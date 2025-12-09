Công bố 15 “Người truyền lửa”, khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”

Ngày 5-12, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty CP Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn (SABECO) và Báo Đại Đoàn Kết công bố Top 15 gương mặt “Người truyền lửa”, chính thức khép lại chiến dịch “150 năm Di sản vươn cao”.

Sau gần 3 tháng triển khai, chiến dịch đã đi qua hơn 2.200 km từ Nam ra Bắc, thu hút hơn 16.000 người dân tham gia các hoạt động cộng đồng. Chuỗi “Hành trình Di sản” bằng xe buýt hai tầng, các đêm nhạc “Đêm Di sản” và hoạt động phân loại – tái chế lon, chai đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần gắn kết, ý thức bảo vệ môi trường và niềm tự hào di sản.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, SABECO đã điều chỉnh kế hoạch, ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cộng đồng. Tại lễ tổng kết, doanh nghiệp cùng Vietnam Beverage trao 1,5 tỉ đồng thông qua Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để hỗ trợ người dân Nam Trung Bộ tái thiết sau thiên tai.

Trước đó, SABECO cũng đã hỗ trợ 3 tỉ đồng cho công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Điểm nhấn của chương trình là Giải thưởng “Vinh danh Người truyền lửa”, tôn vinh 15 cá nhân tiêu biểu trong 6 lĩnh vực phục vụ cộng đồng.

Giải thưởng nhận được hơn 20.000 lượt bình chọn, cho thấy sức lan tỏa và sự đồng thuận xã hội cao. Theo đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chương trình không chỉ tôn vinh những đóng góp thầm lặng mà còn góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, nhân ái – những giá trị bền bỉ của dân tộc Việt Nam.

