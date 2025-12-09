KINGBEE – Tinh hoa Mật ong Việt dẫn đầu với nguồn nguyên liệu từ thiên nhiên

Trong bối cảnh thị trường ngày càng chú trọng đến chất lượng và nguồn gốc sản phẩm, KINGBEE nổi lên như một trong những thương hiệu mật ong uy tín hàng đầu Việt Nam, ghi dấu ấn bằng hệ sinh thái sản phẩm phong phú, thu hái từ các vùng nguyên liệu đặc hữu trên khắp cả nước.

Với triết lý “Tinh hoa Việt trong từng giọt mật”, KINGBEE mang đến những sản phẩm vừa giàu giá trị dinh dưỡng, vừa thể hiện trọn vẹn hương vị của thiên nhiên Việt Nam.

Ngay từ ngày đầu thành lập, KINGBEE đã định vị mình là thương hiệu chuyên cung cấp mật ong thiên nhiên nguyên chất, được khai thác thủ công và sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ISO 22000:2018, HACCP và đặc biệt là sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 4 sao.

Nhờ vậy, các sản phẩm của KINGBEE luôn giữ trọn hương thơm, màu sắc và dưỡng chất tự nhiên – điều mà người tiêu dùng ngày càng quan tâm.

Danh mục sản phẩm của KINGBEE được phân chia rõ ràng theo từng nhóm, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa theo nhu cầu và khẩu vị. Đầu tiên là nhóm Mật ong hoang dã KINGBEE, bao gồm: mật ong hoa dừa, mật ong khoái, mật ong hoa chân chim, mật ong hốc đá – những loại mật quý hiếm được thu hoạch từ rừng sâu, mang lại hương vị đậm đà, mạnh mẽ và giàu giá trị dược tính.

Bên cạnh đó, dòng Mật ong bán hoang dã KINGBEElà lựa chọn lý tưởng cho người yêu thích sự tinh tế của từng loại hoa: hoa oải hương, bạc hà, hoa rừng, sú vẹt, xuyến chi, trinh nữ, sen, bưởi, tràm. Mỗi loại đều mang sắc thái hương vị riêng biệt, từ thanh nhẹ, mát lành đến nồng nàn đặc trưng.

Cuối cùng, nhóm Mật ong nuôi trong trang trại và vườn nhà KINGBEE – gồm mật ong hoa cà phê, hoa vải và hoa nhãn – được sản xuất trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo độ tinh khiết, an toàn và chất lượng đồng nhất.

Không chỉ chú trọng nghiên cứu và phát triển sản phẩm, KINGBEE còn sở hữu quy trình sản xuất khép kín đạt chuẩn quốc tế, cùng hệ thống phân phối rộng khắp từ nhà thuốc, cửa hàng đặc sản đến các siêu thị trên toàn quốc.

Với chiến lược phát triển bền vững và cam kết đồng hành cùng người nông dân, KINGBEE đã và đang trở thành thương hiệu đại diện cho chất lượng mật ong Việt Nam trên thị trường.

KINGBEE tiếp tục theo đuổi mục tiêu đưa những giọt mật tinh túy của thiên nhiên Việt đến gần hơn với mọi gia đình, khẳng định vị thế thương hiệu mật ong tiên phong của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

