Booking.com nêu tốp 10 xu hướng định hình ngành du lịch năm 2026

Du lịch luôn là hành trình dựa trên sở thích cá nhân, nhưng trong năm 2026, du khách sẽ mong muốn những trải nghiệm cá nhân hóa hơn nữa, vượt xa những lịch trình du lịch có sẵn. Theo dự đoán của Booking.com, trong năm 2026, du khách sẽ "nói không" với các trải nghiệm du lịch theo lối mòn và hướng đến mục tiêu theo đuổi những đam mê khác biệt của chính mình.

Từ những chuyến du lịch nhằm kiểm tra độ ăn ý với bạn đồng hành, hay hành trình du lịch dựa trên tâm linh tìm kiếm sự kết nối với bản thân, cho đến những kỳ lưu trú tiện nghi tại những ngôi nhà được trang bị công nghệ tối tân, mỗi chuyến đi đều trở thành cách thể hiện cá tính và bản sắc cá nhân.

Trong nhiều năm qua, các góc nhìn từ Báo cáo Dự đoán Xu hướng Du lịch thường niên của Booking.com đã dự đoán nhiều chuyển biến trong xu hướng du lịch. Năm 2026 tới đây, báo cáo cho thấy du khách ngày càng mong muốn thể hiện bản sắc riêng và những thói quen độc đáo của mình. Đặc biệt, công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp du khách trải nghiệm những chuyến đi "siêu cá nhân hóa".

Dựa trên những phân tích được rút ra từ khảo sát hơn 29.000 du khách tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ bao gồm cả Việt Nam, Booking.com đã tận dụng kết quả nghiên cứu này, đưa ra 10 xu hướng được dự đoán sẽ góp phần định hình ngành du lịch trong năm 2026. Kết quả của báo cáo này thể hiện một xu hướng chính yếu sẽ phát triển mạnh mẽ trong năm tới là những kỳ nghỉ mang đậm cá tính riêng, nơi du khách được tự do trải nghiệm và thể hiện cái tôi riêng của chính mình.

Ông Branavan Aruljothi, Giám đốc Quốc gia tại Việt Nam của Booking.com, cho biết: "Bước sang năm 2026, du lịch không còn đơn thuần là một kỳ nghỉ mà dần trở thành cách thức để du khách thể hiện bản thân, với những hành trình du lịch và khám phá được xây dựng dựa trên những sở thích cá nhân vốn tưởng chừng như quá riêng tư hay quá 'ngách'. Du khách đang dần biến những chuyến đi của mình trở thành một trải nghiệm riêng để kiểm tra mức độ ăn ý của các mối quan hệ, để tô vẽ gian bếp bằng những món quà đặc trưng của từng điểm đến, để bước vào thế giới lãng mạn kỳ ảo chỉ có trong sách vở, để tái định nghĩa các trải nghiệm quen thuộc như du lịch đường dài, hay du lịch làm đẹp bằng công nghệ tiên tiến".

Theo đó, tốp 10 xu hướng du lịch nổi bật năm 2026 gồm: Những chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn kỳ ảo; những căn nhà trang bị robot tối tân; nghỉ dưỡng kết hợp làm đẹp; du lịch kiểm tra độ ăn ý - phép thử cho tình bạn, tình yêu, và tinh thần đội nhóm; lưu dấu trải nghiệm du lịch bằng đồ lưu niệm; đổi mới chuyến du lịch đường dài; du lịch theo tín hiệu vũ trụ; sở thích du lịch tĩnh lặng; du lịch về quá khứ; du lịch ăn mừng cột mốc cá nhân.