những kỳ lưu trú tiện nghi tại những ngôi nhà được trang bị công nghệ tối tân, mỗi chuyến đi đều trở thành cách thể hiện cá tính và bản sắc cá nhân.

Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026 - Ảnh 1.

Trong nhiều năm qua, các góc nhìn từ Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com đã dự đoán nhiều chuyển biến trong xu hướng du lịch. Năm 2026 tới đây, báo cáo cho thấy du khách ngày càng mong muốn thể hiện bản sắc riêng và những thói quen độc đáo của mình. Đặc biệt, công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp du khách trải nghiệm những chuyến đi "siêu cá nhân hóa".

Dựa trên những phân tích được rút ra từ khảo sát hơn 29.000 du khách tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm cả Việt Nam, Booking.com đã tận dụng kết quả nghiên cứu này, đưa ra 10 xu hướng được dự đoán sẽ góp phần định hình ngành du lịch trong năm 2026. Kết quả của báo cáo này thể hiện một xu hướng chính yếu sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm tới là những kỳ nghỉ mang đậm cá tính riêng, nơi du khách được tự do trải nghiệm và thể hiện cái tôi riêng của chính mình.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Booking.com, cho biết: "Bước sang năm 2026, du lịch không còn đơn thuần là một kỳ nghỉ mà dần trở thành cách thức để du khách thể hiện bản thân, với những hành trình du lịch và khám phá được xây dựng dựa trên những sở thích cá nhân vốn tưởng chừng như quá riêng tư hay quá 'ngách'. Du khách đang dần biến những chuyến đi của mình trở thành một trải nghiệm riêng để kiểm tra mức độ ăn ý của các mối quan hệ, để tô vẽ gian bếp bằng những món quà đặc trưng của từng điểm đến, để bước vào thế giới lãng mạn kỳ ảo chỉ có trong sách vở, để tái định nghĩa các trải nghiệm quen thuộc như du lịch đường dài, hay du lịch làm đẹp bằng công nghệ tiên tiến".

Theo đó, tốp 10 xu hướng du lịch nổi bật năm 2026 gồm: Những chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn kỳ ảo; những căn nhà trang bị robot tối tân; nghỉ dưỡng kết hợp làm đẹp; du lịch kiểm tra độ ăn ý - phép thử cho tình bạn, tình yêu, và tinh thần đội nhóm; lưu dấu trải nghiệm du lịch bằng đồ lưu niệm; đổi mới chuyến du lịch đường dài; du lịch theo tín hiệu vũ trụ; sở thích du lịch tĩnh lặng; du lịch về quá khứ; du lịch ăn mừng cột mốc cá nhân.

Song Hà

Phụ nữ

TÁM

